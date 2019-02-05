 Верховная Рада поддержит изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО на заседании в четверг, - Порошенко

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.
Президент подчеркнул, что голосование за изменения в Конституцию о стратегическом курсе Украины - это украинская система распознавания: "свой - чужой, украинец или русский".
Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий также предложил народным депутатам на заседании в четверг, 7 февраля, рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО.
22 ноября 2018 года за принятие в первом чтении соответствующего законопроекта №9037 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226.
https://www.youtube.com/watch?v=pakWEUeiR7E
Но это то, что я хочу повторить для укаинцев - поверьте в себя и свои силы. Только так вы сможете снять ярмо и убрать коррупционеров лжецов и воров со своей шеи.
)(уйла не устроит кто-то новый.