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 Общество
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Все про:УПЦ МП (925) Харьковщина (1271) ПЦУ (213)

 Три общины на Харьковщине сообщили о переходе в Православную церковь Украины

Святого Мученика Иоанна Воина и Свято-Покровская религиозные общины заявили о смене канонической подчиненности.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Харьковской ОГА, пишет Цензор.НЕТ.

"Сегодня в канцелярию ХОГА поступили уведомления о решении сразу двух религиозных общин области о смене канонической подчиненности. Оба решения приняты 1 февраля на общих собраниях общин. Одна из общин - Святого Мученика Иоанна Воина - действует в Харькове, другая - Свято-Покровская - в селе Дмитровка Богодуховского района Харьковской области. Таким образом, обе общины уведомили главу Харьковской области Юлию Светличную о своем решении сменить прежнюю подчиненность Украинской православной церкви на подчиненность Православной церкви Украины", - отметили в ХОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ПЦУ перешли уже 204 прихода УПЦ МП, - Ирина Луценко

2 февраля, добавили в ХОГА, жители села Воскресеневка Богодуховского района Харьковской области на общем собрании религиозной общины заявили о готовности перейти в ПЦУ.

По словам секретаря Харьковской епархии ПЦУ протоиерея Григория Стасюка, ныне Воскресеневская община - в стадии перехода в ПЦУ.

В то же время, управление Харьковской епархии УПЦ распространило в СМИ информацию, что на сегодня ни один канонический священнослужитель Харьковской епархии и ни одна религиозная община Харьковской епархии не принимали решений и не изъявляли желания о переходе в любые другие религиозные структуры.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. 3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Дмитриевская религиозная община - первая в Богодуховском районе Харьковщины - совершила переход в поместную Православную церковь Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Община на Луганщине отказалась переходить в ПЦУ вслед за священником: отец Владимир создает новый приход. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3109924
 
   
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Сыпется кремлевский патриархат, хотя на Левобережье еще потрепыхается. Три общины на Харьковщине сообщили о переходе в Православную церковь Украины - Цензор.НЕТ 3052
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15 відсотків православних за Рпц.
Соціс.

якщо в Україні за рік залишиться лише 1700 приходів і 1 лавра Рпц ,то це буде успіх Пцу і України.
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коректніше не за приходами рахувати, а за кількістю вірян..хоча після анексії Криму тільки ватани ходять у гундяївську філію фсб
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даже веру в ХРИСТА на украине нация дегенератов умудрились обо с р ать и извратить, а так же и -национализм, патриотизм, сионизм, антисимитизм, фашизм, гомосексуализм, что г еи и евреи стали кричать что это не мы это всё пи да ра сты и жи ды виноваты! украина стала недогосударством, а украинцы стали недонацией!
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Сколько украинцев 90% или 99% стали бы рвать свои по пы за Путина, если бы он на Красной площади пове сил пида растов Грефа, Януковича, Чубайса, Горбачева, Кудрина и т.д. и объявил, -украинцы хотите я у вас на майдане также пере ве шаю пи да расов и жи дов Порошенко, Гройсмана, Яценюка, Рабиновича, Ахметова и т.д. то я иду к вам!
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это был бы спектакль для вас кацапов - пусть ваше ***** всех вас перевешает...\вот тогда и поаплодируем...\
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дегенераты порохоботы, хватит ли вам скудных мозгов чтобы понять! когда вы были под Австро-Венгрией и Польшей ваши предки е б л и их королев и королей, были маршалами генералами?! Нет! разрешалось учится до 3 класса и гов но носить, так же как и сегодня! При России ваши предки были любовниками цариц и царей, были министрами, учеными, маршалами и генералами! А при СССР так вообще руководителями- Брежнев, Хрущев, Черненко! Тогда вы были русскими, сегодня вы кричите что вы украинцы, что вы европейская нация и без мыла пытаетесь залезть к ним в жо пу! а Россия и РУССУИЕ агрессор и враги?!
вам дегенератам извращенцам разница понятно, где черное, а где белое?! бардак если в голове знаяит и в штанах, это взаимо связано и это наследственное!
Надо закрывать на русской земле этот дефективный проэкт -государство украина и нация украинец! А украина и нация украинцы со своей турецкой церковью пусть будет в Канаде или на Луне!
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В Киеве 3 февраля была интронизации Епифания! мало того что ни одна православная церьковь не поздравила секту фанатиков украинцев турецкого томоса! отсутсвовал проклятый анафиме Филарет (может притравили, подарок от Порошенко), но и сам турецкий патриарх не присутствовал! когда избрали в 2014.г. митрополита Онуфрия, то в течении суток его поздравили все православные церьквьи! а секта нтам фана тикам украинцам с с ы в глаза а они всё тявка ют что это божья роса!
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, жители села Воскресеневка Богодуховского района Харьковской области на общем собрании религиозной общины

заявили о готовности перейти в ПЦУ



голосування було?
згідно закону?
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Таємниця стійкості до переходів У ПЦУ в трьох областях України РОЗКРИТА./

Опоблок і партія Тимошенко створили коаліцію в Херсоні
У Херсонській обласній раді обрали нового голову - представника ВО Батьківщина Владислава Мангера.
Політика обрали 33-ма голосами, таємним голосуванням.
Як повідомляє ІНФОРМАТОР, це призначення стало можливим завдяки домовленості представників ВО Батьківщина та представників Опозиційного Блоку.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ.
ПЕРЕХОДІВ ПАРАФІЙ В ПЦУ- 0.

Голова полтавської ОДа Валерій Головко
На парламентських виборах 2012 р. був обраний народним депутатом України за списком партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», № 56 у виборчому списку. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ.
ПЕРЕХОДІВ ПАРАФІЙ В ПЦУ- 0.

Микола Олексійович Клочко (нар. 25 червня 1978, м. Суми) - голова Сумської обласної ради (2014),
Очолював Сумську територіальну організацію Політичної Партії «Фронт Змін». На місцевих виборах 2010 року став депутатом Сумської обласної ради, очолив фракцію ПП «Фронт змін» у облраді. Після прийняття рішення про об'єднання ПП «Фронт змін» і ВО «Батьківщина» став членом ВО «Батьківщина».
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ.
ПЕРЕХОДІВ ПАРАФІЙ В ПЦУ- 0.

ЦЕ ВСЕ,ЩО ВАМ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПАТРІОТИЗМ ЧЛЕНІВ "КУЗНІ КАДРІВ" "МАТЬКІВЩИНИ
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Украинцкий нацыоналист, это тупоголовый свинопас в жо пе чле н жи да, который себя ещё паном считает (педи к Мосейчук коров пас, его подрушка Ляшко с коровами целуется, у Аваков подруга Антон Герашенко)! Если только в понимании что украинцкий нацы зм, это панство жи дов и пи да расов над слабоумными дегенератами! Они друг другу кричат слава украиской нации, смерть врагам! Стою я на асфальте в лыжы обутый или лыжы не едут или я украинец! Но самое главное, это мова, мова (почему эти дегенераты русскую мову называют украинской?!) спасет украинскую нацию! Русская мова спасет украинскую нацию!?
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Шось мені ця справжня камсасолка Юля починає подобацця). Головне, шо шкоди не робить.)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТри общины на Харьковщине сообщили о переходе в Православную церковь Украины
 
 
 
 
 
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