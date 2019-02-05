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 Политика Украины
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 Порошенко об украинских политзаключенных в РФ: Мы вернем ребят домой. Для Путина они уже как "чемодан без ручки"

Ведется сложная работа для освобождения украинцев, которые находятся в заключении на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, и украинских политзаключенных в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".

"Мы точно победим и они точно будут дома, потому что для Путина становится все меньше и меньше смысла. Для него это уже стало как чемодан без ручки. Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть ребят домой ", - сказал Глава государства во время программы" Свобода слова ".

Порошенко отметил, что ведется сложная работа для освобождения украинцев, которые находятся в заключении на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, и украинских политзаключенных в России при участии Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко и Уполномоченного Президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Свободу украинским морякам. Обмен всех на всех", - активисты в Москве требовали отпустить заложников Кремля. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что РФ удерживает более 80 украинцев за их политические взгляды.

Источник: https://censor.net.ua/n3109937
 
   
 Топ комментарии
 
А ну как, рошеновские собаки, расскажите что ваша шоколадная свинья сделала для освобождения политзаключенных? Давай дружно загавкайте под мои постом, недолго вам осталось гавкать, через два месяца Тимошенко станет президентом, а лживый хряк порошенко сбежит из страны
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Хренова новина звичайно. раз пообіцяв то мабуть довго їм нічого не світить. Щось не можу згадати щоб він щось виконав, принаймні швидко.
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Да, но Путин садист. Пересмотрите как эта тварь отреагировала на отравление скрипалей.
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Он не отдаст их просто что бы издеваться. Или вы не понимаете , почему эта педофилическая скотина держит Сенцова, он ему не нужен, он чемодан без ручки, его осудили, он ничего не делал . ***** его держит, потому что он маленький ботоксный педофил на каблучечках со своим любовником Медведевым, он упивается тем что может держать по тюрьмам кучу мужиков. Я тут на медне фотку видел , Медведев с "женой"( в кавычках потому что это просто прикрытие его голубизны) в церкви свечечку держат. Не надо быть психологом что бы видеть , как он брезгливо рядом с ней стоит и как он ей пойух, она думает о какои то очередной побрякушке.
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. Людині думаючій - НЕскладно зв"язати простою ЛОГІКОЮ низку взаємопов"язаних подій за період каденції ГАРАНТА і діяльність До... найперше МОТИВИ, для ЧОГО... МЕТА... які Завдання і на що СПРЯМОВАНА дія... Чому НЕ виконано Закон Про оборону України з серпня 2014...- де Ставка ВГК ?..а ні ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ торгаш уникнув і НЕбажає... АТО ато і ще раз ато НЕ я...... в Керченській протоці була ТЕАТРАЛЬНА ПОСТАНОВКА "КОНФЛІКТ". Все було узгоджено, Віійськові моряки БЕЗ прикриття, Екіпажу захищатися БУЛО ЗАБОРОНЕНО - ПОЛОН... Мета- СКАСУВАННЯ ВИБОРІВ... досягнута частково ЗАКЛАДЕНО прецидент. це УЗГОДЕНЕ дійство путін-порошенко по ВІДМІНІ програних зазделегіть ВИБОРІВ... і про це було заявлено ще на початку року... а Дітей Наших ЗДАЛИ на мордування - історія РОС-УКР-ЕНЕРГО 2005 =могілєвіч-путін-фірташ-порошенко+петроюЩенко... 2014 Відень путін-фірташ-порошенко... котли Іловайськ,Дебальцеве .. Мінські угоди на умовах кремля..ПЕТЛЯЄ як заєць...
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-- Алло! Ты зачем пацанов и корабли забрал?
-- Не поверишь! Вот такие у меня вояки. Теперь из-за этих мудаков дополнительные санкции введут...
-- Понимаю. Надо обмозговать, как это можно на выборах использовать. А пацанов пока придержи.

PS Все совпадения - это плод вашего воображения.
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ccарь Петя "катит бочку" на ссаря )(уйла.... И ржет с украинцев, которые все это "хавают".
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пыня холодномирный,ты за тех пацанов,которые еще
с Иловайска в плену?
тех,которых в "коридоре" расстреливали ,когда ты парады принимал?
а с дебальцевского песдореза пацанов ?
(когда ты мутил оффшоры панамские и слепотраст решал)
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Петр Алексеевичь , вы не там копаете. Ваши рассуждения и рассуждения ваших европеиских и американских коллег- рассуждения граматных, образованных , в чем то шаблонных , правильных людей. Которые понимают что такое отношения , взаимоотношения,взаимопонимание. Если вы хотите знать в точности что такое Путин , вы должны пригласить, очень хороших , крименальных психологов, которые работали долгое время с маньяками, педофилами, убийцами а так же неуравновешенными геями. Этот психолог, должен , не превзято изучить все дела связанные с Путиным начиная с того как он ходил на горшок. Только он сможет обьяснить, чего боятся такого рода монстры. Вы видите в путине президента, но он там оказался по огромной ошибке , кгб и того же Березовского . Его просто в серьез никто не воспринимал, думали что ставят марионетку безликую, а в этой марионетке было куча грязи , которую он показывал как слабость.
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Самое плохое то , что ********** "шпили вили" катаются по свету и другие страны их пускают. Вопрос в том - это ***** виноват в отравлении скрепалей- да, он организовал он отправил, он химический препарат выбрал для показательной казни. НО!!!! Кто этих тварей впустил в Англию ?!
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Порох сказав- Порох зробить! Вірю йому як нікому більше!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко об украинских политзаключенных в РФ: Мы вернем ребят домой. Для Путина они уже как "чемодан без ручки"
 
 
 
 
 
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