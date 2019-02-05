 "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в РФ из-за стремительного падения спроса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, с 5 февраля 2019 г. поезда № 24/23 Одесса - Москва - Одесса и № 20/19 Харьков - Москва - Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно.

"Уменьшение рейсов поездов в РФ связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

Как свидетельствует статистика, с конца лета 2018 г. пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. Так, за период с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. Всего в ЕС и обратно с августа 2018 г. до января 2019 г. перевезено 362,9 тыс. пассажиров, а в России и обратно - 329,4 тыс. пассажиров. В целом специалисты "Укрзализныци" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейском направлении. Так, в деловые и туристические центры Европы "Укрзализныця" уже назначила 20 пар поездов", - сказано в сообщении.

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Напомним, что в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны в направлении России из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. Подвижной состав, который высвобождается, используется для перевозки на внутригосударственных маршрутах.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение Украины с РФ будет непременно прекращено.