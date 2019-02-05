 За сутки на дорогах Украины произошло более 700 ДТП: 47 человек пострадали, 4 - погибли, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

По данным полиции, за минувшие сутки произошло 713 ДТП с 47 пострадавшими. В дорожно-транспортных происшествиях погибли 4 человека.

Полицейскими было составлено 430 протоколов по ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения).

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Правоохранители в который раз призвали граждан отвесттвенно управлять своими транспортными стредствами, быть внимательными за рулем и не забывать об окружающих.