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Все про:кандидат (899) регистрация (222) ЦИК (2844)

 ЦИК отказал в регистрации 24 кандидатам, - руководитель пресс-службы комиссии

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4 февраля отказала в регистрации 24 кандидатам в президенты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил руководитель Отдела взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко.

По его словам, основания для отказа в основном "тривиальные".

"Обычно основании таковы: не внесения денежного залога в размере 2,5 миллиона гривен, неполный перечень документов из тех, что предусмотрены законодательством, ошибки и неточности в документах", - рассказал он.

Также, по словам Хивренко, были случаи, когда документы подавали неустановленным законом способом.

"Были пару прецедентов, когда это направлялось по почте или по электронной почте", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109922
 
   
 Топ комментарии
 
Они все могли стать президентами, но Петя их не зарегистрировал.... ЦИК отказал в регистрации 24 кандидатам, - руководитель пресс-службы комиссии - Цензор.НЕТ 2939
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"Также, по словам Хивренко, были случаи, когда документы подавали неустановленным законом способом. "

Я правильно понимаю, что подавать через черный задний проход - нарушение ?
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Мдя... 89 человек. По идее это те, кто претендуют на булаву и знают, как управлять государством. Или считают, что знают. Или считают, что могут подзаработать и являются техническими кандидатами тех, кто считает, что достоин быть президентом. Эпидемия президентских амбиций. Такими темпами скоро для кандидатов в президенты будут отдельные палаты делать.
- Вы кто, батенька?
- Кандидат в президенты!
- Ага, этого определяем в шестую палату. К Наполеону.
- К императору?
- Нет, к торту. До императора кандидат не дотягивает.
🤑
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хочешь стать кандидатом в Президенты?!.. продай почку, ведь у тебя их две! ЦИК отказал в регистрации 24 кандидатам, - руководитель пресс-службы комиссии - Цензор.НЕТ 2678
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У моей дальней родственницы три почки.Все вроде ок.Только пьёт вроде не много,а так долго писяет всякий раз.Все уже по второму кругу заходят,особенно после пивка,а она всё травку поливает.Поэтому пиво категорически ни ни,потому как процесс может затянутся до бесконечности...
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Мдя... 89 человек. По идее это те, кто претендуют на булаву и знают, как управлять государством. Или считают, что знают. Или считают, что могут подзаработать и являются техническими кандидатами тех, кто считает, что достоин быть президентом. Эпидемия президентских амбиций. Такими темпами скоро для кандидатов в президенты будут отдельные палаты делать.
- Вы кто, батенька?
- Кандидат в президенты!
- Ага, этого определяем в шестую палату. К Наполеону.
- К императору?
- Нет, к торту. До императора кандидат не дотягивает.
🤑
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А сколько из них идут как дубляж?Тобишь почти полные тезки,тех,кто реально может расчитывать на какой-то процент голосов.Шевченко уже минимум два.А если пройтись по списку,то и у других однофамильцев минимум по одному.Кто-то из избирателей не досмотрит, кто-то перепутает и т.д.Уже распыление голосов.Потом поотдают свои голоса нужным кондидатам и опа-ча Бойко на третьем месте.А потом Юле все голоса по скидывают.И женщина с косой нависнет над всей Украиной.Я имею в виду косу в руках,которой селяне травку кроликам и козочкам косят.Надоели.
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Они все могли стать президентами, но Петя их не зарегистрировал.... ЦИК отказал в регистрации 24 кандидатам, - руководитель пресс-службы комиссии - Цензор.НЕТ 2939
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ты Михо в друзья путина не всовывай.... Он ему как кость в горле....
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а "заднєпроходного" Офшоркіна вже зареєстрували ? ЦИК отказал в регистрации 24 кандидатам, - руководитель пресс-службы комиссии - Цензор.НЕТ 6919
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конечно! не зря же он заходил В задний проход ЦИК отказал в регистрации 24 кандидатам, - руководитель пресс-службы комиссии - Цензор.НЕТ 9731
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можливо на В , а ЧЕРЕЗ ...?
він так все життя і просувається ... ЦИК отказал в регистрации 24 кандидатам, - руководитель пресс-службы комиссии - Цензор.НЕТ 5135
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Якщо ти вніс заставу- то тебе зараєструють, не зважаючи на те, що ти- заднєпрохідний
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Понятно,а чего бы он через зад ходил просто так.
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"Также, по словам Хивренко, были случаи, когда документы подавали неустановленным законом способом. "

Я правильно понимаю, что подавать через черный задний проход - нарушение ?
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28 вже зареєстрованих ... будуть ще ?
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Писали, что савченко не вносила залог. Ее не зарегистрировали?
А вообще, конечно, мир бы повеселился, увидев наши бюллетени с количеством претендентов более 100 человек.
А если бы еще они вникли, что там за персонажи - вообще бы умерли от смеха.
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Все по принцыпу "Чем больше в армии дубов тем крепче оборона"...
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Предлагаю Королевскую зеленочкой закомуфлировать.Какая Фиона бы получилась,в пару этому Шреку.Чудо парочка вышла бы.
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как же так, кандидатам от партий зе-зе, бе-бе, му-му и ме-ме отказали?!....
фашизды и барыхи, усё куплено и продано!!!!!!! ЦВК відмовила в реєстрації 24 кандидатам, - керівник прес-служби комісії - Цензор.НЕТ 9584
ЗРАДА!!!!!!!
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Вистачить і 5 десяткіа щоб продемунтрувати весь цей лядський цирк " голубків миру", де чинний президегт буде непохитною скалою стабільності, патріотизму і державності.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отказал в регистрации 24 кандидатам, - руководитель пресс-службы комиссии
 
 
 
 
 
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