 МИД Канады не пустил российских пропагандистов на заседание по кризису в Венесуэле

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление посольства России в Канаде.
Отмечается, что на агентство "ТАСС" в Канаде работает собственный корреспондент, который имеет постоянную аккредитацию в парламенте страны. Однако, на мероприятие в МИД его все равно не допустили.
Кроме россиян, в журналистской аккредитации на встречу "лимской группы" отказали также журналистам венесуэльского вещателя "teleSUR". В правительстве Канады СВС News пояснили, что не пустили "teleSUR" за то, что канал является государственным пропагандистским ресурсом.
Напомним, 4 февраля в Оттаве прошло внеочередное заседание так называемой "лимской группы", в которую входят государства Западного полушария, которые заинтересованы в мирном разрешении кризиса в Венесуэле.
це позитивно - кацяпів треба щемити) во всьому світу!
ЗНОВ пукінці ВСРАЛИСЯ
вот так надо делать!