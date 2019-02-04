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 Политика Украины
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Все про:выборы (20967) Гриценко Анатолий (1201) реестр (145) ЦИК (2844)

 Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии Украины в связи с отказом предоставить ему, как кандидату в президенты, возможность работать с Государственным реестром избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом заявил уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Такое решение суд принял на заседании в понедельник.

В своем иске А.Гриценко требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

А.Чернолуцкий отметил, что на данное решение будет подана апелляция в Верховный суд Украины в течение ближайших двух дней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3109917
 
 
 Топ комментарии
 
И это ожидаемо, потому что готовятся массовые фальсификации
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пруфы давай!.. в 2014 году тоже говорили про "распятого мальчика в Славянске".. где пруфы?!
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Ніколи ще такого свавілля не було. Навіть овоч!
Аврелій Августин Іпппонійський (Блаженний Августин) :

Держава без незалежного суду
це - не держава , а зграя злочинців

Ось вам ціна президенства- барига піде на будь-які фальсифікації і злочини. Бо знає що в іншому разі піде на 1-й термін, а не на 2-й
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Так він ще і шпійон ФСБ до всього?.. Ну, ну..😕😕😕
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Ага, хотів взнати мільйон мертвих душ, котрі будуть "голосувати" за Порошенка..
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А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования

мрія ГРУ РОСІЇ
НАГАДУЮ ПАРОЛЬ НА НОУТІ ПОЛКОВНИКА 200768
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15.06.09Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в
крестном ходе. ФОТОрепортаж. https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj

14.01.18 "Обязуюсь не
участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", -
грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год

https://censor.net.ua/news/3044216/obyazuyus_ne_uchastvovat_v_deyatelnosti_napravlennoyi_protiv_interesov_rf_gruzinskie_smi_opublikovali
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«Петр Алексеевич не был рукоположен в дьяконы. На Троицу он действительно участвовал в крестном ходе в нашем монастыре. В соответствии с давней христианской традицией, на нем был надет стихарь (церковное облачение в виде длинной прямой одежды с широкими рукавами), а в руках была икона Троицы. Такие же одежды были и на других прихожанах, участвовавших в крестном ходе», - сообщил наместник монастыря Иона.
https://elise.com.ua/2018/12/08/tak-chto-zhe-na-samom-dele-skryvaet-oligarh-poroshenko/
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ну, то хто агент кремля?

Звісно ПЕРЕМОГА! Звісно пєця зрозумілий - завжди діє, як безпринципний барига і підлий колаборант :

Підприємсто ПАТ "Продовольча компанія "Поділля""
кінцевим власником якого є ... Порошенко співпрацює з Російською Федерацією.https://www.facebook.com/HotVinNews/videos/петро-порошенко-співпрацює-з-російською-федерацією/2120661081506827/

В Крыму Порошенко торгует Сладостями!!! 10.2018

https://www.youtube.com/watch?v=kf2kw0r9tY0




ЦРУ. Чому металургійний завод
Порошенка не платить земельний податок та досі торгує з РФ

http://24tv.ua/tsru_chomu_metalurgiyniy_zavod_poroshenka_ne_platit_zemelniy_podatok_ta_dosi_torguye_z_rf_n642056
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НЕ СЛОВА, А СПРАВИ! Анатолій Гриценко
одним із перших рішень зупинив масове скорочення армії, яку до того зменшували
по 75-80 тисяч осіб на рік.



Визначив сім загроз
воєнній безпеці України. Сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до
кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки
незалежності. Щоб кожен командир знав, як діяти на випадок будь-якої загрози.



Головним пріоритетом
визначив бойову підготовку. Льотчики літали більше, ніж російські - по 70-90
годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових
кораблів і суден - більше, ніж міг виставити Чорноморський флот Росії.
Аеромобільні війська виконували понад 20 тисяч стрибків з парашутом щороку.



