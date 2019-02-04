 ЦИК отказал в регистрации 24 кандидатам, - руководитель пресс-службы комиссии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил руководитель Отдела взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко.

По его словам, основания для отказа в основном "тривиальные".

"Обычно основании таковы: не внесения денежного залога в размере 2,5 миллиона гривен, неполный перечень документов из тех, что предусмотрены законодательством, ошибки и неточности в документах", - рассказал он.

Также, по словам Хивренко, были случаи, когда документы подавали неустановленным законом способом.

"Были пару прецедентов, когда это направлялось по почте или по электронной почте", - добавил он.

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