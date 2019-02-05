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 Россия не решится пробивать сухопутный коридор в оккупированный Крым, - Stratfor

Сценарий наземного коридора в оккупированный Крым или Приднестровье крайне маловероятен в данный момент. В то же время, не следует полностью исключать такой вариант развития событий.

Украинская служба Радіо Свобода взяла интервью у Юджина Чаусовского - старшего аналитика по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, которая известна своими экономическими и геополитическими прогнозами о событиях в мире, к которым прислушиваются в высоких кабинетах в США и Европе, передает Цензор.НЕТ.

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"Должен сказать, что сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровье крайне маловероятен в данный момент. Думаю, если Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта. И учитывая, что за последние год-два ситуация все же стабилизировалась, думаю, это делает еще более маловероятным, что Россия пойдет на такие действия. В то же время отмечу, не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить. Могут возникнуть внешние факторы, которые способны повлиять на это решение, как и на конкретные цифры", - отметил аналитик.

По его словам, в первом докладе о возможных военных сценариях в Украине в 2015 году, организация оценила, что России понадобится от 20 до 30 тысяч солдат для создания российского "сухопутного моста" в Крым и примерно в два раза больше - от 40 до 60 тысяч человек, чтобы достичь Приднестровья.

"Думаю, эти цифры до сих пор правильные. Но все очень зависит от того, на какие именно действия пойдет Россия. А еще - от внешних обстоятельств. Прежде всего, насколько США и страны НАТО поддержат Украину в военном плане. Это определит и количество военнослужащих, и тип войск, которые Россия может задействовать при таком сценарии", - сообщил Чаусовский.

Он подчеркнул, что после захвата РФ понадобятся еще несколько тысяч военнослужащих, чтобы удержать территорию.

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"Сложно назвать точную цифру, поскольку это будет зависеть от конкретных обстоятельств, но явно потребуются еще десятки тысяч солдат, чтобы удержать эту территорию, защищать ее. И это была бы изнурительная позиционная война против украинских сил и, возможно, сил, поддерживаемых НАТО. В случае, если Россия попытается пробить более широкий коридор, в Приднестровье, это могут быть сотни тысяч солдат - или даже более того. Для России это было бы очень серьезным военным присутствием, если бы она решилась это сделать", - уверен эксперт.

Чтобы противостоять этой атаку, потребуется почти полное участие всех Вооруженных сил Украины, а также, вероятно, - поддержка со стороны США или НАТО, прежде всего, что касается военной подготовки и материально-технического обеспечения.

"Отразить столь мощное нападение, с военной точки зрения, это была бы проблема. Украинские Вооруженные силы, к сожалению, не сравнятся с российскими (по количеству солдат и имеющейся военной техники. - Ред.). Все также будет зависеть от уровня поддержки, которую Украина может получить от Запада и НАТО, но я сравниваю обычное вооружение.

В то же время, обратите внимание на тот факт, что до сих пор Россия действовала (и военными средствами, и косвенно) только в таких местах, как Крым или восточная Украина, потому что это имеет максимальную политическую поддержку (внутри самой страны. - Ред.) и военных действий, и силовых решений. Но если она выйдет за рамки этих территорий, например, если речь о "наземном коридоре", то в зависимости от того, как далеко это зайдет, все становится менее жизнеспособным и благоприятным для российского политического климата. Таким образом, если мы увидим войну на истощение с Украиной или временные военные действия, Россия столкнется с огромными внутренними проблемами", - констатирует Чаусовский, добавляя, что существует целый ряд угроз, источником которых является Россия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109933
 
