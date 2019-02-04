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 Общество
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Все про:дезертирство (197) ВСУ (185)

 За последние 5 лет из армии дезертировали 8976 военнослужащих, 6916 из них - изменники, оставшиеся в Крыму, - ВСУ

С 2014 года открыто 2632 дела по статье 408 (дезертирство) УКУ, по 399 из них уже вынесены приговоры.

Такие данные содержатся в ответе на запрос журналистов издания "ГОРДОН" управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"По оперативным данным Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ, в период с 2014-го по 2019 год по ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены данные о 2632 уголовных правонарушениях в отношении 8976 военнослужащих, по которым принято 399 судебных решений", – сказано в документе, полученном 4 февраля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 11 тысяч уголовных производств открыто с 2014 года за дезертирство и уклонение от службы, - военная прокуратура

В управлении подчеркнули, что 6916 человек из общего числа военнослужащих, подозреваемых в дезертирстве, – военные, которые не вернулись из оккупированного Россией Крыма.

В 2015 году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что с начала антитеррористической операции на Донбассе открыто 16 тыс. производств по статье "дезертирство".

Также на Цензор.НЕТ: Контрактник-дезертир приговорен на Херсонщине к 5 годам лишения свободы, - военная прокуратура

16 января 2019-го на заседании комитета Верховной Рады первый замминистра обороны Иван Руснак сообщил, что из Вооруженных сил Украины дезертировало 9268 военных.

Источник: https://censor.net.ua/n3109915
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
це вже всім і так давно зрозуміло
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ты такой же белорус,как и крымские буряты
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Крым сдал тот кто очевидно давненько и может быть даже не из МО а выше дал указание или циркуляр всех местных срочников оставлять служить в Крыму. И сверхсрочников тоже брать местных. Там мичмана были 85% крымчане. Ну и предоставление статуса автономии. мало кто помнит придурка Мешкова тех лет там. Как только этот президент Крыма вякнул за полный суверенитет---тут же Москва пенька и сковырнула. Поезд ушёл---туда и дорога ему---всё равно ведь мчится в тупик!
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Тобі шо, про це твій бацька хітрозачьосаний наварнякав, чи сам придумав? Тоді Турчінов ось-ось бєларашку здасць))).
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Это много,очень увы много ! Страной надо заниматься а не коррупцией,чтобы такого не было !
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А сколько от армии сдриснули по всяким там Польшам и тому подобное - одному Богу известно))
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..а по всяким "россиям" больше в разы...Два корпуса против Украины воюют "граждан" её...
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6916?А не те ли это ,,дезертиры,,которые на произвол бросил наш глава РНБО кровавый пастор?
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Когда главнокомандующий не дает приказа в войска к обороне,это сильно подрывает боевой дух,а когда этот человек не наказан,а что-то там рассказывает с экрана телевизора,это еще разочаровывает в государстве
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..а по всяким "россиям" больше в разы...Два корпуса против Украины воюют "граждан" её...
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нема вже 2-х корпусів і бригад нема ... розпустили їх тихо і не помітно .
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Если отнять "крысчан" получится 2000 человек за 5 лет. Это 400 человек год. При общей численности на уровне 150000 это примерно 0.003%. Очень даже не плохо, менее 1 %. Это говлрит о мотивации Армии и ее морально- волевых качествах и высоком уровне сознания. Это еще один "+" Порошенко. Если в Армии отсутсвует дезертирство или оно находится на очень низком уровне, значит все Главнокомандующий делает правильно. Армия его поддерживает. Значит он хорошо делает свою работу, как Президент.
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Дизертирство было всегда---особо во время войны. Предательство во сто раз хуже. Дизертир в определённом смысле даже выгоден---просто бздун. Такие оставаясь бздунами но не убегая, могут завалить большое дело в бою. Это отсев.
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численость 250 000 +- это состояние на март 18-го года. 150 000 это комбатанты с боевым опытом.
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а ведь скоро эти беглые крысьчане сами будут русню на клапти рвать, чтобы вымолить прощение.
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2000 дезертиров в рехформированной "новой" армии, и это не считая крысчан.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа последние 5 лет из армии дезертировали 8976 военнослужащих, 6916 из них - изменники, оставшиеся в Крыму, - ВСУ
 
 
 
 
 
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