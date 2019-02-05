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 МИД Канады не пустил российских пропагандистов на заседание по кризису в Венесуэле

МИД Канады не допустил российских пропагандистов из агентств "Спутник", "РИА-Новости" и "ТАСС" к освещению заседания "лимской группы" в Оттаве, которая рассматривает мирное разрешение кризиса в Венесуэле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление посольства России в Канаде.

Отмечается, что на агентство "ТАСС" в Канаде работает собственный корреспондент, который имеет постоянную аккредитацию в парламенте страны. Однако, на мероприятие в МИД его все равно не допустили.

Кроме россиян, в журналистской аккредитации на встречу "лимской группы" отказали также журналистам венесуэльского вещателя "teleSUR". В правительстве Канады СВС News пояснили, что не пустили "teleSUR" за то, что канал является государственным пропагандистским ресурсом.

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Напомним, 4 февраля в Оттаве прошло внеочередное заседание так называемой "лимской группы", в которую входят государства Западного полушария, которые заинтересованы в мирном разрешении кризиса в Венесуэле.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109952
 
   
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от русохфоби! )))
це позитивно - кацяпів треба щемити) во всьому світу!
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фсб россии послало настю рыбку в киев,с особо важным заданием под выборы.интересно кого она теперь легким поведением уложит в постель?
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Сейчас больные на голову ФСБшные дуэлянты из засРашки вопеть начнут...
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та весь СВІТ гнід пукінських вже ненавидить МЗС Канади не пустило російські пропагандистські ЗМІ на засідання щодо кризи у Венесуелі - Цензор.НЕТ 3702 ВСІ вже усвідомили що імперія зла це джерело бруду та лайна фашистського. І лише зараз пукін почав усвідомлювати що мала на увазі юдька коли в 2014 році бзднула - "фсьо прапало"!!

ЗНОВ пукінці ВСРАЛИСЯ МЗС Канади не пустило російські пропагандистські ЗМІ на засідання щодо кризи у Венесуелі - Цензор.НЕТ 3702
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не надо много и часто выражать озабоченность - надо просто... хлопать дверью перед разносчиками рашеской заразы! тихо и уверенно - хрясь дверью перед рылом...
вот так надо делать!
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А надо бы позволять гадить себе на голову, можно даже у себя дома?
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Агентам ФСБ офіційно відмовили і не пустили на засідання. Скоро так буде у всіх провідних країнах світу. "Зливні бачки" поїдуть додому.
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Но все равно как-то мелочно. Чисто по-канадски.
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Зачем изобретать сложности? Сила в простоте!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Канады не пустил российских пропагандистов на заседание по кризису в Венесуэле
 
 
 
 
 
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