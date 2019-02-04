 Аласанию пытались отстранить от должности несколько раз,- член Набсовета НОТУ Остапа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ рассказала заместитель председателя Наблюдательного совета Общественного Светлана Остапа.

"Вячеслав Козак (член Наблюдательного совета) летом ставил вопрос об отставке Зураба, когда были резонансные события о не освещении Общественным Крестного хода. Тогда собирались подписи в Facebook, приходил Александр Палий (эксперт по религиозным вопросам) на заседание наблюдательного совета по 2,5 тыс. подписей об отставке. Мы рассматривали этот вопрос, но в повестку дня так и не внесли. Затем осенью Козак предлагал в повестку дня этот вопрос, опять же, большинства не набралось. [...] У меня было ощущение, что это договоренность за моей спиной состоялась. У меня такое ощущение было еще в прошлом году", - отметила Остапа.

Также она рассказала о том, как происходило само голосование по устранению Аласания с должности.

"Бюллетени не были проименованы, они были просто напечатаны. И там был один вопрос об отставке. Я голосовала против, потому что меня такая поспешная организация рассмотрения этого вопроса удивляла, и я в начале отметила, когда еще хотели внести этот вопрос в повестку дня, что это будет рассматриваться во время выборов как политическое решение, как давление и т.д. ", - рассказала она.

Светлана Остапа рассказала, что предлагала рассмотреть отчет. Если бы отчет отклонили, "это были бы хоть основания говорить о дальнейшей ответственности".

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

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