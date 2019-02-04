 Российско-немецкая конференция руководителей ВУЗов сорвалась из-за участника из оккупированного Крыма

Встреча руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций должна была начаться сегодня в Казани и продлиться 3 дня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.

Но за неделю до старта мероприятия немецкая сторона узнала, что на мероприятие собрался так называемый "ректор" "Крымского федерального университета" А.П.Фалалеева.

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"МИД ФРГ и Конференция ректоров вузов ФРГ потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов – Ассоциации ведущих университетов – воспрепятствовать его присутствию на встрече под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и г. Севастополя", – сказано в сообщении МИД России.

Организаторы конференции отказались исключать крымского "ректора" из числа участников мероприятия.

На сайте Министерства иностранных дел Германии нет информации о случившемся.

В начале 2015 года оккупационные власти Крыма ликвидировали Таврический национальный университет имени Вернадского. В этот же год был создан объединенный "федеральный университет", куда вошли несколько вузов, в том числе ТНУ, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского и несколько других научных организаций. В структуру "Крымского федерального университета" входят около 13 образовательных и научных организаций, сообщает "Крым.Реалии".

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.