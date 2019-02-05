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 Общество
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Все про:железная дорога (1091) Россия (71900) Укрзализныця (1551)

 "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в РФ из-за стремительного падения спроса

"Укрзализныця" уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, с 5 февраля 2019 г. поезда № 24/23 Одесса - Москва - Одесса и № 20/19 Харьков - Москва - Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно.

"Уменьшение рейсов поездов в РФ связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

Как свидетельствует статистика, с конца лета 2018 г. пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. Так, за период с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. Всего в ЕС и обратно с августа 2018 г. до января 2019 г. перевезено 362,9 тыс. пассажиров, а в России и обратно - 329,4 тыс. пассажиров. В целом специалисты "Укрзализныци" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейском направлении. Так, в деловые и туристические центры Европы "Укрзализныця" уже назначила 20 пар поездов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 3 тысяч пассажирских вагонов надо обновить в течение следующих 5-10 лет. Необходима поддержка государства, - Кравцов

Напомним, что в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны в направлении России из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. Подвижной состав, который высвобождается, используется для перевозки на внутригосударственных маршрутах.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение Украины с РФ будет непременно прекращено.

Источник: https://censor.net.ua/n3109958
 
   
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А чего там в этой Московии делать? Все закономерно😄
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ну прямо сегодня день мыролюбного реформизма . какой прямо потужный гиперлуп.
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а шо ж плохого? "Укрзалізниця" скорочує періодичність курсування поїздів до РФ через стрімке падіння попиту - Цензор.НЕТ 7843да и в гиперлупе тоже плохого не вижу
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Оставьте один поезд до липецка, чтобы чоколядной хрячине было на чем в эмиграцию уехать "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в РФ из-за стремительного падения спроса - Цензор.НЕТ 845
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Жду дежурного коммента про полный поезд Львов-Москва и что билеты нельзя заказать за 2 месяца.
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нуачо?если сделать один поезд в два месяца-то поезд полный будет,и билеты за полгода придется заказывать "Укрзалізниця" скорочує періодичність курсування поїздів до РФ через стрімке падіння попиту - Цензор.НЕТ 8337
ну,шоб выйти на рентабельность
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этак медведи внаукраину тока на танках ездить будут...
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На херу с прискоком...винторогие типа медведи будут ездить...
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поезд каракас мадуро-москва отправляется каждый день,спасать дурака венесуэлы.
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Ну понятно шо не из-за агрессии. Гешефт в первую очередь
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 3 лют.
Уверена, что «прекрасная россия будущего" не станет замыкаться у себя в Московской области, а будет в дружественных отношениях с Тверской, Калужской и другими соседними народными республиками.
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твер это придуманное русней название. реально это мокшанское поселение называется калинерь в честь всесовкового казла - калинена.
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александр невзоров вчера говорил,знайте, если где то в мире есть баран,тиран и и дебил,это обязательно союзник россии.
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Нормальным и цивилизованным людям в русском мире делать не чего.
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а почему тогда петька порошенко со товарищами там свой бизнес размещает? он что нецивилизованный и ненормальный?
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А инфу об этом ты на сРунете узнал? Может там и список того бизнеса есть?
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Через два месяца Тимошенок станет президентом, через 3 месяца будут уголовные дела, на банду попорошенко, вот тогда тебе прокурор и огласит весь список, а пока порошенковский прыщ усохни, я тебя за 5 лет на Цензоре начитался и знаю, как облупленного, засохни уже, чоколяд закончился "Укрзалізниця" скорочує періодичність курсування поїздів до РФ через стрімке падіння попиту - Цензор.НЕТ 7493
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😀 Очередные влажные мечты клоунов...которые два года носились с импичментом...как дурни с писаной торбой...но так и не смогли найти для него повода....темерь в мечтах мечтают о сроке...
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После нападения России на Украину, Россия навсегда умерла для украинцев
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можно в якутию отправлятся донецк-якутск,смотреть сталагмитные скульптуры якутского мастера по говну
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порошенко застрял костью в горле фсб.от бессилия скабеева воет по сатанински.а соловьев трели свои высерает за один присест
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А чому тільки скорочує? Може пора навіть рельси розібрати?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в РФ из-за стремительного падения спроса
 
 
 
 
 
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