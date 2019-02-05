Об этом Порошенко заявил 4 февраля в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России. - Ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", – подчеркнул он.
Я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину, - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать на территорию Украины наблюдателей от России на выборы президента.
Об этом Порошенко заявил 4 февраля в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ.
Мартин Брест
18 год ·
Коварный хер.
В моем мире люди делятся на два типа: те, кто будут выбирать президента, и те, кто - Верховного главнокомандующего.
Все споры о президенстве мне неинтересны - я не понимаю в дипломатии, и это, в принципе, и все.
Но мне очень важно, кто будет Верховным Главнокомандующим. Бо если мы не сможем победить в войне - русские придут, и моя семья будет жить так же херово, как живут тысячи семей в Донецке. Хорошо, что я этого уже не увижу - к этому моменту я и еще много таких же, как я - будем мертвы. Лежать десь в посадке под Ромнами.
Поэтому мне нужен нормальный, толковый и умный Верховный Главком.
Видишь - я очень приземленно мыслю, никакого "счастья и процветания для людей", "чесних більше" и "президент должен быть просто честным человеком".
Мне не надо "честный", вибач, я ж с маленького города, и это не вытравить, наверное, уже никогда.
Мне не нужен просто честный.
Мне нужен хитрый, коварный и изворотливый хрен с железными нервами, талантливый як Наполеон, тот, кто сможет договориться с США за 270 лямов баксов помощи, кто будет врать, подкупать, запугивать и льстить, но сколотит антироссийскую коалицию, кто будет нагибать, убеждать, перекупать продажных депутатов и таки держать в раде вектор "нахер от россии" максимально долго.
Потому что именно россия хотела убить меня на Донбассе девять долбанных месяцев минус отпуск. И я не хочу, чтобы с ней договаривались, бо она хотела лишить моего сына - папы. И папе пришлось нормально так вывернуться, чтобы у нее це не получилось, и задачи были выполнены.
Видишь - я очень примитивен. Никакого патриотизма, вышиванок и пения гимна пять раз в день.
Мне нужен Верховный Главком - матерый, злой и умный хер.
А в президентах я не шарю, вибач.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2275138326044434&set=a.1459866827571592&type=3
"Я отдам приказ..."
Брехло.
Но власти Немирова честно признают - есть проблема с трудоустройством. «Люди боятся потерять субсидию или другую социальную помощь. Прямо говорят, что им выгоднее сидеть дома», - констатирует мэр Немирова Виктор Качур.
У спам, козлорогий!
«Документ про людське братерство задля всесвітнього миру та спільного співжиття» - це спільна декларація, що була підписана ввечері, 4 лютого 2019 р., в Абу-Дабі Папою Франциском та Великим Імамом Аль-Азгар Ахмадом Аль-Таїбом. Це не лише поворотний момент християнсько-мусульманських стосунків, але також промовисте послання на міжнародній арені.
Ствердивши, що «віра спонукає віруючого бачити в іншій особі брата, якого слід любити та підтримати», у вступній частині зазначається, що цей документ запрошує всіх людей «які носять у своєму серці віру в Бога та віру в загальнолюдське братерство», єднатися та спільно трудитися на користь миру.
Папа та Великий Імам промовляють «в ім'я Бога, Який створив всіх людей однаковими в правах, обов'язках та гідності!!!!!!!!», «в ім'я невинного людського життя, яке Бог заборонив убивати», в ім'я бідних, сиріт і вдів, біженців та жертв воєн і переслідувань. Аль-Азгар та Католицька Церква декларують, що «обирають культуру діалогу як шлях, спільну співпрацю - як стиль поведінки, взаємне пізнавання - як метод і критерій».
Режиссера Фильма "Русская Весна" не Пустили в Украину
Конечно, не так прямолинейно, но именно с таким смыслом.
И огласить это во всех СМИ.
Нічого робити в Україні кацапорашистській нечисті.
Слава Нації.
Можно сказать, что до недавна доверенное лицо Юлии Тимошенко убило активиста.
Кстати, Савченко Тимошонка тоже быстренько задним числом вывела из списков, когда стало понятно, что с ней пролет вышел.
Да-да. У вас там за паребриком все так и есть.
Але, здається, що у величезної частини населення стались якісь масові порушення діяльності ЦНС (центральної нервової системи). Не дивлячись ні на що мільйони готові віддати, чи продати, свій голос олігарху Пеці Бесарабському та олігархічному кагалу, якомусь лицедію-пройдисвіту Зю, капліним, ківам та шлюшкам...
Гляньте на табличку, яку я склав з тих рахунків, які я щойно отримав, та рахунків за січень 2009р.. Причому це без рахунків за інтернет (120грн./міс.), супутникового телебачення (70грн./міс), плати за домофон, консьєржкам, ще забув про воду - там сума 168 грн. на 01.02.2019.
Ми з дружиною ще не бідуємо, бо вона має чималу пенсію по українських мірках та, хоч вже 10 років як на пенсії, працює на великому підприємстві бухгалтером.
А як виживають не працюючі пенси з маленькою пенсією, мені, щоб уявити це, фантазії для цього не вистачає.