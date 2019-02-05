 Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей, - Порошенко уверен, что народ сделает ответственный выбор 31 марта

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".

"Я убежден, что Украина еще продемонстрирует Европе ответственный выбор, как украинцы умеют побеждать популизм", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что период проведения избирательных кампаний - это время, "когда цветет популизм". Он отметил, что последствия популизма наглядно продемонстрировано в Венесуэле и это широко освещают на телеканалах всего мира. "Чем занимался Уго Чавес, а затем Мадуро? Первое, что он пообещал - он национализирует нефте- и газодобывающие компании и снизит цену на газ в два раза. Это было обещание Мадуро и он национализировал компании. Как только он национализировал - газ пропал. Как только сказали снизить цену на нефть - пропал бензин. Как только они занялись продуктами питания - пропали продукты питания. Это какой-то феномен Венесуэлы? Нет. Это феномен популизма", - констатировал Президент.

"Если вы вмешиваетесь в законы экономики, они действуют так же неотвратимо, как и законы физики", - добавил он.

Глава государства особо подчеркнул, что сегодня опасность популизма существует и в Украине. Однако, отметил он, это не является уникальным явлением для Украины - опасность популизма сейчас по всей Европе.

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Порошенко напомнил, что Европе уже много раз предсказывали распад, кризис и крах. В частности, во время выборов в странах ЕС в 2016 и 2017 годах, когда прогнозировали победу популистов в Германии, Национального фронта во Франции, националистических, популистских, пророссийских партий в Австрии и др. Однако, напомнил Президент, несмотря ни на что эти прогнозы не оправдались.

"Я сказал, что этого не будет. Я верил в ответственный выбор европейского народа, европейских людей и победу на выборах Европарламента. Именно так и произошло. Несмотря на огромные рейтинги до выборов, этого не произошло. Потому что это ответственный выбор. Выбор европейских стран, основанный на ценностях", - отметил он.

Именно поэтому Глава государства подчеркнул, что верит в победу над популизмом в Украине.

"Я лично как Президент Украины и как Верховный Главнокомандующий являюсь 100% оптимистом. Нельзя побеждать в бою, если ты не веришь в победу. Все бесполезно, если командир не способен поставить задачу, обеспечить ее выполнение и знать, что он победит. Эти законы работают не только на войне, но и в экономике тоже", - сказал он.

"Такой же оптимизм мне дают и мои ощущения выбора украинцев. Украинцы очень ответственные. Им точно не безразлична судьба государства", - сказал Порошенко выразив убеждение, что никакие популистские призывы, которые "часто базируются на российской пропаганде и элементах российской гибридной войны, потому что именно оттуда они получают и финансирование, и информационную поддержку", не повлияют на выбор украинского народа.

"Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей и больше никогда не купятся. Очень дорогая цена заплачена за то, чтобы Украина имела возможность своего развития. Мы очень хорошо изучили уроки 2014-го", - отметил Президент.

"Если ты ставишь большие цели и большие задачи - ты достигаешь этого результата. А украинцы умеют ставить перед собой большие задачи, которые на первом этапе кажутся их невозможно осуществить. Это и отпор российскому агрессору, это и Томос, это и безвиз, это Соглашение об ассоциации, это соглашение о свободной торговле, это децентрализация и многое-многое другое. У нас точно все получится", - убежден Глава государства.