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 ВККС не приняла негативное заключение ОСД о кандидате в Верховный Суд Бенедисюке из-за опоздания на 4 минуты

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) отказалась принять в Общественного совета добродетели (ОСД) отрицательное заключение относительно главы Высшего совета правосудия (ВСП) Игоря Бенедисюка, который участвует в конкурсе в Верховный Суд.

Как сообщил член ОСД Роман Маселко "Слідству.інфо", ВККС отказало из-за того, что вывод подали якобы с 4-минутным опозданием, информирует Цензор.НЕТ.

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Маселко отмечает, что ОСД уложилась в регламентированные 10 дней до собеседования кандидата. По его мнению, ВККС заинтересована в том, чтобы Бенедисюк прошел конкурс.

"Высшая квалификационная комиссия судей продемонстрировала: они делают все, чтобы закрыть глаза и откинуть общественность, показать свое отношение к ней. И ради этого они готовы нарушать даже собственный регламент. Они четко показывают, что должны закончить этот процесс до выборов и выбрать нужных им кандидатов, в частности, Бенедисюка", - сказал член ОСД.

Напомним, Игорь Бенедисюк - глава Высшего совета правосудия, единственного органа, который может рекомендовать на должность и увольнять судей. В заключении Общественного совета добродетели говорится, что он неоднократно принимал решение в пользу "судей Майдана", нарушал сроки рассмотрения дел, а в 1991-1994 годах работал судьей в России. В соответствии с законодательством РФ, судьей может работать только человек с российским гражданством.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109926
 
 
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скільки заплатив Бенидисюк за це спізнення? ВККС не приняла негативное заключение ОСД о кандидате в Верховный Суд Бенедисюке из-за опоздания на 4 минуты - Цензор.НЕТ 5589
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Окунулся в средние века. Не всем повезло. А говорят нету машины времени. ЕСТЬ. Правда, только у нас. ЗАВИДУЙТЕ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВККС не приняла негативное заключение ОСД о кандидате в Верховный Суд Бенедисюке из-за опоздания на 4 минуты
 
 
 
 
 
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