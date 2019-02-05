 Минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе, и там стоит подпись Путина, - Порошенко о "мирном плане" Сайдика

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".
Так, на вопрос относительно плана специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдик о решении конфликта в Донбассе Президент отметил: "Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету, территориальной целостности и независимости нашего государства".
Глава государства отметил, что план был изложен в Минских договоренностях - именно на них основываются санкции против России и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе.
"План, который большое количество людей критикуют, не читая. В Минских договоренностях четко записано - вывод всех иностранных войск с территории Украины, и там стоит подпись Путина. Вывод всего тяжелого вооружения и военной техники с территории Украины - назад уберите в Россию. И там стоит подпись Путина. Обеспечение восстановления украинского суверенитета и власти на территории оккупированного Донбасса. Там стоит подпись Путина ", - подчеркнул Петр Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что после этого возможно политическое урегулирование.
Президент также напомнил, что в 2015 году он предложил использование миротворческого контингента с мандатом Совета Безопасности ООН.
"Почему Украина имеет на это право? Украина является многолетним участником миротворческих операций по всему миру. И в 2015 году Президента Порошенко никто не поддержал. Сказали, что это дорого и нереально. В 2018-2019 годах мы уже имеем поддержку США, Великобритании, Франции. Проведены переговоры, по крайней мере по неприменению вето со стороны Китая. Кто против? Один - страна-агрессора РФ", - сказал Президент.
"Подчеркиваю, может быть множество планов, но миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом наблюдателей ОБСЕ ... Миротворцы должны создавать мир и иметь мандат ответственности на всей оккупированной территории. Наличие миротворцев означает разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск, вывод техники и обеспечения безопасности компонента", - сказал Глава государства.
Как сообщалось, ранее специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности и который должны утвердить страны "нормандской четверки" - Украина, РФ, Франция и Германия.
План предусматривает, помимо общей миссии ООН и ОБСЕ (с военным и полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), также организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса - вроде того, которое раньше было на Балканах.
Заявление Сайдика раскритиковали должностные лица в Украине. В частности, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что он не имеет мандата ни от ОБСЕ, ни от стран-участниц "нормандского формата" на выработку "мирного плана" для Украины.
30 января после переговоров ТКГ в Минске спецпредставитель ОБСЕ заявил о своей приверженности Минских соглашений и их безальтернативность.
Нужны миротворцы с мандатом ООН.
В минских соглашениях меня все устраивает при правильной последовательности их выполнения.
Не устраивает то что они не выполняются российской стороной.
1. Полное прекращение огня;
2. Отвод запрещенных вооружений (ВСУ от фактической линии соприкосновения, НВФ - от линии 2014-го года)
3. Контроль ОБСЕ над режимом прекращения огня.
4. Верховной Раде согласовать возможность проведения местных выборов.
5. Полная амнистия всех лиц, участвующих в событиях.
6. Обмен заложниками "всех на всех"
7. Обеспечить доступ гуманитарной помощи и разработать механизмы по возобновлении работы банковской системы, социальной инфраструктуры.
8. Местные выборы.
9. Контроль над границей (дословно из текста Минска-2 - Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання)
10. Конституционная реформа децентрализации с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также с учетом мнения представителей ОРДЛО.
Вас все еще устраивают минские соглашения?
ОБСЕ не сможет признать демократическими выборы под контролем иностранных вооруженных формирований.
Петя переиграл всех.
Смотрите внимательно.
Поэтому я предлагаю назначить представителями ордле Дениса Казанского и Олену Степову.
Для учета интересов ВСЕХ сторон.
А почему нет?
По какому принципу их выбирают этих представителей?
Тех кого назначит Москва?
А где же тут интересы ордле?
если ваши друзья(президент) уговаривают вас(народ)пойти на мир с врагом(засРашка),предатели УЖЕ обо всем договорились за вашей(народа) спиной.
Сьогодні
Такое мнение высказал украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире пропагандистской программы "60 минут" на канале "Россия 1".Переговоры с ПутинымОн заявил, что большинство кандидатов будут идти на диалог с Кремлем.
Вчора 4 лютого о 12:27•24news.com.ua
В Российской Федерации открыто пригрозили европейским странам и США ядерным оружием из-за того, что американцы решили выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРМСД), передает Replyua.net. Все это прозвучало в студии программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В частности, сам ведущий и его гости начали активно обсуждать, куда именно направить ракеты и сколько понадобится времени, что бы смертоносное оружие достигло цели. «Дело не в том, сколь быстро наши ракеты долетят, а вот куда они долетят. Потому что в Европе-то бессмысленно. Кого мы будем поражать в Европе? Ну, «Рамштайн», или немца? Я думаю, что эти установки, если будут гиперзвуковые, конечно их надо делать не 2600 км, как «Калибр», а порядка 4-5 тыс. километров. Так, чтобы их размещать на Чукотке, и они доставали уже по крайней мере западное побережье США», - начал дискуссию руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский. Свое мнение также поспешил высказать военный эксперт издания «Газета. Ru» Михаил Ходаренок, который сообщил, что новейшие российские разработки позволяют сократить работное время (обнаружение цели и начало ведения огня по ней. - Ред.) до нуля и не могут быть обезврежены современными зенитно-ракетными системами. Далее в дискуссию вступил сам ведущий, который попросил уточнить, сколько же понадобится времени ракете, чтобы она достигла своей цели. «Я просто к чему: если до Москвы долетят, условно говоря, за 15 минут, то мы в ответ можем долбануть по тем целям, которым не понравится, даже на территории Европы, что, минуты за три?» - самодовольно спросил пропагандист у них.
Эксперты подтвердили его версию и приукрасили ее наглыми фразами с угрожающим подтекстом. «Две-три минуты, не больше. Ну, вот я говорю, что работное время равно нулю. Обнаружил (цель. - Ред.) - и сразу можно накрываться белой простынью», - едко высказался Ходаренок. «То есть, человечество подходит, благодаря тому, что американцы выходят из всех систем, вежливо говоря, к абсолютной пропасти», - с ухмылкой резюмировал Соловьев.
«Это абсолютная катастрофа. Нет почти никакого способа транспортировать нефть», - приводит издание мнение Луиса Эрнандеса, лидера нефтяного профсоюза.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/05/02/2019/5c58d1a59a79473b0a625a53?from=main
основной доход фюрер получает не от газа ,а именно от нефти - так шо все очень просто и зависит на прямую от президента США,Сената и Конгресса и все
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Комусь потрібен ще один додатковий орган, щоб керувати військами чи країною? З додатковим штатом й фінансуванням? Діючі структури не справляються? Проблеми?
почему зрадофилы визжат?...
«З початку збройної агресії Російської Федерації проти України, за даними Організації Об'єднаних Націй, 10 тисяч людей було вбито, понад 23 тисячі зазнали поранень. Численні випадки умисних вбивств, позасудових страт, викрадення і кидання людей у підвали або утримання їх у нелюдських умовах в російських в'язницях. Катування пограбування та інші злочини, зафіксовані різними об'єктивними міжнародними організаціями у їхніх звітах», - додав президент.
«І саме Росія несе зараз повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях», - наголосив глава держави.