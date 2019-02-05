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 Политика Украины
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Все про:суд (21755) Продан Мирослав (61)

 Владельцу турецких вилл, коррупционеру Продану суд вернул загранпаспорт

Соломенский районный суд г. Киева 4 февраля принял решение вернуть бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирославу Продану заграничный паспорт. Также в дальнейшем бывший руководитель ГФС не обязан носить электронный браслет.

Об этом сообщила адвокат Ольга Просянюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

"Изначально к Мирославу Продану не применялась мера пресечения в виде домашнего ареста, его передвижения в пределах Украины судом не ограничивались. В подобных случаях электронный браслет обычно не используется. В нем нет необходимости, контролировать передвижения правоохранителям не нужно, это лишние неудобства для всех сторон. Мы с самого начала указывали на необоснованность применения браслета, и суд принял во внимание аргументы защиты", - пояснила адвокат.

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По словам Просянюк, решение суда вернуть Продану заграничный паспорт связано с отсутствием каких-либо оснований для ограничения передвижений.

"Мирослав Продан находился за границей, когда следствие выдвинуло ему обвинение. Он сразу же заявил, что вернется в Украину, выполнил обещание и добросовестно выполняет возложенные на него обязанности. В любом случае выезд за рубеж Мирослава Продана не возможен без разрешения прокурора САП. Возвращение паспорта имеет, скорее, символическое значение", - заявила адвокат.

Адвокат также отметила, что планы Продана не изменились, бывший руководитель ГФС намерен оставаться в Украине, "идти до конца" и опровергнуть выдвинутые против него обвинения.

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Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей. По данным НАБУ, он оформил на других лиц право собственности на имущество на сумму 89,5 млн грн. В частности, за 76,6 млн грн приобретены объекты недвижимости в Турецкой республике. В то же время НАБУ продолжает устанавливать причастность Продана к другому имуществу - в частности, квартир в ЖК "Французский квартал" и дома в пгт. Могилев-Подольский и др.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений.

4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки с ношеним електронного браслета.

В начале сентября 2018 г. и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан ушел в отставку.

Источник: https://censor.net.ua/n3109945
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко создал систему в которой вор судит вора, а другие воры берут его на поруки. Это квинтэссенция его судебной реформы. Начиная с «бриллиантовых» прокуроров таких дел уже десятки, а может быть и больше и все с одним результатом - плевком в нашу наивную народную морду. Я скажу фразу, которая многим покажется, как минимум спорной: ЧТО ТОМОС, ЧТО БЕЗВИЗ, ДА И САМА НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ, ЭЛИТА КОТОРОЙ СЧИТАЕТ НАСЕЛЕНИЕ РАБАМИ И БЫДЛОМ, НЕ ИМЕЕТ ДЛЯ НАРОДА НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ.
Я убежденная демократка, либерал, сторонник всяческой защиты прав человека, в последнее время, ловлю себя на страшной мысли, что хочу увидеть красную папку в которой лежит белый лист А-4 с перечнем из 20-30 фамилий и краткой резолюцией в правом верхнем углу, написанной разборчивым, округлым женским почерком «Расстрелять!»
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Я смотрю перед выборами суды всех бандюков освобождают от ответственности.Чтобы на Пэтю зла не имели.)
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А хтось ще мав сумніви що саме так і буде? Он бандиту захарченку повернули майно, проФФесору шапкокраду вертолітний майданчик в центрі Києва вже "потужно реформований" шоколадний суд повернув! А на мене тут шокоботи так сичали що такого не може бути - в Україні все може бути крім одного - скоро на превеликий жаль може НЕ бути самої України!!!
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Грабувати країну не злочин. Злочин - погроза посадити за грати корупціонерів. Головний злочинець - Гриценко.
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Не, главная Юлька, Гриценко так- на подтанцовке.
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Зрада фуле. Длинные руки пороха ясен пень . Следаки ж не могли набокопорить или их могли купить . нет это должен был делать порох собирать доказательства и с ними должен был по судам скакать .а в перерывах убирать у зрады мусор в подьездах
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Провина офшорного бариги цілком зрозуміла. САМЕ ВІН підписує призначення на посади керівників поліції, прокурорів, суддів. А якщо підписує, то повинен нести відповідальність за свій підпис, і ПЕРЕВІРЯТИ діяльність осіб, за яких своїм підписом поручився. Якщо такі прості речі не доходять, то краще нічого не писати на захист офшорного бариги. Люди подають сигнали некомпетентних, а то й злочинних, дій тих, чи інших, чиновників, яких барига призначив, реакції - нуль. Так що "зрада", чи "сміття в під'їзді" тут ні до чого...
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"Мирослав Продан находился за границей, когда следствие выдвинуло ему обвинение.
Он сразу же заявил, что вернется в Украину, выполнил обещание и добросовестно выполняет возложенные на него обязанности.
В любом случае выезд за рубеж Мирослава Продана не возможен без разрешения прокурора САП. Возвращение паспорта имеет, скорее, символическое значение", - заявила адвокат.
Источник: https://censor.net.ua/n3109945
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Один скользкий тип занимал небольшие суммы и добросовестно их возвращал даже раньше срока. А потом занимал крупную сумму и... Короче, утонул он. Пьяным в рыболовной сети запутался и утонул.
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Интересная история. Но каким боком к этой новости?
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Ось оце виправдання корупціонерів, проданів-насірових, та повернення майна крадіям, захарченкам-коробовим-азаровим, кажуть набагато краще й більше про пріпіздєнта, ніж увесь його пи..дьош про ЕЕС, НАТО чи Томос.
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Владельцу турецких вилл, коррупционеру Продану суд вернул загранпаспорт.

Наступний крок - відновлення на посаді. Хоча там вже Насіров. Так для цього Грося нещодавно підписав Постанову Кабміну, де ДФС розбивається на 2 структури. От Продана і відновлять, а я так за нього, бідолаху, переживав.
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прийдётся снова делить фискальную на налоговую и таможню, чтобы всех пристроить.
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Продана кришує Гройсман і треба бути дуже тупим щоб не зрозуміти "хто є хто" у цій зв'язці і чому Гройсман припхався на з'їзд "Народного Фронту", який має міністра внутрішніх справ і міністра юстиції в свої лавах...
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зачєм еті лішнійє нєудобства? Заставлять жівого чєлавєка браслєт носіть - такойє уніжєнійє!!!
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Треба було ще щасливої дороги побажати
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Грьобаний стид! Там Януковичу вирок ще скасували? (((
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Только суды Линча скорые и справедливые способный уничтожить коррупцию и казнокрадство в Украине - неужели ещё до кого-то не дошло? Они не нажрутся - их лучше убить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВладельцу турецких вилл, коррупционеру Продану суд вернул загранпаспорт
 
 
 
 
 
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