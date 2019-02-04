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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1201) Луценко (7292)

 "Дружите с Медведчуком, а воюете с Гриценко?", - пресс-секретарь бывшего министра обороны ответила генпрокурору Луценко

Кристина Бондаренко заявила, что Луценко расправляется не с врагами Украины, а с оппонентами своего патрона. Ранее глава ГПУ пообещал выяснить, кто из бывших министров обороны распродал армию.

Ответ Юрию Луценко пресс-секретарь лидера партии "Гражданская платформа" Анатолия Гриценко Кристина Бондаренко опубликовала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дружите с Медведчуком, а воюете с Гриценко? Заявление Генерального прокурора, кума Президента Юрия Луценко, как и остальные действий шутов Банковой, говорит о том, что команда Порошенко доживает свои последние дни у власти", – утверждает пресс-секретарь.

Бондаренко обвиняет власти в том, что приспешники Януковича до сих пор находятся на свободе, а убийство Небесной Сотни не расследовано.

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"Зато кум Путина Медведчук смог стать олигархом, завладеть телеканалами, придворными экспертами и лояльностью президента. А кум Порошенко выслуживается тем, что расправляется не с врагами Украины, а с оппонентами своего патрона – путем нелепых и необоснованных обвинений", – написала она.

Пресс-секретарь Гриценко напоминает, что ГПУ не смогла "довести до логического завершения" ряд громких дел – "янтарные", дела "бриллиантовых прокуроров", дела о хищениях на таможне и в ГФС.

"Попутно также добавлю, что на данный момент и Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований подтвердили отсутствие уголовных правонарушений в деятельности кандидата в президенты Анатолий Гриценко, о чем было сообщено и общественности, и средствам массовой информации".

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко пообещал провести проверку действий бывших министров внутренних дел Украины с 1991 по 2014 год. Цель проверки – определить, кто из них стал "генератором уничтожения военного потенциала" украинской армии.

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В 2005-2007 гг. году пост министра обороны занимал Анатолий Гриценко, в 2007-2009 гг. - Юрий Ехануров, в 2010 -2012 гг министром обороны был Михаил Ежель, в 2012 - Дмитрий Саламатин, а в 2012-2014 гг. Павел Лебедев.

Источник: https://censor.net.ua/n3109903
 
   
 Топ комментарии
 
Умница,лихо умыла прокулола-алконафта.
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Доказательства сотрудничества с Медведчуком имеются? А распродажи Аталотия документально зафиксированы. "Дружите с Медведчуком, а воюете с Гриценко?", - пресс-секретарь бывшего министра обороны ответила генпрокурору Луценко - Цензор.НЕТ 2155
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Наши гроши зафильмувалы как мертвечук по ночам с пецей терки ведет, соя.
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А ваши гроши кроме фильмов, имеют записи разговоров Пети и вити?
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Да кум ***** и през Украины встречаются о погоде поговорить, соя?
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Не знаю я о чем там говорят меня там не было в отличие от вас. Может об ультиматумах друг другу или же о погоде, или о заложниках которые в плену в *****.
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Ого, да вы совсем как ихтамнеты, решили применить тактику отрицания очевидного?
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Верные последователи московского *****.
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Так в суд идите с бумажным мусором. Да видно там фуфло.
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Дружить, не дружить. але принаймні авіасполучення з росією у нас під забороною. Якого ж біса медведчук кожень тиждень в москву і назад літає з України ? Хто дозволяє ??????
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може...диспетчери в аеропортах. я вгадав?
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Умница,лихо умыла прокулола-алконафта.
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Луценко должен понять , что когда начнётся бегство , то "Боливар не выдержит двоих ".
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Он уже не первоход "Дружите с Медведчуком, а воюете с Гриценко?", - пресс-секретарь бывшего министра обороны ответила генпрокурору Луценко - Цензор.НЕТ 8014 . Рецидивистом будет "Дружите с Медведчуком, а воюете с Гриценко?", - пресс-секретарь бывшего министра обороны ответила генпрокурору Луценко - Цензор.НЕТ 746!

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Тобто "палковнік", який розпродував українську армію так зухвало, що аж віддав у заставу *********** банкам Дніпроперовський шпиталь, великий патріот?
Якої країни?
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Боитесь Гриценко,правильно делаете!Жаренным запахло порохоботы
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Що його боятись? Для нього четверте місце буде святом. Його задача - з розумним виглядом допомогти ТЮ.
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Стосовно шпиталю - валом. Лише минулого року остаточно повернули його у власність держави. Стосовно іншого - не меньше. Усе було, в тому числі, й тут, на "Цензорі" - хто з міністрів оборони, за чийого премє'рства на яку суму і чого розпродав.

З гуглом впораэтесь чи допомогти?
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Саид, Вы прессуху Луценко смотрели? Посмотрите, рекомендую. Особенно на картинки продажи бронетехники и прочие цифири
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Да всё с этой мальдивско-сейшельской бандой ясно ,переизберём их и будем требовать у новой власти привлечения их к ответственности .
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Переизберем? Уверен? Пэтя сам себя переизберет! Готовьтесь к очередному Майдану! Потерять власть Пэте смерти подобно, будет зубами держаться и на все пакости пойдет.....
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бьівшие подали голос, а кто дал команду?
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ну так.. медведчук же может по кумполу надавать, а Гриценко ничего не сделает... будем кошмарить Гриценко "Дружите с Медведчуком, а воюете с Гриценко?", - пресс-секретарь бывшего министра обороны ответила генпрокурору Луценко - Цензор.НЕТ 9142
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Толику страшно. Толик почуял запах жареного.
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Дорогенька старається аж з трусів вискакує! Сезон чёса бабла в разгаре!
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Немного не в тему, но "жиддя по новому" в действииСуд запретил называть бизнесмена из Днепра Александра Петровского "криминальным авторитетом" или "руководителем преступной группировки" по прозвищу Нарик, сообщает "Новое время".
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А що б ви робили, якби сусід, образившись, що ви на "Його" місце машину поставили, почне розпускати плітки, що ви педофіл? Мабуть те саме, пішли в суд. З цими журнашлюшками треба розбиратися. Вякнув - покажи докази! Ах, немає? Ну так плати штраф та компенсуй збитки моральні та діловій репутації!
У Європі чи США саме так. А у нас "мегакорупція" ще на 90% висмоктана з пальці заказуха проти бізнесових чи політисних конкурентів.
До речі, у пана Петровського достатньо грошей, щоб вас вирахувати і теж у суд потягти. У вас є 2000 грн? "Дружите с Медведчуком, а воюете с Гриценко?", - пресс-секретарь бывшего министра обороны ответила генпрокурору Луценко - Цензор.НЕТ 5458
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А ось тут вона бреше і пересмикує, мабуть у Йулі навчилася!
Не дружить Луценко з мертвечуком, а дати Сусіку по пиці після його закидонів священний обов'язок нормальної людини!
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Пресс-секретарь... А як то буде звучати в жіночому роді?..😕😕😕
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Ну ради честности надо отметить, что и Гриценко - сошка Коломойского.
Так что все свои.
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Толян четко усвоил повадки цуциков с помойки, - шоб тебя заметили надо гавкать на самую большую собаку. Желательно из-за забора.
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Гриценко-ворюга,ще й святого з себе корчить а маєток за чесно роздерибанені танки собі купив
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Об Югика вже чужі секретарші ноги витирають.Точно кирдик соянам!
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Нічого у зрадой бів не вийде.петю на другий строк
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После его назначения, когда Рыги голосовали ЗА, а самопомочь против - всё стало ясно.
График инвестиций после 14го даже рост показыл, пока инвесторы не увидили это чучело в работе. Из всех предательств страны не многие могут сравнится с назначением этой скотины вместо штатовского прокурора и Саркварелидзе.
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Порохоботня занервничала,заскулила песни своего БРЕХУНА!
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Какая знойная женщина!Подозреваю Луценко тайно завидует Гриценко.И есть чему.У Луценко то пади нет такого пресс-секретаря...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Дружите с Медведчуком, а воюете с Гриценко?", - пресс-секретарь бывшего министра обороны ответила генпрокурору Луценко
 
 
 
 
 
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