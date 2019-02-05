 Госпогранслужба увеличит количество персонала на всех пунктах пропуска, приоритет - граница со странами ЕС, - Цигикал

О планах по усилению охраны границы рассказал он в интервью 5 каналу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

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Это включает в себя как техническое оснащение границы, так и определенный маневр силами и средствами.

Основная задача, которая определяется президентом Украины, в первую очередь - разработать комплекс мероприятий, который бы позволил в короткой перспективе увеличить количество персонала на всех пунктах пропуска. Приоритет - граница со странами ЕС. Кроме того, повысить плотность охраны государственной границы. А также прекратить бессмысленные перемещения военнослужащих, ротацию осуществлять только в случае служебной необходимости, улучшить условия службы офицеров и контрактников, уменьшить служебную нагрузку, активизировать строительство жилья для военнослужащих, рассмотреть возможность дальнейшего постепенного увеличения денежного обеспечения личного состава и ряд других задач.

Глава службы отметил, что "у нас есть определенный недостаток личного состава в пунктах пропуска. Соответственно, возрастает нагрузка на тех офицеров и контрактников, которые там работают. В то же время, военнослужащие-контрактники преимущественно привлечены к охране "зеленой границы", но большинство из них уже имеют соответствующий опыт и могли бы выполнять обязанности и в пунктах пропуска".

"Временно увеличив набор военнослужащих срочной службы, мы сумеем решить две важные задачи - повысить плотность и качество охраны границы и обеспечить персоналу в пунктах пропуска более комфортные условия службы, поскольку служебная нагрузка на них существенно уменьшится", - отметил в интервью Петр Цигикал.

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Глава Госпогранслужбы добавил, что "чтобы срочники также имели надлежащую мотивацию для качественной службы, мы сейчас изучаем вопрос о возможности их премирования за поимку и высокие результаты".

Также Петр Цигикал отметил что "уже в феврале начнется стажировка контрактников на должностях, которые они займут после прихода срочников. Стажировку планируется провести в течение февраля-марта, а в течение апреля-мая, подготовить к службе срочников. Таким образом, если все будет хорошо, то уже в июне надежный фундамент для дальнейшей реализации задач, определенных верховным главнокомандующим, будет заложен".