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 За сутки на дорогах Украины произошло более 700 ДТП: 47 человек пострадали, 4 - погибли, - Нацполиция

За минувшие сутки произошло 713 ДТП с пострадавшими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

По данным полиции, за минувшие сутки произошло 713 ДТП с 47 пострадавшими. В дорожно-транспортных происшествиях погибли 4 человека.

Полицейскими было составлено 430 протоколов по ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения).

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Правоохранители в который раз призвали граждан отвесттвенно управлять своими транспортными стредствами, быть внимательными за рулем и не забывать об окружающих.

За сутки на дорогах Украины произошло более 700 ДТП: 47 человек пострадали, 4 - погибли, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109949
 
 
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На яких ДОРОГАХ??? В нас на Львівщині доріг просто немає!!! Як можна назвати дорогою напрямок руху де через кожний метр ями такі що проїхати не можливо???
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в Києві і області трохи краще, але ти не забувай, як зроблять всі))))
дороги, то як же пацани будуть заробляти, на ремонтах?!
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Поскорее бы уже все авто с автопилотами были
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Тут даже автопилот сразу остановит машину и попросит у пассажиров стакан спирта и закусить паляницей с морфином.) А потом будет такая сцена как в Терминаторе первом(глаз где тухнет) - медленно покидает нас)
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Скільки справ ця "реформована" поліція направила до суду проти служби шляховиків, які спровокували дтп своїм шахрайством і корупцією, будуючи неякісні шляхи? Скільки чиновників цієї служби, через злочинні дії та нехтуванням обов'язків яких відбулись загибелі і каліцтва українців, через дтп, спровокованих пошкодженням дорожного покриття? .... І це не порожні питання... Це питання БЕЗПЕКИ...
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Мартін Гімеєр був один. А ми - потерпимо, нє в пєрвой)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки на дорогах Украины произошло более 700 ДТП: 47 человек пострадали, 4 - погибли, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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