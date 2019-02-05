 Я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину, - Порошенко

Об этом Порошенко заявил 4 февраля в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ.



"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России. - Ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", – подчеркнул он.

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