   
 Топ комментарии
 
60 тисяч кацапів для коридора замало. На утримання території України треба не кілька тисяч кацапів, а значно більше. Тому в цілому прогноз Stratfor правильний, але з цифрами там плутанина.
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Да, эксперт сильный, я и без эксперта скажу, будут изнутри добиваться своих целей через выборы , если Украина выстоит, а она выстоит, будет обострение для внутреннего пользования в рашке,рейтинки путлера падают, коридор не пробьют ибо кровью умоются, гибридно будут давить экономику юга на Азове и, если получится, на Черном море, и будут давить Европу на снятие санкции, ну и если прижмут недомерка внутри рашки, то может и решиться на серьезное обострение, но надо провокация, типа химоружия, поэтому и появляется такая инфа время от времени, как запасной вариант!!!
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не совсем. потроха нужно держать подвешеным, на гилляке конечно.
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60 тисяч кацапів для коридора замало. На утримання території України треба не кілька тисяч кацапів, а значно більше. Тому в цілому прогноз Stratfor правильний, але з цифрами там плутанина.
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скорее всего речь о ПОТЕРЯХ кацапов во время пробития коридора.
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Чтобы "корридор" не простреливался, его надо делать 50-70 км...
Там и 100 тысяч не хватит...
И эксперты должны учитывать, что вата готова любить путина, но она просит за это деньги...
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Я теж не маю довіри до таких екпертів, які з повітря цифри беруть...
Які не враховують постфактум - саму окупацію, яка є більшим тягярем, ніж бойові дії.
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Да, эксперт сильный, я и без эксперта скажу, будут изнутри добиваться своих целей через выборы , если Украина выстоит, а она выстоит, будет обострение для внутреннего пользования в рашке,рейтинки путлера падают, коридор не пробьют ибо кровью умоются, гибридно будут давить экономику юга на Азове и, если получится, на Черном море, и будут давить Европу на снятие санкции, ну и если прижмут недомерка внутри рашки, то может и решиться на серьезное обострение, но надо провокация, типа химоружия, поэтому и появляется такая инфа время от времени, как запасной вариант!!!
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На президентских ни Бойко, ни Мураеву ничего не светит.
А вот на парламентских будет шабаш. Вся медведчуковская срань может до 25% набрать...
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ну прямо откровения. это было ясно уже в 15 ом году. а сейчас русня на крысме даже посмотреть в сторону Херсонщины сцыт. не то чт пытаться самозащквариться в Украине.
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Никогда не верьте русским и не будете обмануты ! Всегда надо держать порох сухим
!
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не совсем. потроха нужно держать подвешеным, на гилляке конечно.
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Приднестровье давно нужно было накрыть, там сидит черт с ножом в спину.
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приднестровье можно было задавить без проблем. просто перекрыв транзит и запрешив шастание придневаты. и никуда бы прихвостни русни не сунулись бы. с одной стороны румыны с другой Украина.
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Может хватит играть в незнайку? Там стоит армия рф, без скрытия этого факта.
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какая армия? там пока сидит ( на бутылках)небольшая шайка монголоидных свинособак, которых в любое время можно по одесскому варианту зашкварить.
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Это глупо так думать... что мешает проехать там на танках и проверить? Им там больше делать нечего.
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Заголовок идиотский, подает все точностью до наоборот.
«В то же время отмечу, не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить. Могут возникнуть внешние факторы, которые способны повлиять на это решение, как и на конкретные цифры", - отметил аналитик. Источник: https://censor.net.ua/n3109933»
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Без срока давности: Резня в Алды

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/02/04/117788/bez-sroka-davnosti-reznya-v-aldy.shtml
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Приднестровье до Второй мировой принадлежало Руминии. Єта территория била оккупирована советами в результате пакта дедушки ху#ла. Дирку им от бублика а не Бесарабию с Буковиной. Кацапов надо вижигать каленим железом
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Если до начала сентября 2019 не решится,то можно перекрестится и забыть.Август или начало сентября,скорее август,будет решающим.Посмотрим,что ***** ещё выкинет.
Его девиз по ходу,вижу цель не вижу припятствий.Знать бы его конечную цель...И его ли это цель?Может он не один занимается переделом границ,а имеют место более глобальные процессы.Так,по ходу надо спать ложится,а то уже началось,всемирный заговор и т.д.и т.п.Адьёс амигос,буэнос ночез.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия не решится пробивать сухопутный коридор в оккупированный Крым, - Stratfor
 
 
 
 
 
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