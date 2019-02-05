 Порошенко об украинских политзаключенных в РФ: Мы вернем ребят домой. Для Путина они уже как "чемодан без ручки"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".

"Мы точно победим и они точно будут дома, потому что для Путина становится все меньше и меньше смысла. Для него это уже стало как чемодан без ручки. Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть ребят домой ", - сказал Глава государства во время программы" Свобода слова ".

Порошенко отметил, что ведется сложная работа для освобождения украинцев, которые находятся в заключении на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, и украинских политзаключенных в России при участии Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко и Уполномоченного Президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко.

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Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что РФ удерживает более 80 украинцев за их политические взгляды.