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 Политика Украины
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 Минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе, и там стоит подпись Путина, - Порошенко о "мирном плане" Сайдика

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".

Так, на вопрос относительно плана специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдик о решении конфликта в Донбассе Президент отметил: "Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету, территориальной целостности и независимости нашего государства".

Глава государства отметил, что план был изложен в Минских договоренностях - именно на них основываются санкции против России и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе.

"План, который большое количество людей критикуют, не читая. В Минских договоренностях четко записано - вывод всех иностранных войск с территории Украины, и там стоит подпись Путина. Вывод всего тяжелого вооружения и военной техники с территории Украины - назад уберите в Россию. И там стоит подпись Путина. Обеспечение восстановления украинского суверенитета и власти на территории оккупированного Донбасса. Там стоит подпись Путина ", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что после этого возможно политическое урегулирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер о плане Сайдика по Донбассу: Сначала РФ должна прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН

Президент также напомнил, что в 2015 году он предложил использование миротворческого контингента с мандатом Совета Безопасности ООН.

"Почему Украина имеет на это право? Украина является многолетним участником миротворческих операций по всему миру. И в 2015 году Президента Порошенко никто не поддержал. Сказали, что это дорого и нереально. В 2018-2019 годах мы уже имеем поддержку США, Великобритании, Франции. Проведены переговоры, по крайней мере по неприменению вето со стороны Китая. Кто против? Один - страна-агрессора РФ", - сказал Президент.

"Подчеркиваю, может быть множество планов, но миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом наблюдателей ОБСЕ ... Миротворцы должны создавать мир и иметь мандат ответственности на всей оккупированной территории. Наличие миротворцев означает разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск, вывод техники и обеспечения безопасности компонента", - сказал Глава государства.

Как сообщалось, ранее специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности и который должны утвердить страны "нормандской четверки" - Украина, РФ, Франция и Германия.

План предусматривает, помимо общей миссии ООН и ОБСЕ (с военным и полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), также организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса - вроде того, которое раньше было на Балканах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого принципиально нового плана нет. Как говорят: те же яйца, только в профиль, - Климкин о предложениях Сайдика

Заявление Сайдика раскритиковали должностные лица в Украине. В частности, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что он не имеет мандата ни от ОБСЕ, ни от стран-участниц "нормандского формата" на выработку "мирного плана" для Украины.

30 января после переговоров ТКГ в Минске спецпредставитель ОБСЕ заявил о своей приверженности Минских соглашений и их безальтернативность.

Источник: https://censor.net.ua/n3109941
 
   
 Топ комментарии
 
Петька, ты уже купил себе домик в Липецке? В Европе и США ты не скроешься, будешь выдан новой власти и сядешь на пожизненное
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То вже розберуться без бариги.
"Кривенькому каченяті" пора пакувати речі і готуватись до в'язниці. Або до втечі.
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Порошенко виграє мабуть ще в першому турі. Бо хто в нього суперники? - колясочниця на лабутенах, яку виперли з Майдану та клоун, що називає Україну повією на втіху москалям. Решта - завязяті лузери
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Камень преткновения в том что ОБСЕ не сможет признать выборы под контролем иностранных вооруженных формирований.
Нужны миротворцы с мандатом ООН.
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А мандат ООН может дать только Совбез, где право вето есть у раши и Китая. Следовательно, если кацапов не устраивают условия размещения миротворцев и описание их задач в зоне конфликта, они просто ветируют эту резолюцию. Как вы думаете, Украине выгодно пускать миротворцев, которые будут признавать "ополченцев" равнозначной ВСУ стороной со своими правами?
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Украине не выгодно отступать от минских соглашений как это предлагают некоторые кандидаты в президенты,потому что отступление будет в не выгодную для Украины сторону.
В минских соглашениях меня все устраивает при правильной последовательности их выполнения.
Не устраивает то что они не выполняются российской стороной.
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Вы внимательнее их прочитайте. И обращайте внимание не только на нумерацию пунктов, но и то, что в них написано. Иными словами, если следовать букве соглашений, последовательность должна быть такова:
1. Полное прекращение огня;
2. Отвод запрещенных вооружений (ВСУ от фактической линии соприкосновения, НВФ - от линии 2014-го года)
3. Контроль ОБСЕ над режимом прекращения огня.
4. Верховной Раде согласовать возможность проведения местных выборов.
5. Полная амнистия всех лиц, участвующих в событиях.
6. Обмен заложниками "всех на всех"
7. Обеспечить доступ гуманитарной помощи и разработать механизмы по возобновлении работы банковской системы, социальной инфраструктуры.
8. Местные выборы.
9. Контроль над границей (дословно из текста Минска-2 - Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання)
10. Конституционная реформа децентрализации с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также с учетом мнения представителей ОРДЛО.

