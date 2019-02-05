EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
  275  11
Все про:жилье (608) Минрегионразвития (98) Министерство по делам ветеранов (24)

 В Украине разработают бюджетную программу по обеспечению жильем участников боевых действий, - Кабмин

Министерство по делам ветеранов совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины будут разрабатывать новую бюджетную программу по обеспечению жильем участников боевых действий, в частности ветеранов АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сегодня договорились министр по делам ветеранов Ирина Фриз и заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов

Во время встречи речь шла о программах как государственного, так и регионального уровня по обеспечению жильем военнослужащих, ветеранов, а также внутренне перемещенных лиц. Кроме того, стороны обсудили имеющуюся программу "Доступное жилье".

По словам руководителя государственного учреждения Госмолодежьжилье Сергея Комнатного, на сегодняшний день существует четыре общегосударственных и 106 региональных государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.

К сожалению, отдельной бюджетной программы, которая касалась бы участников АТО/ООС, внутренне перемещенных лиц, нет. Поэтому возникает насущная необходимость в разработке общей государственной программы, которая бы касалась именно этих категорий граждан.

Во время встречи Ирина Фриз и Лев Парцхаладзе инициировали совместным письмом обратиться в Министерство финансов по разработке и внедрению новой программы обеспечения жильем ветеранов АТО/ООС, внутренне перемещенных лиц.

Также читайте: Министерство ветеранов начнет работу, когда штат будет сформирован на 30%, - Фриз

Источник: https://censor.net.ua/n3109929
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не партесь, поезд ваш ушел. Ваши фантазии не нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Читай ниже, читай. Может поймешь. Жаль мне таких, как ты. Наивные слишком.
 показать весь комментарий
 
А що ж ви, гниди кабмінівські, більше 4-х років робили!?
 показать весь комментарий
 
 
Осуществляли программу как внебюджетную.
 показать весь комментарий
 
Сделали стремительоный разбег, прыгнули, залегли - и нажрались. Вот и вся политика.
 показать весь комментарий
 
Какая нахрен программа? В Харькове два треста Жилстрой-1 и 2 им уже по 60 лет, лупят в ряд эконом-жильё 9-этажки с кирпича. В 3 подьезда. Начинают рядом другой строить---в предыдущем уже в половине окон свет горит! Такая вот бедность. Пусть государство выкупает жильё по цене застройщика---и всё. Можно и 20% на жильца оформить. Это тоже справедливо.
 показать весь комментарий
 
Походу міністерша взагалі або дурна або прикидається.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 квітня 2018 р. № 280
Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Ця програма вже майже рік діє.
А тепер порахуйте скільке це міністерство зжере квартир ветеранів за рік, думаю не одну сотню. А з соціальним захистом учасників АТО вже 5 рік підрозділи Мінсоцполітики непогано справляються.
 показать весь комментарий
 
Какая нахрен программа, Гройсман вместе со своей бандой готовьтесь лучше сухари сушить.
 показать весь комментарий
 
У кого рубаха ближе к телу, тому и посвистеть художественно можно умело. Ох уж эти соловьи, соловьи... Да не тревожьте достойных солдат - фальшиво поёте, однако.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине разработают бюджетную программу по обеспечению жильем участников боевых действий, - Кабмин
 
 
 
 
 
 вверх