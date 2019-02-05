 Сегодня в Украине стартует регистрация на ВНО

Регистрация на ВНО продлится с 5 февраля до 25 марта, сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, нужно создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте УЦОКО в рубрике "ВНО/ГИА", подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет). Получить от регионального центра Сертификат.

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В УЦОКО также проинформировали, что в Украине ожидают около 332 тысяч участников тестирования, которые в этом году будут завершать получение полного общего среднего образования: это и выпускники школ, и ученики (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования. В тестировании смогут также принять участие выпускники учреждений общего и высшего образования прошлых лет.

Отмечается, что абитуриенты смогут пройти тестирования максимум по четырем учебным предметам. В общем ВНО будет проходить по 11 учебным предметам.