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 Политика Украины
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Все про:выборы (20979) Госпогранслужба (3172) наблюдатель (680) Порошенко (16279) Россия (71900)

 Я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать на территорию Украины наблюдателей от России на выборы президента.

 Об этом Порошенко заявил 4 февраля в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России. - Ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", – подчеркнул он. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В парламенте зарегистрировали законопроект о том, чтобы не пускать на выборы наблюдателей из России

Источник: https://censor.net.ua/n3109969
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь вы понимаете кто на самом деле отдал приказ пограничникам вывезти Михо . Вот этотзашкварЯ отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2427
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Лучше бы ты отдал приказ своей бригаде, не воровать ... Я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3635
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А приняли бы закон о визовом режиме с парашей и не было бы этих проблем
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Та вообще рашистов приезжих чипировать и пускать только после амбулаторного обследования. А то шпили вили и на выборы привезут
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Дарую.

Мартин Брест
18 год ·
Коварный хер.
В моем мире люди делятся на два типа: те, кто будут выбирать президента, и те, кто - Верховного главнокомандующего.
Все споры о президенстве мне неинтересны - я не понимаю в дипломатии, и это, в принципе, и все.
Но мне очень важно, кто будет Верховным Главнокомандующим. Бо если мы не сможем победить в войне - русские придут, и моя семья будет жить так же херово, как живут тысячи семей в Донецке. Хорошо, что я этого уже не увижу - к этому моменту я и еще много таких же, как я - будем мертвы. Лежать десь в посадке под Ромнами.
Поэтому мне нужен нормальный, толковый и умный Верховный Главком.
Видишь - я очень приземленно мыслю, никакого "счастья и процветания для людей", "чесних більше" и "президент должен быть просто честным человеком".
Мне не надо "честный", вибач, я ж с маленького города, и это не вытравить, наверное, уже никогда.
Мне не нужен просто честный.
Мне нужен хитрый, коварный и изворотливый хрен с железными нервами, талантливый як Наполеон, тот, кто сможет договориться с США за 270 лямов баксов помощи, кто будет врать, подкупать, запугивать и льстить, но сколотит антироссийскую коалицию, кто будет нагибать, убеждать, перекупать продажных депутатов и таки держать в раде вектор "нахер от россии" максимально долго.
Потому что именно россия хотела убить меня на Донбассе девять долбанных месяцев минус отпуск. И я не хочу, чтобы с ней договаривались, бо она хотела лишить моего сына - папы. И папе пришлось нормально так вывернуться, чтобы у нее це не получилось, и задачи были выполнены.
Видишь - я очень примитивен. Никакого патриотизма, вышиванок и пения гимна пять раз в день.
Мне нужен Верховный Главком - матерый, злой и умный хер.
А в президентах я не шарю, вибач.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2275138326044434&set=a.1459866827571592&type=3
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Люто плюсую!!! Порошенко именно такой Главнокомандующий! Троляки падлючие, скажите кто кроме Пороха подходит под эту характеристику??? Залезьте под плинтус со своими юлегрицезелкосадовыми и не воняйте.🙂
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Таки да, всё верно, если Ваши цели совпадают с его и Вы таким видите ближайшее будущее Украины
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Я уже догадываюсь, кого Путлер наберет в наблюдатели...

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Она уже куда то в Европу свалила, нафига она в Европе
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Юльку не узнать Я віддам наказ Держприкордонслужбі не пускати спостерігачів від РФ в Україну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9925
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"Я продам бизнес..."

"Я отдам приказ..."

Брехло.
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как там задневходной сцарь, конфет насыпает ?
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Все ж таки, які ви всі козлорожі є лишнєхромосомні..😁
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японская компания фуджикура построит в украине еще 2 автозавода-гиганта.какая приятная новость
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«Целых 250 долларов, а работать не хотят! Тупая рабсила еще возмущается. Надо снизить зарплату... Или по рукам бить плёткой как рабов - может тогда начнут понимать, что японцы для нас стараются», - возмущены местные активисты.

Но власти Немирова честно признают - есть проблема с трудоустройством. «Люди боятся потерять субсидию или другую социальную помощь. Прямо говорят, что им выгоднее сидеть дома», - констатирует мэр Немирова Виктор Качур.
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Кацапчику під американським прапорцем, хіба тобі на казали що українці на звуки "чё" і "дык" стріляють без попередження?
У спам, козлорогий!
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игде ?
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В Караганде, ботина-блевотина мошонковская. Я віддам наказ Держприкордонслужбі не пускати спостерігачів від РФ в Україну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2416
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лишь бы путин правил своим концлагерем еще лет 50
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Еще и юлька пролетела бы вместе с остальными рыгами-барыгами... Мечты...
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он будет заскакивать через задний проход
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Хи.. а зачем они? Они же за особый русский мир...Кстати неплохой ход папы, ОЧЕНЬ неплохой. Супер. Респект.

