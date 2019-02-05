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Все про:авария (1075) Одесса (5320) вода (231)

 Большая часть Одессы осталась без воды из-за аварии на станции

Большая часть Одессы осталась без воды из-за работ по устранению течи на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый городской", об этом сообщили в филиале "Инфоксводоканала", до 20:00 не будет воды в Приморском, Киевском и Малиновском (кроме Ленпосёлка) районах.

Причина отключения - приостановка работы насосных станций "Главная" и "Южная" из-за проведения работ по устранению течи водопровода на 1-й станции Люстдорфской дороги.

"К сожалению, с момента прорыва водопровода (12:00 04 февраля) водоканал не имел возможности сразу приступить к ремонтным работам из-за препятствия в виде рекламного щита, который мог во время земляных работ обвалиться на проезжую часть. Компания "Евроборд" не реагировала должным образом на требования "Инфоксводоканала" касательно срочного демонтажа рекламной конструкции из зоны прохождения сетей водопровода. И только благодаря вмешательству городских властей удалось решить эту проблему и демонтировать бигборд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате дальнейшего обвала коллектора несколько районов Бердянска снова осталась без воды, - горсовет

К раскопкам "Инфоксводоканал" приступил после 22:00. К сожалению, было потрачено порядка 10 часов. По состоянию на 07:00 05 февраля к месту повреждения добраться ещё не удалось, хотя очень близко. Осложняет ремонтные работы постоянное наполнение раскопки водой. Хотя все основные квартальные задвижки закрыты. Сказывается кольцевая система водопровода в городе и тот факт, что в этом месте за всю историю водопровода ещё не было ремонта и раскопок", - говорится в официальном сообщении филиала "Инфоксводоканала".

Источник: https://censor.net.ua/n3109968
 
 
 Топ комментарии
 
Была б нормальная власть в Украине и эта компания "Евроборд" заплатила бы такой штраф, что пошла бы по миру в одной резинке от трусов. В следующий раз другая такая компания реагировала бы так быстро, шо ей бы даже китайцы позавидовали. А почему так - бо эта компания принадлежит наверняка какому ни будь мусору, а он болт забил на власть и закон. Сидите пол-одесситы без воды.
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Все ясно, диверсия, рука москвы не иначе, или Саакашвили мстит из за бугра Большая часть Одессы осталась без воды из-за аварии на станции - Цензор.НЕТ 2613
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А я бы не исключал и диверсию. У нас война на дворе с самым подлым пидорасом в мире. Чи все забыли?
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Все ясно, диверсия, рука москвы не иначе, или Саакашвили мстит из за бугра Большая часть Одессы осталась без воды из-за аварии на станции - Цензор.НЕТ 2613
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А я бы не исключал и диверсию. У нас война на дворе с самым подлым ********* в мире. Чи все забыли?
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главное, что порошенко об этом вспомнил, аж через 4 года войны, и ввел таки военное положение, в отдельно взятых регионах на короткий срок, а теперь опять мир и поезда ходят ил Львова в москву.
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Та военное положение они ввели с перепугу, бо потрох сам не ожидал такой реакции ***** на проход катеров и хотел на этом пропиариться - армиятомосмова.
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Была б нормальная власть в Украине и эта компания "Евроборд" заплатила бы такой штраф, что пошла бы по миру в одной резинке от трусов. В следующий раз другая такая компания реагировала бы так быстро, шо ей бы даже китайцы позавидовали. А почему так - бо эта компания принадлежит наверняка какому ни будь мусору, а он болт забил на власть и закон. Сидите пол-одесситы без воды.
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Де? В Канаді?
А там хіба без реформ кепсько живеться? Більша частина Одеси залишилася без води через аварію на станції - Цензор.НЕТ 9785
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Просто розвал системи комунального господарства. Труби гнилі, ніхто їх роками не міняв, зате гроші на ремонт списувались так, що аж гай шумить. Бердянськ, Одеса, хто наступний?
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В Одессе опять нет воды? Ну, это нормально...
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"крєпкіє хазяйствєннікі", яких тримає на місцях офшорний барига, щоб мати там адмінресурс. Так відбувається всюди. Але труби, асфальт, бетон, тощо, не вічні. Технологічний ресурс, на відміну від адмінресурсу, не бреше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБольшая часть Одессы осталась без воды из-за аварии на станции
 
 
 
 
 
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