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 Верховная Рада поддержит изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО на заседании в четверг, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Верховная Рада в четверг внесет изменения, которыми закрепит в Конституции стратегический курс страны в Европейский союз и НАТО.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Верховной Рады поддержал изменения в Конституцию, закрепляющие курс Украины на вступление в ЕС и НАТО

Президент подчеркнул, что голосование за изменения в Конституцию о стратегическом курсе Украины - это украинская система распознавания: "свой - чужой, украинец или русский".

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий также предложил народным депутатам на заседании в четверг, 7 февраля, рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО.

22 ноября 2018 года за принятие в первом чтении соответствующего законопроекта №9037 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226.

Также читайте: Изменения в Конституцию по закреплению интеграции Украины в ЕС и НАТО будут внесены до президентских выборов, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3109928
 
   
 Топ комментарии
 
он может объявить себя даже генерал губернатором Индии никто не мешает
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Классические идиотизм и нарциссизм Верховная Рада поддержит изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО на заседании в четверг, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4037
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Петро Олексійович вирішив з Конституції України свій заповіт зробити. Ой на кого ж ти нас покидаєш, Пе-е-е-етре!!?
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С Петром тоже. Туда с ТАКОЙ КОРРУПЦИЕЙ не берут.
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Точно, передасты не нужны, украинцы смогут и сами. В январе 2008 года, в Индии, в Хампи, на священной горе Ханумана, куда я поднялся посмотреть Хампи, встретил человек 50 украинцев-кришнаитов. И в момент когда дискутировал с просветленным парнем-кришнаитом, стоя поодаль, к нам быстро подошел руководитель группы. Жестикулируя, он громко обращаясь ко всем и указывая на меня, кричал с сарказмом "уверуйте в него, он исус христос." на что я сказал обращаясь ко всем: "Зачем верить в меня. Уверуйте в себя. Прямо сейчас" Он потух и слился уведя группу в пещеры.
Но это то, что я хочу повторить для укаинцев - поверьте в себя и свои силы. Только так вы сможете снять ярмо и убрать коррупционеров лжецов и воров со своей шеи.
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Классическая вилка от опытного политика. Если депутаты поддержат инициативы Порошенко - он объявит себя победителем, если не поддержат - он объявит депутатов врагами. Учитесь, молокососы.
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он может объявить себя даже генерал губернатором Индии никто не мешает
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Поддержат, Хотя говорят, а каким за..... ом он к ВР? Все в его руках. Вот такая демократия.
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Петро Олексійович вирішив з Конституції України свій заповіт зробити. Ой на кого ж ти нас покидаєш, Пе-е-е-етре!!?
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Гундосый ставить на голосование будет разов 10, но протолкнет.
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Да не может такого быть. Это же нас не касается.
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А звідки він знає, що і коли підтримає Верховна Рада? Може ще й знає, с какім щьотом? Верховная Рада поддержит изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО на заседании в четверг, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2663
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Вот наглый жирдяй. Потом рассказывает о популистах
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Порошенко мудрый вождь
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Не знал, что Путен берет участие в президентских выборах.
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Та ще й як бере. У бпгатьох іпостасях.
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Любой рыг или юлька устроит )(уйла.

)(уйла не устроит кто-то новый.
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Поддержать-то и можна, да главное - не выпустить из рук, абы не гронулось добро в сортир.
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Да в 2015 году надо было категорически это проводить через Раду. Ведь война была в разгаре. А теперь это выглядит как пиар перед выборами. Не более. Дежурно.
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Ну це тепер з кожного речення лавочника робитимуть окрему новину. Вистачить на місяць.
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Я строчити на нього не буду, це не в моїх правилах, а заношу його до чорного списку.
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Поки що ні. Якщо тебе хтось і спамить, то це не я.
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Верховна Рада при случае может поддерждать все, что угодно. Даже люстру над избранниками народными. Главное, чтоб команда с Банковской поступила.
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А ничего тут не поменялось: путин - *****, рашка - ГАВНО, как бьіло, так есть, и так будет.
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Є таки спільне в Надії Савченко і в Петрі Порошенку. Обоє пропонують потрібні речі, а от довірити їм виконання, як і пустити їх на свій поріг, особливого бажання чомусь немає.
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О, махеровая блювотина на работу виповзла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховная Рада поддержит изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО на заседании в четверг, - Порошенко
 
 
 
 
 
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