Владельцу турецких вилл, коррупционеру Продану суд вернул загранпаспорт.

Об этом сообщила адвокат Ольга Просянюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

"Изначально к Мирославу Продану не применялась мера пресечения в виде домашнего ареста, его передвижения в пределах Украины судом не ограничивались. В подобных случаях электронный браслет обычно не используется. В нем нет необходимости, контролировать передвижения правоохранителям не нужно, это лишние неудобства для всех сторон. Мы с самого начала указывали на необоснованность применения браслета, и суд принял во внимание аргументы защиты", - пояснила адвокат.

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По словам Просянюк, решение суда вернуть Продану заграничный паспорт связано с отсутствием каких-либо оснований для ограничения передвижений.

"Мирослав Продан находился за границей, когда следствие выдвинуло ему обвинение. Он сразу же заявил, что вернется в Украину, выполнил обещание и добросовестно выполняет возложенные на него обязанности. В любом случае выезд за рубеж Мирослава Продана не возможен без разрешения прокурора САП. Возвращение паспорта имеет, скорее, символическое значение", - заявила адвокат.

Адвокат также отметила, что планы Продана не изменились, бывший руководитель ГФС намерен оставаться в Украине, "идти до конца" и опровергнуть выдвинутые против него обвинения.

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Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей. По данным НАБУ, он оформил на других лиц право собственности на имущество на сумму 89,5 млн грн. В частности, за 76,6 млн грн приобретены объекты недвижимости в Турецкой республике. В то же время НАБУ продолжает устанавливать причастность Продана к другому имуществу - в частности, квартир в ЖК "Французский квартал" и дома в пгт. Могилев-Подольский и др.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений.

4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки с ношеним електронного браслета.

В начале сентября 2018 г. и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан ушел в отставку.