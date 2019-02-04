 "У нас нет генерального прокурора. Есть балабол", - Гриценко про обвинения Луценко в распродаже вооружения. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", который принадлежит экс-регионалу Евгению Мураеву.

Гриценко отметил: "Очень печально, что у нас нет генерального прокурора. Вот просто нет. Есть балабол, есть человек, который без высшего образования, хотя бы немного научился читать документы, законы.

Они знают прекрасно, что ни один министр - от первого до сегодняшнего, не имеет права ничего продавать, они же это знают, но продают компании, руководителей которых назначает президент своим указом. Они - вне министерства обороны. Названия этих компаний сейчас: "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт" - никакого отношения министр к ним не имеет. Деньги в министерство от продажи не идут".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее генпрокурор Юрий Луценко рассказал о ценах, по которым распродавалась военная техника при разных министрах обороны до 2014 года, отметив, что " танк Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen".