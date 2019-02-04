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 Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 4 февраля активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием дать ответ о причастности чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рыщука к убийству Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

 Организаторы акции отмечают, что прошло уже полгода со дня нападения на Екатерину Гандзюк и три месяца со дня ее смерти.

Также, неделя - со дня заявления ее отца Виктора Гандзюка по причастности к убийству Катерины трех руководителей Херсонщины - председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рыщука, председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Среди требований протестующих под АП - снять Андрея Гордеева с поста председателя облгосадминистрации и уволить Евгения Рыщука с должности заместителя председателя ОГА.

Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 01
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 02
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 03
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 04
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 05
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 06
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 07

Фото, видео, - Олег Богачук

Ранее отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: "Опер, она же своя... - Похер": Организатор убийства Кати Торбин знал, что она помогала его батальону, - отец Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3109905
 
 
 Топ комментарии
 
От всю отету шелупонь и закрить за организацию убийства.
Так нагло пилить дивиденди с ситуации могут только сами заказчики...
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Так шо,теперь петя и в АП будет с чёрного хода входить ? Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента - Цензор.НЕТ 7330А когда придёт время делать ноги к югу,чёрный ход может оказаться закрытым ! Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента - Цензор.НЕТ 763
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А я що казав що ні? Але він заїхав з двору не через цих проплачених клоунів, а на вимогу служби безпеки. До речі, Гугл-карту відкривав? Відстані проміряв? Зрозумів чому Президент не йшов через центральний вхід?
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Це я про "борцюнів зі злочинним резимом". Єдіножди солгавши, кто тєбє повєріт? А виходить є такі! Хто замовив Катю Гандзюк? - активісти пікетували Адміністрацію президента - Цензор.НЕТ 4159
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Вот дебилы! Этих бы "активистов" всех собрать и на передок, может быть хоть какая-то польза была. Хто замовив Катю Гандзюк? - активісти пікетували Адміністрацію президента - Цензор.НЕТ 1526
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Скільки ще нерозмінованих територій залишилося..😕😕😕
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от вся ольгінська бригада з Мінстець туди , в повному складі , і направиться ! Хто замовив Катю Гандзюк? - активісти пікетували Адміністрацію президента - Цензор.НЕТ 6221
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Кто этим мудакам платит?
При чем тут администрация президента?
Больше пользы было бы митинговать на помойке №7.
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Лолоботы опять палят свою рыго-кацапскую сущность, обгавкивая любую акцию протеста, как они делали до 2013 года. Кто там спрашивал куда делись лохторатчики Януковича и рыгла? Да вот они! Хто замовив Катю Гандзюк? - активісти пікетували Адміністрацію президента - Цензор.НЕТ 1340
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Я токо не понимаю за шо они извиняются перед барыгой? (надпись на плакате)
Это он должен извиняться и каяться: за Катю Гандзюк, за кума ген прокурора, за воровство и коррупцию в государстве и в армии, за троекратное обнищание жизни...
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Ну за тебе ДЕБІЛА--ніхто не буде вибачатись.
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а пети пофик он баксы считает щас курс опять шлепнется
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без разссуждений скажите сразу
почему Порошенко не выйдет на улицу к народу хотя б с 2 охранниками и пообщается с людьми ?
3 недели назад он в Ровно приехал в село Томос показывать и получилось что охраны преза (человек до 50) было больше чем людей .из-за того что все уже сидели в клубе и ждали диабетика
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Це москальскі агенти, так? Їм треба у церков піти, свічку поставити.
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Бідолашний наш Сонцеликий Петро Олексійович! Геть чисто загнали його агенти кремля, що називають себе активістами! Вчора біля ЦВК влаштували шоу, а сьогодні вже під АП!
Але нічого. Якщо в АП є чорний хід, то ще не все втрачено. Головне - не допускати до нього активістів агентів крмля!
І всьо буде в чоколяді!

Во!
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Це вже схоже на гастролюючий цирк, тільки шкода, що клоуни-гастрольори використовують для своїх постановок смерть людини.
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ПИАР НА КРОВИ! Какой стыд, падлюки, а не активисты!
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У Порошенка кишеньковий:прем'єр міністр,генпрокулол,міністр оборони, начштабу,та багато ставленників дрібніших,а він буцімто не при ділах?!
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Такі проплачені "акції" горе-активістів вже визивають огиду. Незрозуміло, невже організатори нерозуміють в безглуздості і тупому смислі самого запитання. СУД визначить всіх винуватців, а не хтось до суда. Можна задавати багато питань по цьому процесу,які будуть зрозумілі, а так --дебілізм і рівень підворотні. ВСІ ці акції носять відкрито замовний характер і піар компанію. Я вже не говорюпро неоднозначність всього дійства. ****** брудом Президента--оце головна ціль, але це вже бачать більшість населення.
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не отвлекайте Гидранта и Алкокума- они ищут компромат на всех кандидатов, не когда какими-то убийствами заниматься
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А хто виконував? учасники АТО патріоти. Як легко наших людей обдурити.От і ці розхитують країну на користь росії.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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