 Минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе, и там стоит подпись Путина, - Порошенко о "мирном плане" Сайдика

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".

Так, на вопрос относительно плана специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдик о решении конфликта в Донбассе Президент отметил: "Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету, территориальной целостности и независимости нашего государства".

Глава государства отметил, что план был изложен в Минских договоренностях - именно на них основываются санкции против России и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе.

"План, который большое количество людей критикуют, не читая. В Минских договоренностях четко записано - вывод всех иностранных войск с территории Украины, и там стоит подпись Путина. Вывод всего тяжелого вооружения и военной техники с территории Украины - назад уберите в Россию. И там стоит подпись Путина. Обеспечение восстановления украинского суверенитета и власти на территории оккупированного Донбасса. Там стоит подпись Путина ", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что после этого возможно политическое урегулирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер о плане Сайдика по Донбассу: Сначала РФ должна прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН

Президент также напомнил, что в 2015 году он предложил использование миротворческого контингента с мандатом Совета Безопасности ООН.

"Почему Украина имеет на это право? Украина является многолетним участником миротворческих операций по всему миру. И в 2015 году Президента Порошенко никто не поддержал. Сказали, что это дорого и нереально. В 2018-2019 годах мы уже имеем поддержку США, Великобритании, Франции. Проведены переговоры, по крайней мере по неприменению вето со стороны Китая. Кто против? Один - страна-агрессора РФ", - сказал Президент.

"Подчеркиваю, может быть множество планов, но миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом наблюдателей ОБСЕ ... Миротворцы должны создавать мир и иметь мандат ответственности на всей оккупированной территории. Наличие миротворцев означает разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск, вывод техники и обеспечения безопасности компонента", - сказал Глава государства.

Как сообщалось, ранее специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности и который должны утвердить страны "нормандской четверки" - Украина, РФ, Франция и Германия.

План предусматривает, помимо общей миссии ООН и ОБСЕ (с военным и полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), также организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса - вроде того, которое раньше было на Балканах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого принципиально нового плана нет. Как говорят: те же яйца, только в профиль, - Климкин о предложениях Сайдика

Заявление Сайдика раскритиковали должностные лица в Украине. В частности, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что он не имеет мандата ни от ОБСЕ, ни от стран-участниц "нормандского формата" на выработку "мирного плана" для Украины.

30 января после переговоров ТКГ в Минске спецпредставитель ОБСЕ заявил о своей приверженности Минских соглашений и их безальтернативность.