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 Политика Украины
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Все про:выборы (20979) голосование (1158) Порошенко (16279) пропаганда (2167) популизм (68)

 Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей, - Порошенко уверен, что народ сделает ответственный выбор 31 марта

Президент Петр Порошенко убежден, что украинцы уже научились отличать популизм и не верят ему, а потому сделают ответственный выбор при голосовании за кандидатов на высший пост в государстве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".

"Я убежден, что Украина еще продемонстрирует Европе ответственный выбор, как украинцы умеют побеждать популизм", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что период проведения избирательных кампаний - это время, "когда цветет популизм". Он отметил, что последствия популизма наглядно продемонстрировано в Венесуэле и это широко освещают на телеканалах всего мира. "Чем занимался Уго Чавес, а затем Мадуро? Первое, что он пообещал - он национализирует нефте- и газодобывающие компании и снизит цену на газ в два раза. Это было обещание Мадуро и он национализировал компании. Как только он национализировал - газ пропал. Как только сказали снизить цену на нефть - пропал бензин. Как только они занялись продуктами питания - пропали продукты питания. Это какой-то феномен Венесуэлы? Нет. Это феномен популизма", - констатировал Президент.

"Если вы вмешиваетесь в законы экономики, они действуют так же неотвратимо, как и законы физики", - добавил он.

Глава государства особо подчеркнул, что сегодня опасность популизма существует и в Украине. Однако, отметил он, это не является уникальным явлением для Украины - опасность популизма сейчас по всей Европе.

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Порошенко напомнил, что Европе уже много раз предсказывали распад, кризис и крах. В частности, во время выборов в странах ЕС в 2016 и 2017 годах, когда прогнозировали победу популистов в Германии, Национального фронта во Франции, националистических, популистских, пророссийских партий в Австрии и др. Однако, напомнил Президент, несмотря ни на что эти прогнозы не оправдались.

"Я сказал, что этого не будет. Я верил в ответственный выбор европейского народа, европейских людей и победу на выборах Европарламента. Именно так и произошло. Несмотря на огромные рейтинги до выборов, этого не произошло. Потому что это ответственный выбор. Выбор европейских стран, основанный на ценностях", - отметил он.

Именно поэтому Глава государства подчеркнул, что верит в победу над популизмом в Украине.

"Я лично как Президент Украины и как Верховный Главнокомандующий являюсь 100% оптимистом. Нельзя побеждать в бою, если ты не веришь в победу. Все бесполезно, если командир не способен поставить задачу, обеспечить ее выполнение и знать, что он победит. Эти законы работают не только на войне, но и в экономике тоже", - сказал он.

"Такой же оптимизм мне дают и мои ощущения выбора украинцев. Украинцы очень ответственные. Им точно не безразлична судьба государства", - сказал Порошенко выразив убеждение, что никакие популистские призывы, которые "часто базируются на российской пропаганде и элементах российской гибридной войны, потому что именно оттуда они получают и финансирование, и информационную поддержку", не повлияют на выбор украинского народа.

"Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей и больше никогда не купятся. Очень дорогая цена заплачена за то, чтобы Украина имела возможность своего развития. Мы очень хорошо изучили уроки 2014-го", - отметил Президент.

"Если ты ставишь большие цели и большие задачи - ты достигаешь этого результата. А украинцы умеют ставить перед собой большие задачи, которые на первом этапе кажутся их невозможно осуществить. Это и отпор российскому агрессору, это и Томос, это и безвиз, это Соглашение об ассоциации, это соглашение о свободной торговле, это децентрализация и многое-многое другое. У нас точно все получится", - убежден Глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3109935
 
   
 Топ комментарии
 
Не турбуйся Петрусь,ми зробемо вірний вибір,відправим тебе до Ростова.
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Якщо люди дійсно навчились знімати пропагандиську лапшу з вух, то найближчим часом ми забудемо про баригу та нинішню "владу" із ублюдків, олігархів та іншої нечисті.
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Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей, - Порошенко уверен, что народ сделает ответственный выбор 31 марта - Цензор.НЕТ 597 Роттердам + ++ , и 1 Доллар по 10..... Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей, - Порошенко уверен, что народ сделает ответственный выбор 31 марта - Цензор.НЕТ 9201

Картонка шоколадная.......
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а в якій це АТБ ти доларами платиш??? В Японії долар по 110 ієн... А їм як і нам ВИСТАЧАЄ!! і рівень добробуту НЕ ПОНИЗИВСЯ...
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Сделают. Ответственный. И тебя в нем не будет...
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Під час майдану одне з наших гасел було: хто не скаче той москаль, а зараз кажемо: хто не з Порохом той з путiним!
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Ти як про ссаря Петю пишешь? Та стільці? На коліна ставай і тоді про нього пиши. Скотиняка!


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Якби Пэтіна свідомість не була замутнена паталогічною жадібністю і неконтрольованою любовю до народних грошей, то він би зробив на-а-багато більше і став найвидатнішим президентом на всі часи. Але, на жаль, "маємо що маємо" - корумповану вщерть країну, корумпованих жидів на всіх ключових постах і ... бажання виїхати і ніколи сюди не повертатися щоб не бачити цей корупційний шабаш. Тому, Пєтю в дупу! Голосуємо за українців!
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Порохоботы пытаются навязать идею, что только ссарь Петя остановит ссаря )(ула...
Надо полагать, ссаою Пете помогут активы в рф.

)(уйла, к слову, устроит любой рыг или проворовавшийся чиновник.

Для особо одаренных: Юлька )(уйла тоже устроит.
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Спробуй прийняти рішення сам. Хоч раз. Без підказок. Я вільна людина, а не "хахол" чи "халоп". Це важко. Я знаю.

Ну, як не зможеш сам...
За кого голосувати?

1 На виборах пропусти всіх, хто хоч раз публічно збрехав.
2 Вибери серед тих, хто залишився і допоможи йому розбудувати Україну. Заради себе.
3. Підкажи цей алгоритм другу. Заради себе.

Оберемо баригу - буде ротердам++
Оберемо нормальну людину - все буде Україна!
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хрошая агитка..а кто по вашей версии не соврамши..
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Скажи маме, пусть тебя на выборы не пускает. А то выберешь себе "мамашу"...
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Ти ідеаліст, живи в реальному світі. Нема таких святих яких ти хотів би бачити. І саме головне - нема таких виборців - які б проголосували за таких твоїх святих.
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То, обирай з куп лайна, в такому випадку. Все просто - світ такий, яким ти його бачиш.

Але пам'ятай, що маленька купка лайна - це теж лайно!
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До конца шоколада 55!!!! И ни одни фальсификации не спасут!!!! Он даже не выйдет во второй тур!!!! Аминь!
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"цензор"! на частном канале одного из олигархов разглагольствовал "о популизме" не президент, а частное лицо некто порошенко! в обязанности президента страны не входят выступления на заангажированных тв с откровенной саморекламой.
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14 января на том же ICTV Пинчука выступала Тимошенко.
Тоже нельзя?

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какую должность занимает Тимошенко?
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"гроза олигархов"
Или нет?
Разве годится ей выступать на "заангажированных тв с откровенной саморекламой"?
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Глава фракции партии за должность" не считается,в от это да.
Наверное, Ю.В. Тимошенко не получает зарплаты, а живет манною небесною, как птичка божия.
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Среди самых рейтинговых наверное нет.
Тогда к чему упреки о заангажированности канала Пинчука, тем более, что там довольно часто выступает Тимошенко и ее соратники?
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воно... як і Порошенко кандидати.. посади у них зараз ОДНАКОВІ!!
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Тимошенко - глава фракции партии Батькiвщина в Раде.
Вы что же, полагаете, что как народный избранник, Юлия Владимировна не получает зарплаты и не имеет никаких обязательств перед ее избирателями, то есть имеет полное право ничего не делать и "протирать штаны" в Раде?
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Ну вот и маски сброшены. Ни разу не по Фрейду Петр Алексеевич заявил о своих страхах, фобиях и предпочтениях - боязни национализаций, прекращении темных схем, боязни установления главенства права.
Он и дальше будет стоять на страже своих собственных олигархических интересов и бизнес-партнеров.
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молодой рабочий, с каких пор ты стал подданым лукашенко?

Ты как был холопом, так им и остался... Даже ссаря себе выбрал.
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А зачем Вам национализация, у Вас что, частные корпорации, предоставляющие критически важные услуги населению, находятся на грани банкротства?
Потому что государство национализирует именно такие компании, если это государство не Венесуэла, конечно.
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В Украине свой колорит - народ на грани банкротства, а посредники и распределители энергоносителей с помощью преступных схем "Роттердам" баснословно обогащаются.
Разве такая ситуация не приведет к той же Венесуэле?
Государство не должно быть на службе у нескальких олигархов.
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Порошенко будет фальсифицировать вибори. И есть опасность нового Майдана.
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не будет никакого нового Майдана. Для начала будет 2-й тур. А там посмотрим
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Этот вариант на сегодняшний день самый реалистичный.
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Народ должен сделать правильный выбор! Ты не успеешь убежать, и Россия тебя не спасёт, холуй.
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Не пались ватник. Мнение запоребриковых тут никого не волнует
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Россия!
путин хотя бы ...уйло для Борща?
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- Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими.(с)
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Украинцы помимо этого научились не вешать себе порошенковскую пропагандистскую лапшу,ничем не лучшую кацапской.
Порошенко живет в параллельной реальности,а люди устали от "жизни по-новому" которая хуже рыговского разграбления
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Не понимаю недальновидности Порошенко. Ну ладно, предположим, что народ Украины, двигаясь "по течению", снова выберет его. Но что его ждет? Ведь он опять будет продолжать свой бизнес-проект и делать своих друзей все богаче, а народ - как получится, опять будет вранье и коррупция и т.д. И если сейчас его не любят, но понимают, что он все-таки противостоит ху%%лу в части территориального захвата Украины (об экономическом - тема отдельная), то дальше он может так разозлить народ, что для него "вариант Януковича" может превратиться в "вариант Кадафи"...
Неужели оно того стоит - за какое-то ничтожное бабло, которое (хоть с томосом, хоть без него) с собой на тот свет не унесешь? А сколько бабла нужно "для счастья" детям, может в жизни важнее что-то другое?
Короче, можно играть в кандидаты президента, но главное - какой ценой? Неужели - ценой ненависти народа?
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конечно "в кандидаты в президента"
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у пети на кону - перспектива сесть в тюрьму, вот и мечится.
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Этот тип бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды по цинизму и лживости.
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Помним,помним,все твои невыполненные обещания помним,видим жизнь по новому и конечно выводы сделаем... Українці навчилися знімати "локшину" російської пропаганди зі своїх вух, - Порошенко впевнений, що народ зробить відповідальний вибір 31 березня - Цензор.НЕТ 6397
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Опять двадцать пять.
На эфире Тимошенко были все свои. И это не смущало ее штабных.
Упрекать конкурентов нужно в том, чего НЕ делаешь сам.
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у порошенки и в прокуратуре и в сбу и в "минстеце" и в кабмине и среди олигархов..."все свои".
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Каждый, кто приходил к власти, в СБУ, кабмине, среди олигархов были свои.
Пока не было исключений.

