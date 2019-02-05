 Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ: один украинский воин погиб, еще один получил ранения, уничтожены шестеро террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:

- дважды из 82-мм минометов и автоматических гранатометов - в районе поселка Опытное;

- из стрелкового - в районе поселка Невельского.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:

- дважды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Вольный;

- дважды из гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское;

- из 82-мм минометов - в районе поселка Крымское;

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 4 февраля, шесть оккупантов были уничтожены и четверо получили тяжелое ранение.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.