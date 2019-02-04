 Пьяный мужчина предложил продавщице в магазине купить у него боевые гранаты. ФОТО

Цензор.НЕТ сообщает о происшествии со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Киеве.
Полицейские прибыли в магазин, расположенный на ул. Иорданской на Оболони, по сигналу "Тревога", поступившему на пульт централизованного наблюдения.
Продавщица магазина сообщила, что подвыпивший мужчина положил на витрину полиэтиленовый пакет и предложил ей приобрести гранаты. Получив отказ, незнакомец ушел.
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Неподалеку от магазина полицейские заметили мужчину, по описанию похожего на неудачливого "торговца". При себе у него был полиэтиленовый пакет, в котором стражи порядка обнаружили три корпуса гранаты РГД-5 и корпус гранаты Ф-1 и запалы к ним.
"Правонарушитель – местный житель, 1960 года рождения, ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. По его словам, гранаты он якобы нашел на улице", – сообщают в полиции.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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Правда раз так заехали на нескольких автомобилях.Грибы собираем,а в лесу гробовая тишина,не птички,не мурашки.И тут приносится командирский адьютант с бешенными глазами и криками,мли из мАсквы генералы понаехали и сейчас бомбить будут.Короче несемся мы,а солдаты развлекаются,херача не по макетам,а по нашим машинам.Я малая была,мне понравилось.Бах с одной стороны,бах с другой стороны,класс!А взрослые не все сухими доехали.Кипишу было,юху!
кацапи , в таких випадках , кажуть - "..пашлі по шерсть , а вернулісь самі стріжени.."
Фото голой девушки в Крыму.
- помогите избавиться от комплексов…
- а у вас какие?
- (шепотом) зенитно-ракетные.
Юмор юмором но приобрести боевое оружие каждый украинец был бы не против.Вот пока государство его запрещает на этом и процветают продавцы оружия с номерами выпущенными в Украине и никто из власти даже не изявляет желание его дальнейшую судьбу пока не прикажут кого-то прищучть.И даже при этом никого не интересует путь оружия к преступнику.