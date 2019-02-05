EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1960  0
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7573) смерть (5695) Донбасс (17889) операция Объединенных сил (923)

 Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ: один украинский воин погиб, еще один получил ранения, уничтожены шестеро террористов, - штаб ОС

4 февраля российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- дважды из 82-мм минометов и автоматических гранатометов - в районе поселка Опытное;
- из стрелкового - в районе поселка Невельского.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- дважды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Вольный;
- дважды из гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское;
- из 82-мм минометов  - в районе поселка Крымское;

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие Объединенных сил проверили боеготовность РСЗО "Смерч", - штаб. ВИДЕО

Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 4 февраля, шесть оккупантов были уничтожены и четверо получили тяжелое ранение.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.

Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ: один украинский воин погиб, еще один получил ранения, уничтожены шестеро террористов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109934
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ: один украинский воин погиб, еще один получил ранения, уничтожены шестеро террористов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
 вверх