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Все про:дороги (1756) Киев (17103) ремонт (875) Киевавтодор (108)

 В связи с ремонтом на двух мостах в Киеве будет частично ограничено движение транспорта

Во вторник, 5 февраля, в столице в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия частично ограничат движение транспорта на Северном и Южном мостам

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора" в Facebook.

Так, в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия 5 февраля будет частично ограничено движение транспорта:

- на Южном мостовом переходе с 11:00. до 17:00 в направлении Столичного шоссе;

- на Северном мосту через р. Днепр с 16:00. до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00. до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.

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"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - сказано в сообщении.

В связи с ремонтом на двух мостах в Киеве будет частично ограничено движение транспорта 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109942
 
 
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Щось мені підказує, що не ремонтувати, а будувати треба. З вимогами до навантаження.
А для шанувальників "савєцкіх" дорог зоставити, як є.
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та отож, але шо по факту - в Києві, міст на Троєщину будуть з початку 90-х років,
а міст "кірпи" не має нормальних з"їздів-заїздів) на лівому березі...
хто не з Києва - поясню - корки на мостах зранку з лівого берега на правий,
і ввечері навпаки!
ремонти це корисно, але не можна робити їх постійно!
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Это правильно! По прогнозу в Киеве сегодня крижаний дощ В связи с ремонтом на двух мостах в Киеве будет частично ограничено движение транспорта - Цензор.НЕТ 2645
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дебилу кличко тоже недолго в мэрах ходить осталось, этот барбос уже космоса перещеголял, чемпион мира по коррупции в тяжелом весе
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