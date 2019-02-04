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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Савченко (2802) СИЗО (1048) Савченко Вера (58)

 Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра

По словам Веры Савченко, она узнала о переводе Надежды в Лукьяновское СИЗО от Международного комитета Красного Креста.

Об этом Вера Савченко написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Значит, быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева. Сообщил Красный Крест", – написала Вера Савченко.

Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра 01

Лукьяновское СИЗО расположено в Киеве на ул. Дегтяревской.

Экс-народного депутата Надежду Савченко подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Читайте также: Одна из судей взяла самоотвод в деле Савченко и Рубана. Верховный Суд не смог рассмотреть вопрос подсудности

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность Савченко и дала разрешение на ее задержание и арест.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

3 февраля 2019 года сестра Надежды Савченко подала в ЦИК документы для регистрации экс-депутата кандидатом в президенты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109919
 
 
 Топ комментарии
 
Вот Кернес с Голубаном сейчас ржут наверное
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Та я вуха позатикаю,аби тебе, тварюка *уйловська не чути!
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Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗОИсточник: https://censor.net.ua/n3109919

Т.е волокли по коридоду и с разбега швирнули в камеру?
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Для кандидатов в президенты стало хорошим тоном метить СИЗО: там побывали и насиров, и савченко и прочие.
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Вот Кернес с Голубаном сейчас ржут наверное
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Там не только эти упыри смеются,а пол верх.рады.
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І правильно роблять - ЦЯ ЇХНЯ влада саджає лише патріотів і Героїв України
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Главное подальше от ВР, а то "мину" забросит.))
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Сховайте уже эту Надию,где нить в самой глубокой шахте лухандона.
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опять у соевых дебильная отпазка "вераты". не я вера, ты вера.
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Вера успокойся. Надя будет хорошо кушать,ну то есть голодать
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я не вера, ты вера. голодать будешь ты, когда тебя с соевой псарни пинком вышвырнут.
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а когда суд над этой расейской шпионкой и ее многочисленным войском?
Дело то казалось ясным....
В чем проблема?
И что там с убийцами Бабченко...?
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зачем ты выставил своё фото на паспорт?
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не я, а ты дважды кацапа. не меня, а тебя пучит.
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Боже, як жеж ми б жили бєз вєркіной інформаційі?!))) Та нам на твою хвойду вєдьмєччуковську как-то пох...
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не она , а ты хвойда вєдьмєччуковська.
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Краще б відразу її в ставок, як колись Герасим ту Му-Му..😕😕😕
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Вопрос, почему Савченко - Герой Украины в СИЗО, а Медведчук - кацапское чмо на свободе.
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Сайт Аргумент четко высказался по этому поводу, если что:

"Реванш Медведчука: «благодарите» иуду Порошенко".
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Паршивые дела. В Лукьяновском добавку к порции не дают, как теперь голодать?! Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра - Цензор.НЕТ 8403
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скоро Верка Савченко будет верещать, что Хунта отказал Надьке в регистрации в кандидаты в Президенты.. а дело в том, что Савченко не внесла 2,5 млн грн заставы, и попросила её зарегистрировать просто так.. как всегда под дурочку закосила!
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Та я вуха позатикаю,аби тебе, тварюка *уйловська не чути!
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Смотри как корежит сою, она в истерике, последние несколько месяцев осталось ей жить. Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра - Цензор.НЕТ 719
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до речі - за особисті образи вона повинна летіти в бан !
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будеш ходити у папахє та шинелі як гадя з вірою, і під командуванням гаді-пулі ))) Можеш починати хоч зараз))
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Что же ты так на Надю, порох ее Героем Украины сделал, она патриот, не хорошо.
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як би тоді не зробив, то ти б ще тоді варнякати почав)) "пачіму нє далі гєроя гєроінє" ))
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до весны еще месяц, а у вас с Гадей уже обострение. Чет переживаю я за вас
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Теперь будет есть с помощью серпа и молота.
Хоть похудеет.
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Бог дал такой мощный старт: геройство + депутатство + серьезная позиция в команде Юлы. Просто б выполняла без дурацких инициатив поручения от Юлы и сейчас речь шла бы о кресле министра обороны, секретаря СНБО и т.п. А как распорядилась? «Гора родила мышь»©. Теперь заслуженно отведает баланды от шеф-повара Лукьяновки. И никаких шансов на ребрендинг. Украинские крытки - не путинский цугундер - менять не на кого и не с кем. А какие перспективы? Научиться шить хозяйственные рукавицы. А покажет норов - научат в ручную крутить сетку Рабица.
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чмо монтировать научись мы прекрасно помним в каком состоянии савченко вернулась в Украину
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Андрєй. В нетверезому, в нетверезому... Доки Гадя летіла в літаку то по дорозі дві півлітри водяри в себе залила з голоду.. Потім ще десь в літаку капці загубила то так босою і пішла до Жульки на зустріч... 😁😁😁
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"Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать." - Жванецкий.
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гарантирую вам что если бы вы оказались в московском сизо то фотки были бы другие и уговаривать вас лизать зад путину фсб не пришлось бы . смотрю свободу слова там таких как вы вокруг пети восемь человечков очень интересно . гарант весь такой героический .... только вот люди на экране поддержки четко говорят кто есть кто
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Через пару місяців все одно доведеться відпускати ...
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Вот и все, скоро кончится петинэ правление, разбежится соя кто куда.
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так это же вы ходили и носились с ним - ты не путаешь...?)))
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Странно, а бабушка с однокомнатной квартиры совсем забыла о "номере 1 в списках "Батьківщини"....прямо, как о Манагере...не кричит про злочинную владу, которая Надю арестовала, чтобы отобрать голоса избирателей и не дать Наде или бабушке стать президентом...к чему бы это?.... Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра - Цензор.НЕТ 1871
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ой, думал что глупа только гадька, но выглядит, что сестра её может переплюнуть.
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на самом деле глупые не они, глупая ты.
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Шо означає "сховати з Києва"? Лук'янівське СІЗО емігрувало з міста чи вулиця Дегтярівська вже не Київ?
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Информацию вбрасывали для запоребриковых паРашкинцев...те всему верят.. Савченко перевели в Лук'янівське СІЗО, - сестра - Цензор.НЕТ 4517
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той , хто гавкає на Савченко - гавкає на Пороха ! Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра - Цензор.НЕТ 7737
Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра - Цензор.НЕТ 3307
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Порошенко и Савченко - близнецы кто более матери-истории ценен? Мы говорим Порошенко, подразумеваем - Савченко, мы говорим Савченко, подразумеваем - Порошенко.
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Хто гавкає на Пороха той гавкає на Савченко. ( Від зміни місцями доданків сума не змінюється)😁😁😁
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Тогда... тот кто раньше боготворил, восхищался Савченко - боготворил восхищался Порохом? Так.. Да?
Узнаешь....

NNN
"Ты нужна нам живой, чтобы бороться с российскими оккупантами", - Рада призвала Савченко прекратить голодовку
Нам потрібні живі Герої України !

02.03.2015 18:26

NNN
Надія Савченко повернулась в Україну - вона знає , що їй боятися нічого ...
15.03.2018 17:46

NNN
Савченко - молодець !
Нехай ще 224 депутата так "попіаряться" - от вам і буде достатня кількість голосів для законодавчої відміни недоторканості

21.02.2017 16:41



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Оказывается, обе "сестрёнки" полуграмотные дуры.... Думал, что только одна из них такая.
"Сховати Надію з Києва"....
Дура, а Лукьяновское СИЗО где, на Марсе...
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всем кто сейчас пишет про савченко гадости посмотрите свободу слова с петром порошенко как там подобраны людишки какие вопросики как мелко работает банковая и самое главное посмотрите на экран с поддержкой людей а там ноль полный ноль так что уроды зря стараетесь наши люди умнее и это смерть для вашего любимчика . а ответ офицера у петрухи просто жесть петька хоть и актер но злость и раздражение не смог скрыть а офицер прямо сказал петру лексеичу что в нато вступают не армии а государство . привет вам уроды
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Андрєй. Нормальні люди дивляться ТV канал Прямий. ICTV не в авторитеті. Але дякую за підказку. З задоволенням слухатиму Петра Олексійовича 😃😃😃
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ну во первых я не виноват что тупое шоу банковая устроила именно на этом канале . а второе прямой это не тот ли канал в студии которую отжал порошенко у савика шустера .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра
 
 
 
 
 
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