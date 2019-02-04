 Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом заявил уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.
Такое решение суд принял на заседании в понедельник.
В своем иске А.Гриценко требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.
А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.
А.Чернолуцкий отметил, что на данное решение будет подана апелляция в Верховный суд Украины в течение ближайших двух дней.
мрія ГРУ РОСІЇ
НАГАДУЮ ПАРОЛЬ НА НОУТІ ПОЛКОВНИКА 200768
крестном ходе. ФОТОрепортаж. https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
14.01.18 "Обязуюсь не
участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", -
грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год
https://censor.net.ua/news/3044216/obyazuyus_ne_uchastvovat_v_deyatelnosti_napravlennoyi_protiv_interesov_rf_gruzinskie_smi_opublikovali
https://elise.com.ua/2018/12/08/tak-chto-zhe-na-samom-dele-skryvaet-oligarh-poroshenko/
Звісно ПЕРЕМОГА! Звісно пєця зрозумілий - завжди діє, як безпринципний барига і підлий колаборант :
Підприємсто ПАТ "Продовольча компанія "Поділля""
кінцевим власником якого є ... Порошенко співпрацює з Російською Федерацією.https://www.facebook.com/HotVinNews/videos/петро-порошенко-співпрацює-з-російською-федерацією/2120661081506827/
В Крыму Порошенко торгует Сладостями!!! 10.2018
https://www.youtube.com/watch?v=kf2kw0r9tY0
ЦРУ. Чому металургійний завод
Порошенка не платить земельний податок та досі торгує з РФ
http://24tv.ua/tsru_chomu_metalurgiyniy_zavod_poroshenka_ne_platit_zemelniy_podatok_ta_dosi_torguye_z_rf_n642056
одним із перших рішень зупинив масове скорочення армії, яку до того зменшували
по 75-80 тисяч осіб на рік.
Визначив сім загроз
воєнній безпеці України. Сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до
кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки
незалежності. Щоб кожен командир знав, як діяти на випадок будь-якої загрози.
Головним пріоритетом
визначив бойову підготовку. Льотчики літали більше, ніж російські - по 70-90
годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових
кораблів і суден - більше, ніж міг виставити Чорноморський флот Росії.
Аеромобільні війська виконували понад 20 тисяч стрибків з парашутом щороку.
На полігонах особисто
перевіряв професійний рівень офіцерів - стрільбу з бойових машин, вогневу і
фізичну підготовку - від лейтенанта-командира взводу до полковника-комбрига.
Рішуче боровся з
корупцією. Усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном.
Солдати не будували дачі генералам. Хто з командирів порушував цей наказ -
втрачав посаду. За знущання над солдатом, фінансові зловживання і хабарництво
знімав погони і звільняв з армії без пенсії.
Запровадив прозорі
використання бюджетних коштів і розподіл житла. Дотепер газета «Народна армія»
публікує дані про кожну виділену квартиру. Міноборони було єдиним
міністерством, яке в Інтернеті розміщувало інформацію про порушення разом із
наказами міністра про покарання корупціонерів.
Змусив олігархів
доплатити понад 200 млн грн за раніше укладені невигідні угоди і контракти. Це
дозволило 2005-го року надати військовим у 2,7 разів більше квартир, ніж у
2004-му, збудувати для контрактників ******* гуртожитки, кращі, ніж в арміях
Польщі, Угорщини і Словаччини. За час перебування Анатолія Гриценка на посаді
міністра, за рахунок реалізованого надлишкового майна Міноборони надавало
службовцям Збройних сил по 5-7 тисяч квартир щорічно. Останні ж роки Міноборони
надає лише 200-300 квартир щорічно…
Військові шпиталі
отримали медобладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності.
Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, перевірив їх у дії підняттям по тривозі
і маршем на відстань 820 кілометрів. Були введені у дію три санітарних
вертольоти та медичний літак Ан-26 «Віта».
Було розроблено програму
створення Сил спеціальних операцій, введено в дію наказом міністра в грудні
2007-го.
Запроваджено 4
програми з розробки власних ракетного комплексу «Сапсан», автоматизованих
систем управління видів ЗСУ, військово-транспортних літаків АН-70, багатоцільових
кораблів типу «корвет».
Запровадив перехід на
стандарти Північно-Атлантичного альянсу. Ввів систему забезпечення Збройних Сил
за стандартами західних країн, коли солдатів звільняють від необхідності
займатися невластивою для військової служби роботою - працювати на кухні, прати
обмундирування.
Збільшено рівень
грошового забезпечення солдат строкової служби втричі, контрактників і молодших
офіцерів - удвічі. Чисельність генералів скорочено до норм армії європейських
країн.
Був єдиним міністром,
який розмістив номер свого мобільного телефону в Інтернеті.
Цитати:
«Ґрунтовна освіта,
знання сильних та слабких сторін Збройних Сил, навчання в США помогли Анатолію
Гриценку оновлювати армію за кращими світовими зразками. Після Гриценка
змінилося вісім міністрів оборони. Іноді цю посаду обіймали антиукраїнські
посадовці, які розвалювали військо. Однак українська армія є. Вона довела
здатність захищати країну. Досі офіцери згадують Анатолія Степановича як
вимогливого професіонала та людину залізної волі», - Микола Нещадим,
генерал-лейтенант запасу.
«Анатолій Гриценко
має довіру в армії серед простих солдат і офіцерів. Це людина, яка активно та
успішно впроваджує в життя реформи. Гриценко має тільки позитивні відгуки і
всередині країни, і ззовні, причому як зі Сходу, так і з Заходу», - Валерій Чалий, у 2007 році - директор
міжнародних програм Центру Разумкова, нині - заступник голови Адміністрації
Президента.
Изучите и сами сделайте выводы законны требования Гриценко или нет.
Аврелій Августин Іпппонійський (Блаженний Августин) :
Держава без незалежного суду
це - не держава , а зграя злочинців
Ось вам ціна президенства- барига піде на будь-які фальсифікації і злочини. Бо знає що в іншому разі піде на 1-й термін, а не на 2-й
Гриценко: Порошенко
піде під суд, в разі обрання мене ...
https://www.youtube.com/watch?v=FKeRrWYOVeU
2. Уяви собі, тролику, я тут сам по собі. У таких як ти повністю зірвало дах, якщо ти свою жалюгідну сутність екстраполюєш на інших.
Лікбез тут платний. Я розумію, прикро коли твоя конячка безнадійно програє, але думай перш ніж робити ставки.
-Так.Що дозволено Юпитеру,не дозволено быку