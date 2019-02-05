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 Общество, Здоровье
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Все про:мясо (170) Польша (4679) Госпродпотребслужба (124)

 Опасную польскую говядину на территорию Украины не завозили, - Госпродпотребслужба

В связи с распространением информации о попадании на рынки государств-членов ЕС мяса говядины, которое было получено от больных животных в одной из скотобоен Мазовецкого воеводства Республики Польша, Госпродпотребслужба сообщает, что в отношении данных фактов Еврокомиссия начала соответствующее расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы

Согласно сообщению RASFF ЕС для раннего предупреждения об опасных пищевых продуктах, мясо больных животных было экспортировано в Финляндию, Венгрию, Эстонию, Румынию, Швецию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию.

Указанная продукция на территорию Украины не импортировалась.

4 февраля 2019 г. инспекторы Еврокомиссии начали аудит на убойных заводах Польши.

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"Подчеркиваем, что в соответствии с действующим законодательством Украины ввоз продуктов животного происхождения на территорию Украины из стран-членов ЕС возможен только с предприятий, находящихся под контролем компетентного органа страны экспортера и одобрены ЕК, что делает невозможным поставку таких товаров с предприятий, находящихся вне контроля", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, что 2700 кг мяса больных коров из Польши экспортировали в другие страны ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3109936
 
 
 Топ комментарии
 
А вот в ЕС контроль качества продуктов не то, что у на... А не! Показалось.
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нет причин не верить погранслужбе, самая честная структура, мимо которой ни одна сигарета не пройдет.
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Ну-ну.
Ще скажіть що і китайський пластиковий рис не завозили.
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Официально не завозили, а контрабандою, коей не счесть ?
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контрабандой везут дешевую свинину. Говядина стоит дороже чем в Украине, уж скорее наоборот могут везти, из Украины в Польшу.
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нет причин не верить погранслужбе, самая честная структура, мимо которой ни одна сигарета не пройдет.
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Польская говядина дорогая, в Украину не завозится.
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бізнес на здоров"ї людей?!
та ні в Україні такого не може бути! Небезпечну польську яловичину на територію України не завозили, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 9607
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А вот в ЕС контроль качества продуктов не то, что у на... А не! Показалось.
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Шкода. Треба було завезти і відразу відправити гумконвоєм даунбасянам і лугондонам..
Їм і так "кормільцам" все рівно, що жрать..😕😕😕
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Финляндию, Венгрию, Эстонию, Румынию, Швецию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию.Источник: https://censor.net.ua/n3109936

2700 кг это примерно 8-10 туш,в страну по 1 туши?
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Это то на чем схватили за руку. После этого начали расследовать, полиция раскрыла группу которая занималась скупкой и переработкой мяса коров предназначенных на ветеринарный убой по болезни. Групп было несколько, в разных воеводствах. Масштабы большие, по радио целый день крутят новости. Разгорается скандал.
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А те, що завозять по чорному різного роду перепродавани хтось бере до уваги? От і купуй після цього дешеве польське з рук.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОпасную польскую говядину на территорию Украины не завозили, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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