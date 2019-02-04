 Три общины на Харьковщине сообщили о переходе в Православную церковь Украины

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Харьковской ОГА, пишет Цензор.НЕТ.

"Сегодня в канцелярию ХОГА поступили уведомления о решении сразу двух религиозных общин области о смене канонической подчиненности. Оба решения приняты 1 февраля на общих собраниях общин. Одна из общин - Святого Мученика Иоанна Воина - действует в Харькове, другая - Свято-Покровская - в селе Дмитровка Богодуховского района Харьковской области. Таким образом, обе общины уведомили главу Харьковской области Юлию Светличную о своем решении сменить прежнюю подчиненность Украинской православной церкви на подчиненность Православной церкви Украины", - отметили в ХОГА.

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2 февраля, добавили в ХОГА, жители села Воскресеневка Богодуховского района Харьковской области на общем собрании религиозной общины заявили о готовности перейти в ПЦУ.

По словам секретаря Харьковской епархии ПЦУ протоиерея Григория Стасюка, ныне Воскресеневская община - в стадии перехода в ПЦУ.

В то же время, управление Харьковской епархии УПЦ распространило в СМИ информацию, что на сегодня ни один канонический священнослужитель Харьковской епархии и ни одна религиозная община Харьковской епархии не принимали решений и не изъявляли желания о переходе в любые другие религиозные структуры.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. 3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Дмитриевская религиозная община - первая в Богодуховском районе Харьковщины - совершила переход в поместную Православную церковь Украины.

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