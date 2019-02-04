 Три общины на Харьковщине сообщили о переходе в Православную церковь Украины

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Харьковской ОГА, пишет Цензор.НЕТ.
"Сегодня в канцелярию ХОГА поступили уведомления о решении сразу двух религиозных общин области о смене канонической подчиненности. Оба решения приняты 1 февраля на общих собраниях общин. Одна из общин - Святого Мученика Иоанна Воина - действует в Харькове, другая - Свято-Покровская - в селе Дмитровка Богодуховского района Харьковской области. Таким образом, обе общины уведомили главу Харьковской области Юлию Светличную о своем решении сменить прежнюю подчиненность Украинской православной церкви на подчиненность Православной церкви Украины", - отметили в ХОГА.
2 февраля, добавили в ХОГА, жители села Воскресеневка Богодуховского района Харьковской области на общем собрании религиозной общины заявили о готовности перейти в ПЦУ.
По словам секретаря Харьковской епархии ПЦУ протоиерея Григория Стасюка, ныне Воскресеневская община - в стадии перехода в ПЦУ.
В то же время, управление Харьковской епархии УПЦ распространило в СМИ информацию, что на сегодня ни один канонический священнослужитель Харьковской епархии и ни одна религиозная община Харьковской епархии не принимали решений и не изъявляли желания о переходе в любые другие религиозные структуры.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. 3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.
Дмитриевская религиозная община - первая в Богодуховском районе Харьковщины - совершила переход в поместную Православную церковь Украины.
Соціс.
якщо в Україні за рік залишиться лише 1700 приходів і 1 лавра Рпц ,то це буде успіх Пцу і України.
вам дегенератам извращенцам разница понятно, где черное, а где белое?! бардак если в голове знаяит и в штанах, это взаимо связано и это наследственное!
Надо закрывать на русской земле этот дефективный проэкт -государство украина и нация украинец! А украина и нация украинцы со своей турецкой церковью пусть будет в Канаде или на Луне!
заявили о готовности перейти в ПЦУ
голосування було?
згідно закону?
Опоблок і партія Тимошенко створили коаліцію в Херсоні
У Херсонській обласній раді обрали нового голову - представника ВО Батьківщина Владислава Мангера.
Політика обрали 33-ма голосами, таємним голосуванням.
Як повідомляє ІНФОРМАТОР, це призначення стало можливим завдяки домовленості представників ВО Батьківщина та представників Опозиційного Блоку.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ.
ПЕРЕХОДІВ ПАРАФІЙ В ПЦУ- 0.
Голова полтавської ОДа Валерій Головко
На парламентських виборах 2012 р. був обраний народним депутатом України за списком партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», № 56 у виборчому списку. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ.
ПЕРЕХОДІВ ПАРАФІЙ В ПЦУ- 0.
Микола Олексійович Клочко (нар. 25 червня 1978, м. Суми) - голова Сумської обласної ради (2014),
Очолював Сумську територіальну організацію Політичної Партії «Фронт Змін». На місцевих виборах 2010 року став депутатом Сумської обласної ради, очолив фракцію ПП «Фронт змін» у облраді. Після прийняття рішення про об'єднання ПП «Фронт змін» і ВО «Батьківщина» став членом ВО «Батьківщина».
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ.
ПЕРЕХОДІВ ПАРАФІЙ В ПЦУ- 0.
ЦЕ ВСЕ,ЩО ВАМ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПАТРІОТИЗМ ЧЛЕНІВ "КУЗНІ КАДРІВ" "МАТЬКІВЩИНИ