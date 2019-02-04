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 Происшествия
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Все про:граната (635) Нацполиция (8835)

 Пьяный мужчина предложил продавщице в магазине купить у него боевые гранаты. ФОТО

Полицейские в столице задержали нетрезвого мужчину, который предлагал продавщице круглосуточного магазина приобрести у него три гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1 и запалы к ним.

Цензор.НЕТ сообщает о происшествии со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Киеве.

Полицейские прибыли в магазин, расположенный на ул. Иорданской на Оболони, по сигналу "Тревога", поступившему на пульт централизованного наблюдения.

Продавщица магазина сообщила, что подвыпивший мужчина положил на витрину полиэтиленовый пакет и предложил ей приобрести гранаты. Получив отказ, незнакомец ушел.

Пьяный мужчина предложил продавщице в магазине купить у него боевые гранаты 01

Также на Цензор.НЕТ: На Одесчине учительница принесла в школу учебную гранату, на время проверки детей эвакуировали, - Нацполиция. ФОТО

Неподалеку от магазина полицейские заметили мужчину, по описанию похожего на неудачливого "торговца". При себе у него был полиэтиленовый пакет, в котором стражи порядка обнаружили три корпуса гранаты РГД-5 и корпус гранаты Ф-1 и запалы к ним.

Пьяный мужчина предложил продавщице в магазине купить у него боевые гранаты 02

"Правонарушитель – местный житель, 1960 года рождения, ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. По его словам, гранаты он якобы нашел на улице", – сообщают в полиции.

Пьяный мужчина предложил продавщице в магазине купить у него боевые гранаты 03

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Алкоголь, ссоры, криминал: за год на мирной территории Украины взорвалось 40 гранат - 13 погибших, 44 раненых

Источник: https://censor.net.ua/n3109909
 
 
 Топ комментарии
 
Надо было брать, когда еще такая оказия приключится
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фруктовое ассорти ? лимоны , гранаты ….
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Нерозумна якась продавщиця.... "Запас карман не тянет "..😕😕😕
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Красиво чёрт возьми,граната у него,цветы у неё ,мелодраму неплохую можно снять. Пьяный мужчина предложил продавщице в магазине купить у него боевые гранаты - Цензор.НЕТ 4189
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Креативненько. Перед 8 Марта, возможно, и взяла бы.
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до речі - на поганий подарунок на День Валентина ... чи на 8-е березня ... головне - навчити кохану , таким подарунком , користуватися ... Пьяный мужчина предложил продавщице в магазине купить у него боевые гранаты - Цензор.НЕТ 4982
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А я ещё застала те времена,когда нас учили этим пользоватся.И нормативы по стрельбе сдавали.Не говоря о сборке и расборке калаша на время.Даже на полегон возили из атоматов пострелять.А из винтовок в своем стрелковом тире в бункере по мишеням палили.Один из моих любимых предметов был НВП.Правда я и так в военской части выросла, как-то не в диковинку было.А лисички на танковом Гончаровском полегоне в лесочках собирать,дЫк за счастье было.
Правда раз так заехали на нескольких автомобилях.Грибы собираем,а в лесу гробовая тишина,не птички,не мурашки.И тут приносится командирский адьютант с бешенными глазами и криками,мли из мАсквы генералы понаехали и сейчас бомбить будут.Короче несемся мы,а солдаты развлекаются,херача не по макетам,а по нашим машинам.Я малая была,мне понравилось.Бах с одной стороны,бах с другой стороны,класс!А взрослые не все сухими доехали.Кипишу было,юху!
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Я бы все-таки не рисковал бы...граната из шоколада все же безопасней и намного приятней! П'яний чоловік запропонував продавщиці в магазині купити у нього бойові гранати - Цензор.НЕТ 4298
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Иногда предлагают купить кирпич...В темном переулке спрос опережает предложение...
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Ответный ход,предложение купить гранату! Ха-ха-ха-ха...
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Тебя, трезвого штопаного, давно ждёт азиопа.
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Навряд ли. А вот вас доктора ждут наверняка, иначе вы бы на людей не кидались.
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Мля,от жеж чудила.Он бы ей просто гранатку показал и предложил отдать сколько ему надо денег и водки.А то устроил торговлю.Конкурент хренов.С продавщицами такое не прокатывает...
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Завдяки тому , що "АТО вже завершилось за кілька днів" (с) - на руках у населення СТІЛЬКИ зброї , що будь які фальсифікації на наступних виборах обернуться вже не майданами , а чимось значно крутішим ..!
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Ты думаешь колы майдан був у людей зюройи не було? Пьяный мужчина предложил продавщице в магазине купить у него боевые гранаты - Цензор.НЕТ 687
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татишо - может и у тебя гранаты есть...?\ты же вроде "волонтёрил"...\
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Надо было брать, когда еще такая оказия приключится
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та, она уже утратила кредит доверия. Врядли к ней кто нибудь в селе подойдёт с выгодным предложением.
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Баба-дура, взяла бы штучку да положила под прилавок. Вечером гопник с волыной заскакивает, а она чеку дёрг и предлагает померятся куями.
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- уявляю цю картинку ...

кацапи , в таких випадках , кажуть - "..пашлі по шерсть , а вернулісь самі стріжени.."
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А потом бы этот персонаж, её бы и сдал.Знаем,лётали...Разве что,вышла бы из магазина,да за углом его тихонько тюкнула не смертельно чем нибудь по темячку,так шоб не понял,кто гранатки экспропреировал...
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Фото пьяного мужчины.
П'яний чоловік запропонував продавщиці в магазині купити у нього бойові гранати - Цензор.НЕТ 1246

Фото голой девушки в Крыму.

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Предлагал на водку что ли гранаты поменять? П'яний чоловік запропонував продавщиці в магазині купити у нього бойові гранати - Цензор.НЕТ 6056
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чел познакомится пришел ,любви немного захотел в обмен на гранаты , а она не взяла
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***
- помогите избавиться от комплексов…
- а у вас какие?
- (шепотом) зенитно-ракетные.
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В стране миллионы левых стволов. Любой нарик может тебя застрелить и сбросить волыну. Его никто не найдёт, его ничто не сдерживает. А вот нормальным людям законный короткоствол низззя!
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Боевые гранаты,а по чем?Видимо в цене не сошлись.
Юмор юмором но приобрести боевое оружие каждый украинец был бы не против.Вот пока государство его запрещает на этом и процветают продавцы оружия с номерами выпущенными в Украине и никто из власти даже не изявляет желание его дальнейшую судьбу пока не прикажут кого-то прищучть.И даже при этом никого не интересует путь оружия к преступнику.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный мужчина предложил продавщице в магазине купить у него боевые гранаты. ФОТО
 
 
 
 
 
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