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Все про:Кривой Рог (593) смерть (5691) корь (169)

 46-летняя женщина умерла от кори в Кривом Роге

У нее заболевание дало осложнение в виде пневмонии. Женщина скончалась через 5 дней после госпитализации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на криворожский телеканал "Первый городской".

Женщина заболела 21 января. 29-го ее в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии Криворожской инфекционной больницы. Болезнь дала осложнения в виде пневмонии. 3 февраля 46-летняя горожанка умерла в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Более 15 тыс. украинцев заболели корью в январе: в лидерах Львовщина и Киев

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в январе 2019 года корью в Украине заболело 15095 человек – 6364 взрослых и 8731 ребенок.

Источник: https://censor.net.ua/n3109906
 
 
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Не надо прививаться. Надо справки покупать. И лбом об пол в молитвах биться.
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каждый сам для себя решает. плюс нигде не написано что она не привитая была. так что меньше вони и истерики
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Знатна перемога борцунів з прививками!
Зато вона вмерла з чистим організмом!
Проклятим медикам не вдалось обманом влити в неї отруту!
Уря!

15 тисяч лише за минулий місяць випадків кору в Україні.
Живемо в світлому Середньовіччі: навкруги зграї однотурових холопів, якими керують зграї попів, а феодали правлять своїми уділами, що їм виділив на прокорм Сцарь Порошонка Перший, який змінив Сцаря Вітю другого...

Сюрреалізм, блеать...

Треба ще від мила відмовитись. Воші це ж богоугодно... Житія святих почитайте - не брешу, істину глаголю вам...
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смотри сколько от гриппа умерло а потом всьпропало вой
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