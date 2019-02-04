 46-летняя женщина умерла от кори в Кривом Роге

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на криворожский телеканал "Первый городской".
Женщина заболела 21 января. 29-го ее в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии Криворожской инфекционной больницы. Болезнь дала осложнения в виде пневмонии. 3 февраля 46-летняя горожанка умерла в больнице.
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