На полігонах особисто
перевіряв професійний рівень офіцерів - стрільбу з бойових машин, вогневу і
фізичну підготовку - від лейтенанта-командира взводу до полковника-комбрига.



Рішуче боровся з
корупцією. Усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном.
Солдати не будували дачі генералам. Хто з командирів порушував цей наказ -
втрачав посаду. За знущання над солдатом, фінансові зловживання і хабарництво
знімав погони і звільняв з армії без пенсії.



Запровадив прозорі
використання бюджетних коштів і розподіл житла. Дотепер газета «Народна армія»
публікує дані про кожну виділену квартиру. Міноборони було єдиним
міністерством, яке в Інтернеті розміщувало інформацію про порушення разом із
наказами міністра про покарання корупціонерів.



Змусив олігархів
доплатити понад 200 млн грн за раніше укладені невигідні угоди і контракти. Це
дозволило 2005-го року надати військовим у 2,7 разів більше квартир, ніж у
2004-му, збудувати для контрактників ******* гуртожитки, кращі, ніж в арміях
Польщі, Угорщини і Словаччини. За час перебування Анатолія Гриценка на посаді
міністра, за рахунок реалізованого надлишкового майна Міноборони надавало
службовцям Збройних сил по 5-7 тисяч квартир щорічно. Останні ж роки Міноборони
надає лише 200-300 квартир щорічно…



Військові шпиталі
отримали медобладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності.
Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, перевірив їх у дії підняттям по тривозі
і маршем на відстань 820 кілометрів. Були введені у дію три санітарних
вертольоти та медичний літак Ан-26 «Віта».



Було розроблено програму
створення Сил спеціальних операцій, введено в дію наказом міністра в грудні
2007-го.



Запроваджено 4
програми з розробки власних ракетного комплексу «Сапсан», автоматизованих
систем управління видів ЗСУ, військово-транспортних літаків АН-70, багатоцільових
кораблів типу «корвет».



Запровадив перехід на
стандарти Північно-Атлантичного альянсу. Ввів систему забезпечення Збройних Сил
за стандартами західних країн, коли солдатів звільняють від необхідності
займатися невластивою для військової служби роботою - працювати на кухні, прати
обмундирування.



Збільшено рівень
грошового забезпечення солдат строкової служби втричі, контрактників і молодших
офіцерів - удвічі. Чисельність генералів скорочено до норм армії європейських
країн.



Був єдиним міністром,
який розмістив номер свого мобільного телефону в Інтернеті.



Цитати:



«Ґрунтовна освіта,
знання сильних та слабких сторін Збройних Сил, навчання в США помогли Анатолію
Гриценку оновлювати армію за кращими світовими зразками. Після Гриценка
змінилося вісім міністрів оборони. Іноді цю посаду обіймали антиукраїнські
посадовці, які розвалювали військо. Однак українська армія є. Вона довела
здатність захищати країну. Досі офіцери згадують Анатолія Степановича як
вимогливого професіонала та людину залізної волі», - Микола Нещадим,
генерал-лейтенант запасу.



«Анатолій Гриценко
має довіру в армії серед простих солдат і офіцерів. Це людина, яка активно та
успішно впроваджує в життя реформи. Гриценко має тільки позитивні відгуки і
всередині країни, і ззовні, причому як зі Сходу, так і з Заходу», - Валерій Чалий, у 2007 році - директор
міжнародних програм Центру Разумкова, нині - заступник голови Адміністрації
Президента.
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укропбандерівець- ты и гриценко любовники, сесли надо пруф, подожди сляпаю.
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ти вже ляпаєш своїм язиком наче голою сракою об лавку
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Странные у Вас ассоциации. Личный опыт?
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И это ожидаемо, потому что готовятся массовые фальсификации
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Что ожидаемо? Запрет раздавать всем кому попало копии баз данных?
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пруфы давай!.. в 2014 году тоже говорили про "распятого мальчика в Славянске".. где пруфы?!
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Нічого не зрозуміло. ЦВК не видає реєстрів на руки нікому? Чи лише Гриценкові? Чи видає лише "своїм"? А що каже закон?
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ЦВК не дает ему базы данных домой, как он хочет. Злочинна влада издевается над ним и разрешает работать с БД только в здании ЦВК
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Питання не в тім, хоче, чи не хоче. Питання в тім, законні вимоги Гриценка, чи ні.
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Закон Украины "ПРО ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВИБОРЦІВ" https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_static_page&ppg_id=155
Изучите и сами сделайте выводы законны требования Гриценко или нет.
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он может всё ручкой шариковой переписать...(
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Ніколи ще такого свавілля не було. Навіть овоч!
Аврелій Августин Іпппонійський (Блаженний Августин) :