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Национализация должна быть с последующей продажей госимущества за нормальную цену нормальному хозяину,аферисты требующие роттердамные схемы для своих монопольных тарифов должны вернуться к своему карточному шулерству,где им и место.
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Народ уже разбирается в брехне похлеще профессионального игрока в покер. Вот только какой в этом смысл если мы сидим за одним столом с шулерами у которых 15-ть тысяч госохраны, и не играть с ними мы не можем?
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Ага, кремлёвской пропаганды научились - а соевой нет. Вот такие мы, якобы, неоднозначные. Бугага
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я думаю, украинцы научились снимать лапшу с ушей от тебя и своры твоих шакалов
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На Волині для підкупу виборців Порошенко створив цілу мережу...

роздає по 1000 грн за голос, - Порошенко, який 3 лютого подав документи в ЦВК, очевидно, планує купувати голоси виборців на весняних виборах резидента України 2019 року.
Про це пише сьогодні волинське видання «Під прицілом».
Так, в руки журналістів потрапили інструкції і повний пакет документів, які отримують «однодумці» Порошенко на території Західної України.
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ІНФОрмація для УВАЖНОГО вивчення і ДІЙ ...для Громадян України , Патріотів , Комітету ВУ , Громад -особливо СІЛЬСЬКИХ - міських . загалом зацікавлених Штабів партій і спостерігачів, довірених осіб - . ФІКСУВАТИ на Відео Аудіо для подальших кримінальних Справ ...
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судомні істеричні скавчання гебельсів пукіна .. відверта тупа брехня та хорові співи 5ї колони ж*доліліпукії в Україні( юдька-вількуль-бойко-зєлєнській-гріценка.. та інші рабіновічі.. ) разом з ґебельсами пукіна зсавушкіна55 та лахти2(пріґожинскіі) ДОВОДИТЬ що фашист= ж*доліліпук-пукін УСВІДОМЛЮЄ , що як в Україні на виборах переможе ПОРОШЕНКО то й на виборах ВР гніди пропукінські вкупі з крімінальною мішпухою отримає поразку!! Українці навчилися знімати "локшину" російської пропаганди зі своїх вух, - Порошенко впевнений, що народ зробить відповідальний вибір 31 березня - Цензор.НЕТ 4556 і вже спокіно уся пукінська гидота та крімінальна мішпуха може ВДАВИТИСЯ!! того ж і скавчать в судомах..бо дупами відчувають вже кінець
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Коли ху@ло говорить, що "ихтамнет", то ти йому не віриш; коли говорить про розгром 100500 штабів ІДІЛ - ти з нього смієшся; коли говорить про громадянську війну в Україні, тебе це лютує. А от коли каже, що його влаштує будь-який президент, окрім Порошенка - то тут він найголовніший авторитет! Чому така вибірковість?
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Вперед, Порох! Смотрю уже самые упоротые начали прозревать -из них злость, желчь с соплями, от неизбежности, льется с усиленной скоростью)))))
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звичка підлуватого москальського бидла та крімінальної мішпухи всім оточуючим чипляти призвиська в УКРАЇНІ не прижилась хоча і тут трапляються висери несвідомих... Українці навчилися знімати "локшину" російської пропаганди зі своїх вух, - Порошенко впевнений, що народ зробить відповідальний вибір 31 березня - Цензор.НЕТ 5088
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та вже за одне те, що б ще 5 років насолоджуватися БЕЗСИЛЬНИМИ вибухами ватних пердаків на шановного Петра Олексійовича, я буду голосувати за нього! ))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей, - Порошенко уверен, что народ сделает ответственный выбор 31 марта
 
 
 
 
 
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