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 Рада сегодня рассмотрит законопроект о доукомплектовании ВСУ и мораторий на проверки СМИ в предвыборный период

Верховная Рада во вторник, 5 февраля, планирует рассмотреть правительственный законопроект о доукомплектовании Вооруженных сил Украины почти на 10 тысяч человек.

Об этом сообщается в повестке дня сессии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В начале заседания депутаты собираются утвердить повестку дня десятой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва.

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Далее Рада планирует рассмотреть блок вопросов национальной безопасности. Так, второе чтение должен пройти законопроект №9285, предусматривающий создание территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов.

В то же время на первое чтение вынесен проект закона №9454, принятие которого унормирует вопрос о возможности доукомплектования Вооруженных Сил Украины к установленной законом численности за счет военнослужащих, служба которых будет приостановлена. По данным Министерства обороны, на сегодняшний день 9 тыс. 268 человек дезертировали с военной службы.

После этого парламентарии намерены перейти к блоку вопросов топливно-энергетического комплекса, среди которых - законопроект №8323 "О внесении изменений в статью 12-2 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" относительно предоставления социально-экономической компенсации риска населению, проживаещиму на территории зон наблюдения в объединенных территориальных громадах".

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Также во вторник в Раде запланировано рассмотрение проекта постановления №9329 "Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019", который так и не был рассмотрен 18 января. Этим проектом предусматривается обратиться в Кабинет министров с поручением и отдельно в Государственную фискальную службу и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с рекомендацией ввести мораторий на проведение проверок средств массовой информации контролирующими органами.

Отдельным блоком ВР рассмотрит ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой, Черкасской, Киевской и Харьковской областей, а также об изменениях в административно-территориальном устройстве в Донецкой и Луганской областях.

Кроме этого, Рада собирается взять на рассмотрение вопрос назначения внеочередных выборов сельских и поселковых голов.

Источник: https://censor.net.ua/n3109953
 
 
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Болваны как всегда примут закон не читая или не примут, если чоколядный упырь команду им не даст, зачем им читать законы страны, в которой они и их детишки жить в будущем не собираются
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Да там уборщица Рады приняла бы то же самое что и эти трутни, но в миллион раз дешевле бы получилось.
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Интересно сыночки - мажоры под это доукомплектование попадут? Ну хоть писарями, хоть на тыловую службу, где-то в Киеве, Одессе или Львове Рада сегодня рассмотрит законопроект о доукомплектовании ВСУ и мораторий на проверки СМИ в предвыборный период - Цензор.НЕТ 3340?
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А что будут делать дивизии проверяльщиков,чай в офисах пить за бюджетные деньги,может их уволить или отправить на фронт окопы копать?
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эта тема зраду с москалями мало интересует...им приятнее обслуживать лопатой вентилятор на теме про пороха на ай си ти ви
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит законопроект о доукомплектовании ВСУ и мораторий на проверки СМИ в предвыборный период
 
 
 
 
 
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