Вас все еще устраивают минские соглашения?
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Я считаю что Украине не нужен контроль над ордле до проведения там определенных процедур как то демилитаризация и амнистия,которые должны пройти под контролем миротворцев ООН.
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Просто текст соглашений сделан с определенной манипуляцией, то ли для внутреннего потребителя (народа Украины), то ли чтобы запутать рашкованцев. Контроль над границей прописан в пункте 9, а про выборы - в пункте 12. Отсюда и легенда порохоботов - мол, рашка должна сначала передать границу, а потом уж выборы, Петя переиграл *****. А на деле, если вчитываться в текст, выходит такая последовательность "прекращение огня-обмен-конституционная реформа -выборы-граница-разоружение и вывод войск" (в последнюю очередь!).
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Еще раз.
ОБСЕ не сможет признать демократическими выборы под контролем иностранных вооруженных формирований.
Петя переиграл всех.
Смотрите внимательно.
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Украина настаивает на том, что основной конфликт идет между нашей страной и рашкой. И поэтому при обсуждении миротворцев указывает, что разделять враждующие стороны нужно вдоль государственной границы - мол, раша выведет свои войска, туда зайдут ВСУ и все хорошо. Но при этом не учитываются, что в рядах "оккупационных" войск есть тысячи, если не десятки тысяч граждан Украины. В правовом поле страны они - преступники, но раша и ряд ее полезных идиотов на Западе пытается навязать, что это равноправная сторона конфликта, без учета интересов которой мирный процесс невозможен.
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ряд ее полезных идиотов на Западе пытается навязать, что это равноправная сторона конфликта, без учета интересов которой мирный процесс невозможен.

Поэтому я предлагаю назначить представителями ордле Дениса Казанского и Олену Степову.
Для учета интересов ВСЕХ сторон.

А почему нет?
По какому принципу их выбирают этих представителей?
Тех кого назначит Москва?
А где же тут интересы ордле?
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Хто Сайдіка ужинаєт, той його і танцуєт... Що тут ще незрозумілого..😕😕😕
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Подпись путенга стОит ровно столько, сколько стоит пэпын мырный план освобождения Крыма и бамбаса.
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это вам просто повезло,что порох оказался у власти с июня 2014 г. уже давно бы сидели с тюряге вместе с Болотными майдановцами россии.
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Все это ерунда. Планов по Донбассу может быть только два. Первый - сдаться. Второй - отгородиться от этих территорий стеной и держать оборону. Все остальное чепуха.Или скрытое предательство, или безумное шапкозакидательство.
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Прохання уточнити вашу думку - Кого ви мали на увазі кому здаватися?😕
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Тобто другий варіант для ***** - це відгородитися Підарашці від України і тримати оборону?... Мені подобається ваш Галіна план....😕😕😕
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Воно навіть не знає хто підписував Мінські договорняки)) Пуйцін не підписував нічого,доречі як і сам Петрусь.Підписанти--Кучмо,Зурабов Тельявіні,Захарченко та Плотніцький.
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Вместо ***** стоит подпись Зурабова. Этого достаточно.
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А тебе никто ничего не должен -не хочешь идти свой дом отбивать, то нехай щастить тобi в лдырах)
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как говорил по-моему аль-Капоне:
если ваши друзья(президент) уговаривают вас(народ)пойти на мир с врагом(засРашка),предатели УЖЕ обо всем договорились за вашей(народа) спиной.
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медведчук придет кум путина,будете строем в клозет ходить и писать дифирамбы путину в инете еще 20 лет,или 50.путин вечно живой.никуда вы не денетесь
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Он уже 5 лет как пришел, со своим кумом порошенко.
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блевотина на российских телеканалах.означает россия в жопе.соловьев не врет,порох обыграл путина.
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Сливной бачок2.Гордон заявил, что украинской власти нужно идти на разговор с Путиным
Сьогодні

