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 В армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек

США призывают Россию прекратить эту позорную практику и выражают озабоченность арестами крымских татар, которое будто бы служат в добровольческих украинских подразделениях.

Речь об этом идет в обращении временного поверенного по делам США при ОБСЕ Гарри Камиана к Постоянному совету организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

В документе указано, что Соединенные Штаты обеспокоены плачевной гуманитарной ситуацией в оккупированном Россией Крыму.

"Соединенные Штаты призывают Россию прекратить эту неприемлемую практику", – пишет в обращении Камиан.

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"Мы также обеспокоены сообщениями о том, что российская оккупационная власть пользуется новым поводом для запугивания и ареста членов крымскотатарской общины, утверждая, что они якобы служат в украинских добровольческих батальонах, обвиняя в том, что они выступают "против интересов Российской Федерации"", – подчеркнул чиновник.

Оккупационная власть Крыма 25 января осудила крымского татарина Февзи Саганджи к 10 с половиной годам заключения. Причина, по версии российской стороны, – участие в незаконном вооруженном формировании "Батальон имени Челебиджихана".

Т.н. "правоохранители" провели на полуострове рейды домов крымских татар 23 и 24 января, под тем же предлогом.

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США призывают Россию предоставить все возможности для работы на территории Крыма Специальной мониторинговой миссии.

"Мы также обеспокоены сообщениями об ухудшении здоровья нескольких украинских заключенных, в том числе Павла Гриба и Эдема Бекирова", сказано в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3109920
 
 
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Военкоматы отказываются считать ветеранами боевых действий и платить пенсии семьям уничтоженных в Сирии российских оккупантов. Умерших за пацанов из списка Форбс. За Путина и Сечина с Ротенбергами. За яхты и замки Шойгу и Гундяя. https://dailystorm.ru/news/voenkomat-otkazalsya-platit-pensiyu-vdove-pogibshego-v-sirii-letchika?utm_source=lentach&utm_medium=ctr&utm_campaign=lentach …В армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек - Цензор.НЕТ 7317
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Бурятия, Сахалин, Коми вас ждут, крысчане с распростертыми объятиями В армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек - Цензор.НЕТ 7255. Расея она те только ЮБК, с возвращением в родную помойку
В армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек - Цензор.НЕТ 1411
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число будуищих подователеи исков против мачихе рассеюшке растёт и важно что кримнаши и оплотят
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Крым этот долбаный, провалился бы он совсем. Никогда там не был и нафиг не надо, мдя
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Военкоматы отказываются считать ветеранами боевых действий и платить пенсии семьям уничтоженных в Сирии российских оккупантов. Умерших за пацанов из списка Форбс. За Путина и Сечина с Ротенбергами. За яхты и замки Шойгу и Гундяя. https://dailystorm.ru/news/*********-otkazalsya-platit-pensiyu-vdove-pogibshego-v-sirii-letchika?utm_source=lentach&utm_medium=ctr&utm_campaign=lentach …В армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек - Цензор.НЕТ 7317
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Петя сейчас на ictv отжигает,в качестве экспертов сплошь прожённые порохоботы а у студии поддержки нет,видимо осознание того,что украинцы не идиоты и пустой болтовне уже не верят,так и не пришло к гаранту,это его и погубит ,он проиграет выборы а потом,кто-бы не победил ,потянет его в суд!
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Да,поэтому и рейтинг у гаранта ниже плинтуса. В армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек - Цензор.НЕТ 6266
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Головне це забирати в армію родичів тих, хто закликав путіна прийти.
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когда-то знавал одну такую - надеюсь ее сыночек подрос к этому времени и уже в рядах кацапской армии...)))
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Бурятия, Сахалин, Коми вас ждут, крысчане с распростертыми объятиями В армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек - Цензор.НЕТ 7255. Расея она те только ЮБК, с возвращением в родную помойку
В армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек - Цензор.НЕТ 1411
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Служите обезьянки и вас какими нибудь ракетами или снарядами вылечат...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек
 
 
 
 
 
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