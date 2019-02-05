 Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей, - Порошенко уверен, что народ сделает ответственный выбор 31 марта

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".
"Я убежден, что Украина еще продемонстрирует Европе ответственный выбор, как украинцы умеют побеждать популизм", - сказал Порошенко.
Президент отметил, что период проведения избирательных кампаний - это время, "когда цветет популизм". Он отметил, что последствия популизма наглядно продемонстрировано в Венесуэле и это широко освещают на телеканалах всего мира. "Чем занимался Уго Чавес, а затем Мадуро? Первое, что он пообещал - он национализирует нефте- и газодобывающие компании и снизит цену на газ в два раза. Это было обещание Мадуро и он национализировал компании. Как только он национализировал - газ пропал. Как только сказали снизить цену на нефть - пропал бензин. Как только они занялись продуктами питания - пропали продукты питания. Это какой-то феномен Венесуэлы? Нет. Это феномен популизма", - констатировал Президент.
"Если вы вмешиваетесь в законы экономики, они действуют так же неотвратимо, как и законы физики", - добавил он.
Глава государства особо подчеркнул, что сегодня опасность популизма существует и в Украине. Однако, отметил он, это не является уникальным явлением для Украины - опасность популизма сейчас по всей Европе.
Порошенко напомнил, что Европе уже много раз предсказывали распад, кризис и крах. В частности, во время выборов в странах ЕС в 2016 и 2017 годах, когда прогнозировали победу популистов в Германии, Национального фронта во Франции, националистических, популистских, пророссийских партий в Австрии и др. Однако, напомнил Президент, несмотря ни на что эти прогнозы не оправдались.
"Я сказал, что этого не будет. Я верил в ответственный выбор европейского народа, европейских людей и победу на выборах Европарламента. Именно так и произошло. Несмотря на огромные рейтинги до выборов, этого не произошло. Потому что это ответственный выбор. Выбор европейских стран, основанный на ценностях", - отметил он.
Именно поэтому Глава государства подчеркнул, что верит в победу над популизмом в Украине.
"Я лично как Президент Украины и как Верховный Главнокомандующий являюсь 100% оптимистом. Нельзя побеждать в бою, если ты не веришь в победу. Все бесполезно, если командир не способен поставить задачу, обеспечить ее выполнение и знать, что он победит. Эти законы работают не только на войне, но и в экономике тоже", - сказал он.
"Такой же оптимизм мне дают и мои ощущения выбора украинцев. Украинцы очень ответственные. Им точно не безразлична судьба государства", - сказал Порошенко выразив убеждение, что никакие популистские призывы, которые "часто базируются на российской пропаганде и элементах российской гибридной войны, потому что именно оттуда они получают и финансирование, и информационную поддержку", не повлияют на выбор украинского народа.
"Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей и больше никогда не купятся. Очень дорогая цена заплачена за то, чтобы Украина имела возможность своего развития. Мы очень хорошо изучили уроки 2014-го", - отметил Президент.
"Если ты ставишь большие цели и большие задачи - ты достигаешь этого результата. А украинцы умеют ставить перед собой большие задачи, которые на первом этапе кажутся их невозможно осуществить. Это и отпор российскому агрессору, это и Томос, это и безвиз, это Соглашение об ассоциации, это соглашение о свободной торговле, это децентрализация и многое-многое другое. У нас точно все получится", - убежден Глава государства.
Надо полагать, ссаою Пете помогут активы в рф.
)(уйла, к слову, устроит любой рыг или проворовавшийся чиновник.
Для особо одаренных: Юлька )(уйла тоже устроит.
Ну, як не зможеш сам...
За кого голосувати?
1 На виборах пропусти всіх, хто хоч раз публічно збрехав.
2 Вибери серед тих, хто залишився і допоможи йому розбудувати Україну. Заради себе.
3. Підкажи цей алгоритм другу. Заради себе.
Оберемо баригу - буде ротердам++
Оберемо нормальну людину - все буде Україна!
Але пам'ятай, що маленька купка лайна - це теж лайно!
Тоже нельзя?
Или нет?
Разве годится ей выступать на "заангажированных тв с откровенной саморекламой"?
Наверное, Ю.В. Тимошенко не получает зарплаты, а живет манною небесною, как птичка божия.
Тогда к чему упреки о заангажированности канала Пинчука, тем более, что там довольно часто выступает Тимошенко и ее соратники?
Вы что же, полагаете, что как народный избранник, Юлия Владимировна не получает зарплаты и не имеет никаких обязательств перед ее избирателями, то есть имеет полное право ничего не делать и "протирать штаны" в Раде?
Он и дальше будет стоять на страже своих собственных олигархических интересов и бизнес-партнеров.
Ты как был холопом, так им и остался... Даже ссаря себе выбрал.
Потому что государство национализирует именно такие компании, если это государство не Венесуэла, конечно.
Разве такая ситуация не приведет к той же Венесуэле?
Государство не должно быть на службе у нескальких олигархов.
путин хотя бы ...уйло для Борща?
путин хотя бы ...уйло для Борща?
Порошенко живет в параллельной реальности,а люди устали от "жизни по-новому" которая хуже рыговского разграбления
https://www.youtube.com/watch?v=4rMtE9u0QyI
Неужели оно того стоит - за какое-то ничтожное бабло, которое (хоть с томосом, хоть без него) с собой на тот свет не унесешь? А сколько бабла нужно "для счастья" детям, может в жизни важнее что-то другое?
Короче, можно играть в кандидаты президента, но главное - какой ценой? Неужели - ценой ненависти народа?
На эфире Тимошенко были все свои. И это не смущало ее штабных.
Упрекать конкурентов нужно в том, чего НЕ делаешь сам.
Пока не было исключений.
роздає по 1000 грн за голос, - Порошенко, який 3 лютого подав документи в ЦВК, очевидно, планує купувати голоси виборців на весняних виборах резидента України 2019 року.
Про це пише сьогодні волинське видання «Під прицілом».
Так, в руки журналістів потрапили інструкції і повний пакет документів, які отримують «однодумці» Порошенко на території Західної України.
05.02.19 08:58Владельцу турецких вилл, коррупционеру Продану суд вернул загранпаспорт
Соломенский районный суд г. Киева 4 февраля принял решение вернуть бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирославу Продану заграничный паспорт. Также в дальнейшем бывший руководитель ГФС не обязан носить электронный браслет.