Такое мнение высказал украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире пропагандистской программы "60 минут" на канале "Россия 1".Переговоры с ПутинымОн заявил, что большинство кандидатов будут идти на диалог с Кремлем.
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З цією кодлою психів хоче домовлятися гордон.В России открыто пригрозили Америке и Европе ядерным оружием из-за выхода США из ДРМСД
Вчора 4 лютого о 12:27•24news.com.ua
В Российской Федерации открыто пригрозили европейским странам и США ядерным оружием из-за того, что американцы решили выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРМСД), передает Replyua.net. Все это прозвучало в студии программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В частности, сам ведущий и его гости начали активно обсуждать, куда именно направить ракеты и сколько понадобится времени, что бы смертоносное оружие достигло цели. «Дело не в том, сколь быстро наши ракеты долетят, а вот куда они долетят. Потому что в Европе-то бессмысленно. Кого мы будем поражать в Европе? Ну, «Рамштайн», или немца? Я думаю, что эти установки, если будут гиперзвуковые, конечно их надо делать не 2600 км, как «Калибр», а порядка 4-5 тыс. километров. Так, чтобы их размещать на Чукотке, и они доставали уже по крайней мере западное побережье США», - начал дискуссию руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский. Свое мнение также поспешил высказать военный эксперт издания «Газета. Ru» Михаил Ходаренок, который сообщил, что новейшие российские разработки позволяют сократить работное время (обнаружение цели и начало ведения огня по ней. - Ред.) до нуля и не могут быть обезврежены современными зенитно-ракетными системами. Далее в дискуссию вступил сам ведущий, который попросил уточнить, сколько же понадобится времени ракете, чтобы она достигла своей цели. «Я просто к чему: если до Москвы долетят, условно говоря, за 15 минут, то мы в ответ можем долбануть по тем целям, которым не понравится, даже на территории Европы, что, минуты за три?» - самодовольно спросил пропагандист у них.

Эксперты подтвердили его версию и приукрасили ее наглыми фразами с угрожающим подтекстом. «Две-три минуты, не больше. Ну, вот я говорю, что работное время равно нулю. Обнаружил (цель. - Ред.) - и сразу можно накрываться белой простынью», - едко высказался Ходаренок. «То есть, человечество подходит, благодаря тому, что американцы выходят из всех систем, вежливо говоря, к абсолютной пропасти», - с ухмылкой резюмировал Соловьев.
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Мало того что его подпись стоит, так он сам этот договорняк и придумал.
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все на самом деле просто - ждем когда США надоесть и станет выгодно,по настоящему ,а не так как сейчас и они сделают то же шо и сейчас с Венесуэлой делают - Экспорт венесуэльской нефти после введения санкций США против госкомпании PDVSA резко сократился, действия Белого дома подталкивают нефтяную промышленность страны к краху и угрожают оказать на мировые рынки куда большее воздействие, чем ожидалось ранее, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на мнение специалистов.

«Это абсолютная катастрофа. Нет почти никакого способа транспортировать нефть», - приводит издание мнение Луиса Эрнандеса, лидера нефтяного профсоюза.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/05/02/2019/5c58d1a59a79473b0a625a53?from=main
основной доход фюрер получает не от газа ,а именно от нефти - так шо все очень просто и зависит на прямую от президента США,Сената и Конгресса и все
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. Людині думаючій - НЕскладно зв"язати простою ЛОГІКОЮ низку взаємопов"язаних подій за період каденції ГАРАНТА і діяльність До... найперше МОТИВИ, для ЧОГО... МЕТА... які Завдання і на що СПРЯМОВАНА дія... Чому НЕ виконано Закон Про оборону України з серпня 2014...- де Ставка ВГК ?..а ні ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ торгаш уникнув і НЕбажає... АТО ато і ще раз ато НЕ я...... в Керченській протоці була ТЕАТРАЛЬНА ПОСТАНОВКА "КОНФЛІКТ". Все було узгоджено, Віійськові моряки БЕЗ прикриття, Екіпажу захищатися БУЛО ЗАБОРОНЕНО - ПОЛОН... Мета- СКАСУВАННЯ ВИБОРІВ... досягнута частково ЗАКЛАДЕНО прецидент. це УЗГОДЕНЕ дійство путін-порошенко по ВІДМІНІ програних зазделегіть ВИБОРІВ... і про це було заявлено ще на початку року... а Дітей Наших ЗДАЛИ на мордування - історія РОС-УКР-ЕНЕРГО 2005 =могілєвіч-путін-фірташ-порошенко+петроюЩенко... 2014 Відень путін-фірташ-порошенко... котли Іловайськ,Дебальцеве .. Мінські угоди на умовах кремля..ПЕТЛЯЄ як заєць...
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"де Ставка ВГК ?"

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Комусь потрібен ще один додатковий орган, щоб керувати військами чи країною? З додатковим штатом й фінансуванням? Діючі структури не справляються? Проблеми?
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та бумага, на которой стоит подпись ***** и **************, не стоит даже туалетной бумаги!...
почему зрадофилы визжат?...
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Коли починають ускладнювати очевидні речі, з пальця висмоктувати "шляхи вирішення", знай, там починається шахрайство і брехня. Є ОКУПАНТ - московська імперія. І саме так треба називати - НАПАДНИК, ОКУПАНТ, АГРЕСОР. Всі інші намагання затушувати це пряме визначення є псевдологікою і підміною понять, які в результаті призводять до СВІТОВИХ ВІЙН З ВЕЛЕЧЕЗНИМИ ЖЕРТВАМИ. Саме таким чином вирощуються диктатури нападницького напрямку. ЄС разом з Штатами скоюють велечезну помилку, намагаючись уникнути принципу, закладеному в Будапештському меморандумі, і перевести свою відповідальність, як підписантів цього меморандуму, в русло "мінських домовленостей". Якщо хто читав текст Будапештського меморандуму, то той побачить, що там НЕ ВИПИСАНО МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН, В РАЗІ НАПАДУ НА УКРАЇНУ АГРЕСОРА, тільки узагальнені фрази, які можна розуміти по різному. Кравчук і Кучма ВКРАЙ безвідповідально віднеслись до своїх ПРЯМИХ обов'язків... Наслідки ми маємо зараз... Один з підписантів НАПАВ на нас і окупував частину території, а інші знайшли можливість не виконати домовленості гарантувати НЕДОТОРКАНІСТЬ територій України, а "з'їхати" з теми якимись санкціями і "мінськими домовленостями". Висновок - в світовій політиці не треба бути лохами. Маєш ядерну зброю, НЕ ВІДДАВАЙ. Тепер треба повертати її. І офшорний барига в цьому не той, хто нам потрібен...
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«В XXI столітті Російська Федерація, держава - постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, здійснила анексію Криму, вчинила агресію, окупувавши частину території України. І норми загальної декларації прав людини масово і послідовно порушуються на українських територіях, що перебувають під окупацією Росії», - заявив Порошенко.

«З початку збройної агресії Російської Федерації проти України, за даними Організації Об'єднаних Націй, 10 тисяч людей було вбито, понад 23 тисячі зазнали поранень. Численні випадки умисних вбивств, позасудових страт, викрадення і кидання людей у підвали або утримання їх у нелюдських умовах в російських в'язницях. Катування пограбування та інші злочини, зафіксовані різними об'єктивними міжнародними організаціями у їхніх звітах», - додав президент.

«І саме Росія несе зараз повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях», - наголосив глава держави.
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Це щодо "Є ОКУПАНТ - московська імперія. І саме так треба називати - НАПАДНИК, ОКУПАНТ, АГРЕСОР". Порох ТАК і НАЗИВАЄ. А щодо "Маєш ядерну зброю, НЕ ВІДДАВАЙ", то Коди запуску та чемоданчик знаходились в Москві. Залишились би ракети з ядерними боєголовками в Україні, то запуском їх по території, наприклад, Німеччини та підривом, все одно керував би Х%ло. Україна могла б якось заблокувати їх виліт, тоді вибухнули б у шахтах. А воно нам потрібно?
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Опять сбрехал - нет там подписей ни ху...ла, ни его. И что это за иностранные войска - там, что кроме российских, есть ещё чьи-то иностранные войска. То есть кацапы там не при делах - их участие в конфликте в минских договорняках не зафиксировано. И "спасибо" за это шоколадной жопе.
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Мінський договорняк - капітуляція перед пуйлом. Тільки переговори в Будапештському форматі, які діючою владою за 5 років не були проведені, можуть дати якісь гарантії Україні.
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За это предательство в минске ты еще ответишь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе, и там стоит подпись Путина, - Порошенко о "мирном плане" Сайдика
 
 
 
 
 
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