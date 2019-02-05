 Отец опубликовал снимки страшных ожогов Екатерины Гандзюк. ЖУТКИЕ ФОТО 18+

Фотографии Виктор Гандзюк выложил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Полгода со дня нападения. Три месяца со дня смерти. Многочисленные посты, статьи, телепередачи. На фотоснимках и телеэкранах Катя - юная, красивая, счастливая, веселая, мечтательная. Но есть другие фото... Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны на все тело. Сожженные волосы. Обожженные глаза. Постоянная невыносимая боль. Длительные изматывающие лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови. Три месяца лежания на спине на жесткой сетке, без матраца, подушки и одеяла. Перед глазами только потолок. Бессонные ночи. Неделями зафиксированы руки и ноги. Неделями еда через трубочку. А в глазах - надежда и желание выжить", - рассказал он.

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Виктор Гандзюк объяснил, что фотографии были сделаны для иностранных клиник, но ответ у всех из них, по его словам, всегда был одинаковым – "опыта лечения таких тяжелых химических ожогов не имеем".

"Я очень хочу, чтобы эти фото видели уроды-исполнители - и те, что за решеткой, и те, что под арестом в теплых домах рядом с юными женами, престарелыми родителями, импортными протезами. Видели организаторы, заказчики, которые сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах. Еще хочу, чтобы их увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие, те, кто делает это и сегодня. Хотя разницы между всеми, кого перечислил, уже не вижу. Пусть посмотрит эти фото генеральный прокурор. Пусть их видит гарант и его вероятная соперница. Катю не просто убили. Катю пытали девяносто шесть дней, жестоко, ежесекундно", - написал отец убитой активистки.

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Ранее отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.