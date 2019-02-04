 Луценко ничего не знает о проигрыше суда по иску бизнесмена из Днепра Петровского, - Сарган

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
"Луценко не вызывали ни в суд, никуда. Решение никакого не получали. Что-то комментировать мы не можем, потому что не видели ни решения суда, ни вызова в суд. Надо сначала увидеть какой-то юридический документ. Мы все прочитали так же, как и вы - из новостей", - сказала она.
Напомним, во время подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле присутствовал днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого в СМИ называли криминальным авторитетом с прозвищем Нарик. Человек, похожий на Петровского, запечатлен на снимке из Стамбула рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.
Ранее Петровский "прославился", когда сфотографировался в храме с кубком Лиги чемпионов в Днепре. Футбольный трофей привез его сват - президент ФФУ, депутат фракции Блок Петра Порошенко Андрей Павелко.
Также председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов выставлял в соцсетях фотографии с Александром Петровским.
Издание "Новое время" выяснило, что Петровский выиграл несколько судебных дел против генпрокурора Юрия Луценко и журналистов, запретив им называть себя "криминальным авторитетом" по прозвищу Нарик. Дело против Луценко, по информации издания, он выиграл еще в 2010 году.
При доступе к базе решений судов лепетать о незнали не слышали?
И как это они иск не получали? Суд бы его не принял без уведомления сторон.
Объясните мне,кто нибудь,как можно верить сыну первого секретаря Ровенского областного обкома КПСС и т.д.Сын комуняки был,есть и будет комунякой.В какую бы обувку он не переобувался и с каким бы флагом он не бегал.
Что этот персонаж,всю свою жизнь играя роль оппозиционера к любой имеющейся власти,перед этой властью выворачивается на изнанку.
Очень,очень удобный муЗчинка во всех отношениях,для любой власти.Папына школа!
Даже в тюряжке с пользой дела перекантовался аки женщина с косой.Видать готовили себе сменку прежние власти в лице этих двух оппозиционеров.Даже дали посидеть для пущей убедительности Но что-то пошло не так...
крім того що
в Бариги дупа шоколадна-лизав би
з ранку до ночі
та запивав Білим Міцним
Раніш я був про ньго кращої думки
Програючи справи подільнику Бариги
читаючи форум свого сайту(жодного не ма за цю владу)
Бутусов проводить агітацію за Шоколадного!
Ганьба!