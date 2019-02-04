 "У нас нет генерального прокурора. Есть балабол", - Гриценко про обвинения Луценко в распродаже вооружения. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", который принадлежит экс-регионалу Евгению Мураеву.
Гриценко отметил: "Очень печально, что у нас нет генерального прокурора. Вот просто нет. Есть балабол, есть человек, который без высшего образования, хотя бы немного научился читать документы, законы.
Они знают прекрасно, что ни один министр - от первого до сегодняшнего, не имеет права ничего продавать, они же это знают, но продают компании, руководителей которых назначает президент своим указом. Они - вне министерства обороны. Названия этих компаний сейчас: "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт" - никакого отношения министр к ним не имеет. Деньги в министерство от продажи не идут".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее генпрокурор Юрий Луценко рассказал о ценах, по которым распродавалась военная техника при разных министрах обороны до 2014 года, отметив, что " танк Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen".
Сегодня многие поражены тем, что «герой двух Майданов», «поводырь» акции «Украина без Кучмы», «жертва режима Януковича» и единственный «сидевший» министр МВД Украины вдруг оказался в стане врага. На самом деле все закономерно. И ряд деталей его биографии это объясняет. Возьмем официальную - подчищенную - биографию Юрия Витальевича.
медведчуки, новинские, бойко, рабиновичи, кернесы друзья.
конченные мальдивские за*ранцы.
Петя минус минус
Поддержите народ, pls. Как?
Станьте Людьми: подпишите петицию
... А Гриценко на сайті Реальний Грищ...
Сьогодні гиценко "готовий" до всьго! Армію підняли, є що, знову розпродувати! Може бути президентом країни яка протистїть агресії ворога! "НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК!!!"