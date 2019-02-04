 ЦИК отказал в регистрации 24 кандидатам, - руководитель пресс-службы комиссии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил руководитель Отдела взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко.
По его словам, основания для отказа в основном "тривиальные".
"Обычно основании таковы: не внесения денежного залога в размере 2,5 миллиона гривен, неполный перечень документов из тех, что предусмотрены законодательством, ошибки и неточности в документах", - рассказал он.
Также, по словам Хивренко, были случаи, когда документы подавали неустановленным законом способом.
"Были пару прецедентов, когда это направлялось по почте или по электронной почте", - добавил он.
- Вы кто, батенька?
- Кандидат в президенты!
- Ага, этого определяем в шестую палату. К Наполеону.
- К императору?
- Нет, к торту. До императора кандидат не дотягивает.
🤑
він так все життя і просувається ...
Я правильно понимаю, что подавать через черный задний проход - нарушение ?
А вообще, конечно, мир бы повеселился, увидев наши бюллетени с количеством претендентов более 100 человек.
А если бы еще они вникли, что там за персонажи - вообще бы умерли от смеха.
фашизды и барыхи, усё куплено и продано!!!!!!!
ЗРАДА!!!!!!!