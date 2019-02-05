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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2571) Березкин Станислав (20)

 Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУ: "Подозрения мне никто не вручал. Хочу узнать, в чем дело"

Виктория Березкина, дочь народного депутата Станислава Березкина, по собственной инициативе явилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы выяснить, в чем ее подозревают.

 Об этом Виктория Березкина написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Пост датирован 5 февраля, 9:45.

Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУ: Подозрения мне никто не вручал. Хочу узнать, в чем дело 01

Виктория Березкина опровергла информацию о том, что ей было вручено подозрение в рамках производства относительно нарушений при получении "Креатив групп" кредитов в банковских учреждениях в 2014 году.

"Многие СМИ писали со ссылкой на анонимные "источники", что я являюсь подозреваемой в "шумном" деле, расследуемом НАБУ. На самом деле подозрение мне никто не вручал. Пришла в Бюро по собственной инициативе, чтобы узнать, в чем дело", - написала Виктория Березкина.

Она также отметила, что всегда уведомляла и намерена дальше уведомлять силовиков о своем местоположении.

"Ранее уведомляла НАБУ о своем местонахождении, ведь скрывать мне нечего и никаких незаконных действий я не совершала", - подчеркнула Виктория Березкина.

Источник: https://censor.net.ua/n3109965
 
   
 Топ комментарии
 
Это униформа для похода в Налоговую, НАБУ, НАПК.
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Судячи з "прикиду" - просити субсидію! Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУ: "Подозрения мне никто не вручал. Хочу узнать, в чем дело" - Цензор.НЕТ 479
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Я підозрюю, що в кожного олігарха (або члена його сім"ї) є двійник! Бо на фото з Мальдів, Гоа та інших Багам і з-під суду (або прокуратури), судячи з зовнішнього вигляду, - зовсім інші люди! Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУ: "Подозрения мне никто не вручал. Хочу узнать, в чем дело" - Цензор.НЕТ 6316
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Это униформа для похода в Налоговую, НАБУ, НАПК.
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Я підозрюю, що в кожного олігарха (або члена його сім"ї) є двійник! Бо на фото з Мальдів, Гоа та інших Багам і з-під суду (або прокуратури), судячи з зовнішнього вигляду, - зовсім інші люди!
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НАБУ просто так дело не заведёт, тем более народный депутат Украины у украинского народа ассоциируется только с коррупцией, казнокрадством, схемами и продажностью, а яблоко от яблони далеко не падает - поэтому наверняка эта дочь депутата талантливая и успешная бизнес леди, которая начинала свой успешный бизнес продавая селёдку на базаре из бочки - так и раскрутилась, бо сильно трудилась, а папа тут не причём и ей не помогал - она всё сама.
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Точно! Просто так не заводит. Но, судя по количеству посадок, цель иная.
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НАБУ берёт взятку и .... отпускает. Это всё похоже на спортивную ловлю рыбы.
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Дочь слуги, в суд пришла, и сказала кроха - Не волнуйте лучше папу, будет очень плохо Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУ: "Подозрения мне никто не вручал. Хочу узнать, в чем дело" - Цензор.НЕТ 6761
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И дала НАБУ взятку. Ждём разъяснений со стороны НАБУ, что всё это было недоразумение.
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"Она также отметила, что всегда уведомляла и намерена дальше уведомлять силовиков о своем местоположении" Матерая *****, хоть и сопливая
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при порохе никого не садят вот и пришла
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Вони ж роблять під себе закони, грабують законно країну і спокійно процвітають далі. Абсурд.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДочь нардепа Березкина пришла в НАБУ: "Подозрения мне никто не вручал. Хочу узнать, в чем дело"
 
 
 
 
 
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