Держава без незалежного суду
це - не держава , а зграя злочинців

Ось вам ціна президенства- барига піде на будь-які фальсифікації і злочини. Бо знає що в іншому разі піде на 1-й термін, а не на 2-й
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это и всё - а где ваши призывы к майданчику 100501-му и импочменту...\слабаки...\
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Буде вам, манкуртам Страшний Суд через пару місяців, разом з вашим головноторгуючим гімнокомандувачем:

Гриценко: Порошенко
піде під суд, в разі обрання мене ...

https://www.youtube.com/watch?v=FKeRrWYOVeU
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А я прошу доступ до оперативної бази Управління прикордонних військ з переліком усіх "вікон" на кордонах. Як платник податків (а тому наймач і спонсор, утримувач прикордонної служби) я маю на це повне право.
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Чому довірені особи Гриценка не мають права доступу до ел реєстру виборців? Він має сам сидіти і перевіряти декілька мільйонів померлих душ? Ніколи такого ще не було! Це все робиться для масових фальсифікацій- єдиний шанс цієї влади злодюг і мародерів
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Я не знаю тонкощів законодавства, але скоріш за все цей доступ надається лише у приміщенні ЦВК на локальній мережі без виходу в Інтернет. Може завтра гриценко захоче щоби йому "новою поштою" вислали кількадесят кілограмів паперових документів з центрального державного архіву? Щось він поводиться останнім часом як істеричка, яка обісралася в людному місці і лає усіх, хто затискає носи навколо нього.
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Якщо ти нічого не знаєш, то для чого фантазуєш, соєвий наймите?
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1. Знайди того хто знає або дізнайся сам. Чи пошук в Інеті відволікатиме тебе від безпосереднього заробітку?
2. Уяви собі, тролику, я тут сам по собі. У таких як ти повністю зірвало дах, якщо ти свою жалюгідну сутність екстраполюєш на інших.
Лікбез тут платний. Я розумію, прикро коли твоя конячка безнадійно програє, але думай перш ніж робити ставки.
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Сикредный реестр. Его скрывают от кулхацкерских атак на тразинтный сервер - где ж еще можно хранить КОПИЮ с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.
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Певен у Пети э така привелея куме.
-Так.Що дозволено Юпитеру,не дозволено быку Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до ЦВК щодо доступу до реєстру виборців - Цензор.НЕТ 7152
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Нехай гриць попросить доступ до бази усіх ЗАГС і перепише усі мертві душі за останній рік.
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При Гриценко розкрадалась і розвалювалась Армія,а зара це пхається в президенти замість сидіти на нарах.
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В советской школе существовала избитая тема для выпускного сочинения «Чичиков - герой нашего времени» (Чичиков - гоголевский торговец мёртвыми душами). Гоголю даже присниться не могло, насколько тема «Мёртвых душ» будет актуальной для ЦИКовского реестра украинских избирателей. Опасаюсь, именно здесь зарыта «альфа и омега» возможной будущей избирательной аферы Тошнотворного Порош(ен)ка. Ничего удивительного, шо Грыщу украинские судьи - известные поборники беспристрастности и справедливости - не дали разобраться в этом вопросе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей
 
 
 
 
 
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