 В армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек

Речь об этом идет в обращении временного поверенного по делам США при ОБСЕ Гарри Камиана к Постоянному совету организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

В документе указано, что Соединенные Штаты обеспокоены плачевной гуманитарной ситуацией в оккупированном Россией Крыму.

"Соединенные Штаты призывают Россию прекратить эту неприемлемую практику", – пишет в обращении Камиан.

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"Мы также обеспокоены сообщениями о том, что российская оккупационная власть пользуется новым поводом для запугивания и ареста членов крымскотатарской общины, утверждая, что они якобы служат в украинских добровольческих батальонах, обвиняя в том, что они выступают "против интересов Российской Федерации"", – подчеркнул чиновник.

Оккупационная власть Крыма 25 января осудила крымского татарина Февзи Саганджи к 10 с половиной годам заключения. Причина, по версии российской стороны, – участие в незаконном вооруженном формировании "Батальон имени Челебиджихана".

Т.н. "правоохранители" провели на полуострове рейды домов крымских татар 23 и 24 января, под тем же предлогом.

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США призывают Россию предоставить все возможности для работы на территории Крыма Специальной мониторинговой миссии.

"Мы также обеспокоены сообщениями об ухудшении здоровья нескольких украинских заключенных, в том числе Павла Гриба и Эдема Бекирова", сказано в заявлении.