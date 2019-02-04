 Луценко ничего не знает о проигрыше суда по иску бизнесмена из Днепра Петровского, - Сарган

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

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"Луценко не вызывали ни в суд, никуда. Решение никакого не получали. Что-то комментировать мы не можем, потому что не видели ни решения суда, ни вызова в суд. Надо сначала увидеть какой-то юридический документ. Мы все прочитали так же, как и вы - из новостей", - сказала она.

Напомним, во время подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле присутствовал днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого в СМИ называли криминальным авторитетом с прозвищем Нарик. Человек, похожий на Петровского, запечатлен на снимке из Стамбула рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Ранее Петровский "прославился", когда сфотографировался в храме с кубком Лиги чемпионов в Днепре. Футбольный трофей привез его сват - президент ФФУ, депутат фракции Блок Петра Порошенко Андрей Павелко.

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Также председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов выставлял в соцсетях фотографии с Александром Петровским.

Издание "Новое время" выяснило, что Петровский выиграл несколько судебных дел против генпрокурора Юрия Луценко и журналистов, запретив им называть себя "криминальным авторитетом" по прозвищу Нарик. Дело против Луценко, по информации издания, он выиграл еще в 2010 году.