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 Политика Украины
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 "У нас нет генерального прокурора. Есть балабол", - Гриценко про обвинения Луценко в распродаже вооружения. ВИДЕО

Кандидат в президенты, экс-министр обороны Анатолий Гриценко отвергает все обвинения генпрокурора Юрия Луценко в распродаже военного имущества по бросовым ценам в 2005-2007 гг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", который принадлежит экс-регионалу Евгению Мураеву. 

Гриценко отметил: "Очень печально, что у нас нет генерального прокурора. Вот просто нет. Есть балабол, есть человек, который без высшего образования, хотя бы немного научился читать документы, законы.

Они знают прекрасно, что ни один министр - от первого до сегодняшнего, не имеет права ничего продавать, они же это знают, но продают компании, руководителей которых назначает президент своим указом. Они - вне министерства обороны. Названия этих компаний сейчас: "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт" - никакого отношения министр к ним не имеет. Деньги в министерство от продажи не идут".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее  генпрокурор Юрий Луценко рассказал о ценах, по которым распродавалась военная техника при разных министрах обороны до 2014 года, отметив, что  " танк Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen".

Источник: https://censor.net.ua/n3109912
 
   
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В принпипі він правий що каже що картавий балабол і баба яга його теж...Хоча обідва балаболи))) Шоколадний такій самий)))
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серливый онотоль осмелел , на генитального алкаша начал хвост поднимать.
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соевые сходят с ума до выборов.
медведчуки, новинские, бойко, рабиновичи, кернесы друзья.
конченные мальдивские за*ранцы.
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Я Грицька не захищаю, але де такі гарячі дебати алкоголіка юГи луценка з медведчуком ?! Чи медведчук святий і недоторканий, і нема за шо ....... "У нас немає генерального прокурора. Є балаболка", - Гриценко про звинувачення Луценка у розпродажі озброєння - Цензор.НЕТ 6930
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О Югике говорить не буду , а вот грицык думает ,что все забыли за что его погнали из иминистра обороны .
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А Юра Анатолію вже розповідав про соплі мертв'яків?
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Юля минус минус
Петя минус минус
Поддержите народ, pls. Как?
Станьте Людьми: подпишите петицию
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Таки дивний той Гриценко.. Мабуть забув Анатолік , що " рукописи не горять"..😕😕😕

... А Гриценко на сайті Реальний Грищ...
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2014 рік відкрита агресія проти української держави! "Правдолюб" А.Гриценко - професійно не готовий приймати участь в обороні країни! До того ж не відповідне здоров'я! Це в недавньому міністр оборни!

Сьогодні гиценко "готовий" до всьго! Армію підняли, є що, знову розпродувати! Може бути президентом країни яка протистїть агресії ворога! "НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК!!!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас нет генерального прокурора. Есть балабол", - Гриценко про обвинения Луценко в распродаже вооружения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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