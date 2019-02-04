EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  2884  29
Материалы по теме:
Все про:Германия (3278) Крым (21070) МИД РФ (1199) Россия (71887)

 Российско-немецкая конференция руководителей ВУЗов сорвалась из-за участника из оккупированного Крыма

Немецкая делегация отказалась ехать в Казань, если туда прибудет т.н. "ректор" "Крымского федерального университета". МИД РФ обвиняет Берлин в отмене мероприятия.

Встреча руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций должна была начаться сегодня в Казани и продлиться 3 дня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.

Но за неделю до старта мероприятия немецкая сторона узнала, что на мероприятие собрался так называемый "ректор" "Крымского федерального университета" А.П.Фалалеева.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"МИД ФРГ и Конференция ректоров вузов ФРГ потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов – Ассоциации ведущих университетов – воспрепятствовать его присутствию на встрече под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и г. Севастополя", – сказано в сообщении МИД России.

Организаторы конференции отказались исключать крымского "ректора" из числа участников мероприятия.

На сайте Министерства иностранных дел Германии нет информации о случившемся.

В начале 2015 года оккупационные власти Крыма ликвидировали Таврический национальный университет имени Вернадского. В этот же год был создан объединенный "федеральный университет", куда вошли несколько вузов, в том числе ТНУ, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского и несколько других научных организаций. В структуру "Крымского федерального университета" входят около 13 образовательных и научных организаций, сообщает "Крым.Реалии".

Также на Цензор.НЕТ: Украина вернет Донбасс и Крым, в том числе благодаря экономическому росту, - Гройсман

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3109911
 
   
 Топ комментарии
 
Зря!..
А ректор Крымского федерального универа, между прочим, готовился!
Шнифты почистил, треники постирал, потняки погладил...
Российско-немецкая конференция руководителей ВУЗов сорвалась из-за участника из оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3131
 показать весь комментарий
 
Вот примерно таков образ этого кстати, забаненого ольгинского тролля. по кличке расея впереде
Российско-немецкая конференция руководителей ВУЗов сорвалась из-за участника из оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8767
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зря!..
А ректор Крымского федерального универа, между прочим, готовился!
Шнифты почистил, треники постирал, потняки погладил...
Российско-немецкая конференция руководителей ВУЗов сорвалась из-за участника из оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3131
 показать весь комментарий
 
 
Не все в Германии "меркель" и это радует
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
фу гыдота
 показать весь комментарий
 
 
Вот примерно таков образ этого кстати, забаненого ольгинского тролля. по кличке расея впереде
Российско-немецкая конференция руководителей ВУЗов сорвалась из-за участника из оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8767
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Палишься гыдота на работе, ой палишься. Мало кто из обычных пользователей знает мой тот ник, только вы, работающие у стэцька его вспоминают. 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Ага, у стэцька тебя лично знают. важная персона. бугагагагаааааа Ну у тебя и самомнение, ольгинское чудило. И да, я- необычный, я имею привычку почитывать тему Совет форумчан, там очень много интересного,в том числе и о тебе. Прочитав анализировать и делать правильные выводы. Но так как тебе это не дано от рождения, можешь считать меня работающим у стэцька . Правда я не очень представляю кто он, этот мифический стэцько.
 показать весь комментарий
 
 
люблю принципиальность!
не упертость до ослячества-козлячества... а именно обоснованную принципиальность
 показать весь комментарий
 
 
Казламордых опять через ...уй бросили... Российско-немецкая конференция руководителей ВУЗов сорвалась из-за участника из оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7809 Бггг
 показать весь комментарий
 
 
респект немцам за принципиальную позицию!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь неожиданно заболеет этот крысчанин, и немцы как и планировали, приедут в Казань общаться с кацапьём. Вот и вся принципиальность. Но да, согласен, хотя бы так.
 показать весь комментарий
 
Все по правилам.
Как и с СССР (покойньім).

 показать весь комментарий
 
даже на одном га сратиь не захочет
 показать весь комментарий
 
 
Европа дооооолго запрягает...(в случае с СССР, аж 73 года.)
А потом шшшшух !!!!
И нема СССР.

 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийско-немецкая конференция руководителей ВУЗов сорвалась из-за участника из оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
 вверх