«Документ про людське братерство задля всесвітнього миру та спільного співжиття» - це спільна декларація, що була підписана ввечері, 4 лютого 2019 р., в Абу-Дабі Папою Франциском та Великим Імамом Аль-Азгар Ахмадом Аль-Таїбом. Це не лише поворотний момент християнсько-мусульманських стосунків, але також промовисте послання на міжнародній арені.
Ствердивши, що «віра спонукає віруючого бачити в іншій особі брата, якого слід любити та підтримати», у вступній частині зазначається, що цей документ запрошує всіх людей «які носять у своєму серці віру в Бога та віру в загальнолюдське братерство», єднатися та спільно трудитися на користь миру.
Папа та Великий Імам промовляють «в ім'я Бога, Який створив всіх людей однаковими в правах, обов'язках та гідності!!!!!!!!», «в ім'я невинного людського життя, яке Бог заборонив убивати», в ім'я бідних, сиріт і вдів, біженців та жертв воєн і переслідувань. Аль-Азгар та Католицька Церква декларують, що «обирають культуру діалогу як шлях, спільну співпрацю - як стиль поведінки, взаємне пізнавання - як метод і критерій».
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Это очевидно и справедливо. Хотя, в свою ж хату наблюдателя от РФ - питерскую невестку, в девичестве Алиханову, свояченицу вице-губернатора Ленинградской области - пустил же и ничё, все живы... Пока.
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Як Головнокомандуючий мав віддати наказ непускати к@цUPську нечість в Україну ще у 14-му році!!! А не перед виборами і тільки наглядачів! ЖОДЕН к@ц@****** немає вїзджат як що війна.... чи вже ж такі "торгівельні партнер " а петяботи, поясніть війна чи торгівля???! Що в Україні відбувається?
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армия януковича в марте 2014 года разбежалась,что стая черных воронов
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фсб направило в киев свою проститутку настю рыбку,наблюдателем от белоруссии.настя поднимет рейтинг зеленского и мураева,если правильно переспит с ними.дерипаска пройденный этап.
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Дай наказ заарештувати ************ кума мертвечука і твого вірного бізнес-партнера
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Глупый ты "харант" у жителей Крыма есть украинские паспорта (и так как ты самоуверенный дурень не приостановил их "гражданство" на время оккупации, то и не сможешь запретить им въезд в Украину, хоть усрись!). Никто не мешает их назначит "наблюдателями" от паРаши (основного торгового партнёра и члена ОБСЕ), так как у них есть ещё "паспорта" с двуглавой курицей-мутантом!
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Те крымчане, которые не выкинули украинские паспорта вряд ли согласятся на подобную авантюру - они патриоты Украины. Быть патриотом Украины в оккупированном фашистской ордой Крыму поверь очень не просто.
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подивився цей виступ шановного Петра Олексійовича- ОДНОЗНАЧНО буду голосувати за нього! кращого за нього не було !
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Ви корупціонер?...
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ватка віриш - мені ПОХ хто я у твоїх сексуальних фантазіях ))))
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подивіться, кого на педірации беруть у тролі - БЕЗГРАМОТНУ школоту, яка навіть свій свинячий хРюській вивчити не може! дешОвый пл..ть ))))
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он его через задний ход тебе транслировал ?
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ватка, це такий ватний гумор? чи це те "вікно" через яке ти дивишися у світ?
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Це його вікно в Європу на даний момент, бо те, що пробив Петро1, вони заліпили матеріалом якутського скульптора.🙂
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порошенко сеет кресты и спам, он одержим Сатаной
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К чему такие сложности? Можно просто написать им в МИД или прямо *****, мол, посылаем ваших наблюдателей ***** и не мечтайте даже сюда припереться.
Конечно, не так прямолинейно, но именно с таким смыслом.
И огласить это во всех СМИ.
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Одним словом - рішення Президента України вірне і обгрунтоване.
Нічого робити в Україні кацапорашистській нечисті.

Слава Нації.
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Чим більше ватна зрадокремлеботна отара найманців поливає брудом Порошенка, тим більша впевненість, що це наш президент.
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А інакше і бути не може... Тільки так...😃
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наблюдателей из россии - отсечь! вокруг погранцы! и я такой красивый в средине иду, ветер дует и у меня мои кудрявые волосы развеваются! ))
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Це тебе всерівно не врятує від в'язниці!
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Замовника вбивства Катерини вчора вечором штаб Юлькі Тимошенко вже "ісключіл" із своїх партійних рядов... Слідкуй за новинами.
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Ну да. До этого корупция в Херсоне цвела под патронатом и спонсорством Юлии Тимошенко.

Можно сказать, что до недавна доверенное лицо Юлии Тимошенко убило активиста.

Кстати, Савченко Тимошонка тоже быстренько задним числом вывела из списков, когда стало понятно, что с ней пролет вышел.
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Черное-Белое. Рабство=Свобода. Война=Мир. Ложь=Правда.

Да-да. У вас там за паребриком все так и есть.
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У тебя забыли спросить, башка ватная. Зря тебе зарплату платят - денежки коту под хвост.😛
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Малавата васклицательных знакаф, малавата. Сильнее кричать нада, ватная галава!!!! 😛😛😛😛😛
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А смысл если есть За жиддя, Жопоблок, Наши ))))) Чисто формальность не пустить пару вонючих кацапов
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Взагалі закрити кордон для кацапні (як мінімум) на окрес виборів
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Ще хай Порошенко віддасть наказ штабам про припинення збору персональних даних для скупки голосів
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А у тебя, кроме ванинальных фантазий Тимошенки, есть доказательства этого самого сбора?
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Так тимошонницы как раз и собирали в своих палатках номера телефонов в обмен на бесплатную подписку на их партийную газетенку. Мой брат двоюродный дал домашний, потому что им он не пользуется, а газетка, говорит, пригодится - банки заворачивать, чтобы не бились
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обосцанным мокшам в Украине делать не чего, пусть наблюдают за опущенным гопником хамом и его шушерой которую пригрела ************* фекальная помойка!!!!
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Петро - наш Президент, украинский. Так что вата пусть воняет, а караван "Украина" будет идти в ЕС и НАТО Я віддам наказ Держприкордонслужбі не пускати спостерігачів від РФ в Україну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8240
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Петр Алексеевич себя уже давно исчерпал и к нему уже вопросов нет, после 31.03.2019 года - Чемодан-Вокзал-Липецк!
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Петро будет Президентом. Заскринь мой пост и живи с этим
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Я Я Я - головка ты от куя ! Как что - Я , как проблемы ,то отвечает кабмин и остальные, я не я .
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Михайло Славненко: "Люди важко піддаються переконанню логікою та звертаються до здорового глузду, бо тут треба думати, тобто виконувати розумову роботу із встановлення неформальних/об'єктивних зв'язків між твердженням та висновком. Це для переважної більшості стало незвичним, бо ж є авторитетний Телевізор, який за них "думає". Для багатьох не власний розум, а якийсь авторитет є останньою інстанцією. Телевізор, батьки, вчитель, начальник, чиновник, популярна особа, піп, пастор - за відсутності критичного мислення формують переконання багатьох іззовні, бо багатьом це зручно, адже не треба нести відповідальності за власну недорікуватість. Нормальним думаючим людям важко в такому середовищі, адже на болоті серед зелених жаб іншої дороги немає - тільки вниз на дно. Інтелігентні методи переконання не діють на ідіотів, бо вони їм не зрозумілі на ментальному рівні. Всі ж, мабуть, помічали, що говориш, говориш нормальною мовою, логічно обгрунтовуєш і марно, бидло не розуміє, доки не звернешся до нього на його ж бичачій мові. Тому з цим контингентом довго розсусолювати не варто, якщо за стільки часу йому ще не дійшло. Бачиш бидло- відразу крий. Або носяком в рило. Вони того варті."
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Для нормальної людини, у якої спрацьовує в відповідних ситуаціях базовий інстинкт самозбереження та захисту потомства, на першому місці повинні були б бути в голові думки про доходи та витрати. Як звести кінці з кінцями, як то кажуть.
Але, здається, що у величезної частини населення стались якісь масові порушення діяльності ЦНС (центральної нервової системи). Не дивлячись ні на що мільйони готові віддати, чи продати, свій голос олігарху Пеці Бесарабському та олігархічному кагалу, якомусь лицедію-пройдисвіту Зю, капліним, ківам та шлюшкам...
Гляньте на табличку, яку я склав з тих рахунків, які я щойно отримав, та рахунків за січень 2009р.. Причому це без рахунків за інтернет (120грн./міс.), супутникового телебачення (70грн./міс), плати за домофон, консьєржкам, ще забув про воду - там сума 168 грн. на 01.02.2019.
Ми з дружиною ще не бідуємо, бо вона має чималу пенсію по українських мірках та, хоч вже 10 років як на пенсії, працює на великому підприємстві бухгалтером.
А як виживають не працюючі пенси з маленькою пенсією, мені, щоб уявити це, фантазії для цього не вистачає.
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Ще треба було б дати довідку про температуру повітря в Одесі в січні 2009 р. та січні 2019. Добре пам*ятаю, що той січень був дуже холодний, а цього року мінусова температура, за виключенням кількох днів, була тільки вночі.
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Ну, пецобидлотні боти, давайте вже, гавкайте на мене, що я "огенд йухла" та зрадофіл. Я віддам наказ Держприкордонслужбі не пускати спостерігачів від РФ в Україну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1714
Я віддам наказ Держприкордонслужбі не пускати спостерігачів від РФ в Україну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5344
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Марченко, не хвилюйся. Санітари з дурки вже за тобою виїхали..😷😷😷
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Від того, що ти тут скалишся, ідіотом-пецоботом ти бути не перестанеш. Але ти старайся, нова шерсть на долонях обов*язково знов виросте. Я віддам наказ Держприкордонслужбі не пускати спостерігачів від РФ в Україну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9397

Я віддам наказ Держприкордонслужбі не пускати спостерігачів від РФ в Україну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8540
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину, - Порошенко
 
 
 
 
 
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