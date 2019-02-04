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Все про:Луценко (7292) суд (21752) Сарган (312) Петровский Александр (5)

 Луценко ничего не знает о проигрыше суда по иску бизнесмена из Днепра Петровского, - Сарган

Генпрокурор Юрий Луценко не получал информации об иске против него от бизнесмена из Днепра Александра Петровского, которого называл "криминальным авторитетом" и "Нариком".

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не Томосом единым: бизнесмен Петровский, которого называют криминальным авторитетом Нариком, награжден пистолетом "Glock 17" от Минобороны в 2017

"Луценко не вызывали ни в суд, никуда. Решение никакого не получали. Что-то комментировать мы не можем, потому что не видели ни решения суда, ни вызова в суд. Надо сначала увидеть какой-то юридический документ. Мы все прочитали так же, как и вы - из новостей", - сказала она.

Напомним, во время подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле присутствовал днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого в СМИ называли криминальным авторитетом с прозвищем Нарик. Человек, похожий на Петровского, запечатлен на снимке из Стамбула рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Ранее Петровский "прославился", когда сфотографировался в храме с кубком Лиги чемпионов в Днепре. Футбольный трофей привез его сват - президент ФФУ, депутат фракции Блок Петра Порошенко Андрей Павелко.

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Также председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов выставлял в соцсетях фотографии с Александром Петровским.

Издание "Новое время" выяснило, что Петровский выиграл несколько судебных дел против генпрокурора Юрия Луценко и журналистов, запретив им называть себя "криминальным авторитетом" по прозвищу Нарик. Дело против Луценко, по информации издания, он выиграл еще в 2010 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3109918
 
 
 Топ комментарии
 
"Луценко ничего не знает о проигрыше суда по иску бизнесмена из Днепра Петровского - он вообще ничего не знает ... и отстанте уже от него !" (Сарган) Луценко ничего не знает о проигрыше суда по иску бизнесмена из Днепра Петровского, - Сарган - Цензор.НЕТ 6226
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а ведь его прессекретарь ответила чётко - в данный момент, за что стыдится?
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не мішайте їм - обмазатися лайном і верещать так що вуха закладає то їхня улюблена забавка Луценко ничего не знает о проигрыше суда по иску бизнесмена из Днепра Петровского, - Сарган - Цензор.НЕТ 4535
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Когда журналисты и все остальные знают решение суда, а ген прокурор ничего об этом не знает, то значит эта судебная реформа только пустой звук, а этот ген прокурор только эхо этого звука!
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Какое чётко?
При доступе к базе решений судов лепетать о незнали не слышали?
И как это они иск не получали? Суд бы его не принял без уведомления сторон.
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Есть кому знать,они знают.А у Юрика другая роль и знания в его случае усугубляют вину.А он типа дурик у папы,младшенький.Этакий Юрашка дурашка.Вечный закос.Меньше типа знаешь,меньше сидишь в тюрьме,а дольше в мягком, тёплом креслице.И роль уже по главнее дали.Долго этой очкастой картавке ещё будут верить?
Объясните мне,кто нибудь,как можно верить сыну первого секретаря Ровенского областного обкома КПСС и т.д.Сын комуняки был,есть и будет комунякой.В какую бы обувку он не переобувался и с каким бы флагом он не бегал.
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Ему уже давно никто не верит ,недаром народ сочинил кричалку,Луценко Юра-продажная шкура !
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"Луценко ничего не знает о проигрыше суда по иску бизнесмена из Днепра Петровского - он вообще ничего не знает ... и отстанте уже от него !" (Сарган) Луценко ничего не знает о проигрыше суда по иску бизнесмена из Днепра Петровского, - Сарган - Цензор.НЕТ 6226
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От него тяжело отстантить, оно липнет и пахнет.
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От него скрывают правду, чтобы не травмировать и так повреждённую психику. 😋
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Вот смотрю я на сына первого секретаря Ровенского областного совета КПСС Юрика Луценко и понимаю.
Что этот персонаж,всю свою жизнь играя роль оппозиционера к любой имеющейся власти,перед этой властью выворачивается на изнанку.
Очень,очень удобный муЗчинка во всех отношениях,для любой власти.Папына школа!
Даже в тюряжке с пользой дела перекантовался аки женщина с косой.Видать готовили себе сменку прежние власти в лице этих двух оппозиционеров.Даже дали посидеть для пущей убедительности Но что-то пошло не так...
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Глупый Юра должен, всё-таки, понимать, что через два месяца он станет, как и положено, никем, а Нарик останется Нариком. И тогда уже умничать не получится. Даже на бытовом уровне. Луценко ничего не знает о проигрыше суда по иску бизнесмена из Днепра Петровского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7290
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Самое смешное, что в Украине существуют реестры судебных решений. И любой сельский адвокат и тем более следователь райпрокуратуры запросто (при желании) найдет ВСЕ судебные решения (если они выносились) в отношении любого юр ли физ лица. А тут, мастерски играя умалишенных, прокурорские делают круглые глаза и хлопают ресницами. Смеяться или плакать?
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так Ви вже їх знайшли???? То покажіть нам будь-ласка!!!!
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Ботинки случайно не надо почистить?
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А ЩЕ ЗЕЛЕНСЬКОГО НАЗИВАЮТЬ КЛОУНОМ. ОСЬ ДЕ ЧЕМПІОН ПО ВМИКАННЮ ДУРНЯ.
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А звідки про це може знати Луценко, якщо він Цензор не читає?..Стидно Юґік, стидно!😕😕😕
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Посадить обеих в одну камеру,кто выживет тот и пиараст.
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Луценко нічого не знає
крім того що
в Бариги дупа шоколадна-лизав би
з ранку до ночі
та запивав Білим Міцним
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это называется "включить дурачка" или "лепить горбатого")))
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а за Бутусова мені соромно-
Раніш я був про ньго кращої думки
Програючи справи подільнику Бариги
читаючи форум свого сайту(жодного не ма за цю владу)
Бутусов проводить агітацію за Шоколадного!
Ганьба!
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Запойный, а про это хоть слыхал- Солом'янський районний суд м. Києва ухвалив рішення повернути колишньому виконуючому обов'язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Мирославу Продану закордонний паспорт. Також у подальшому колишній керівник ДФС не зобов'язаний носити електронний браслет.
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Очень много сегодня Луценко , до тошноты.
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власть потеряла уважение, полное недоверие, врать 5 лет подряд не проходят бесследно и чтоб они не говорили и не делали им просто не верят и их ненавидят от пионера до пенсионера, такого за все время существования страны не было так низко упасть надо постараться
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...воно нікого та нічого не знає,навіть рудого в очі не бачив...воно не косить,воно і є дурень,бо мальдіви його вже підставляють,та воно ще не розуміє...
Луценко нічого не знає про програш суду за позовом бізнесмена з Дніпра Петровського, - Сарган - Цензор.НЕТ 9908
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Когда надо эта подстилка порошенка знает все, а тут явный закос под дурачка
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуценко ничего не знает о проигрыше суда по иску бизнесмена из Днепра Петровского, - Сарган
 
 
 
 
 
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