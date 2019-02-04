 "Дружите с Медведчуком, а воюете с Гриценко?", - пресс-секретарь бывшего министра обороны ответила генпрокурору Луценко

Ответ Юрию Луценко пресс-секретарь лидера партии "Гражданская платформа" Анатолия Гриценко Кристина Бондаренко опубликовала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дружите с Медведчуком, а воюете с Гриценко? Заявление Генерального прокурора, кума Президента Юрия Луценко, как и остальные действий шутов Банковой, говорит о том, что команда Порошенко доживает свои последние дни у власти", – утверждает пресс-секретарь.

Бондаренко обвиняет власти в том, что приспешники Януковича до сих пор находятся на свободе, а убийство Небесной Сотни не расследовано.

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"Зато кум Путина Медведчук смог стать олигархом, завладеть телеканалами, придворными экспертами и лояльностью президента. А кум Порошенко выслуживается тем, что расправляется не с врагами Украины, а с оппонентами своего патрона – путем нелепых и необоснованных обвинений", – написала она.

Пресс-секретарь Гриценко напоминает, что ГПУ не смогла "довести до логического завершения" ряд громких дел – "янтарные", дела "бриллиантовых прокуроров", дела о хищениях на таможне и в ГФС.

"Попутно также добавлю, что на данный момент и Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований подтвердили отсутствие уголовных правонарушений в деятельности кандидата в президенты Анатолий Гриценко, о чем было сообщено и общественности, и средствам массовой информации".

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко пообещал провести проверку действий бывших министров внутренних дел Украины с 1991 по 2014 год. Цель проверки – определить, кто из них стал "генератором уничтожения военного потенциала" украинской армии.

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В 2005-2007 гг. году пост министра обороны занимал Анатолий Гриценко, в 2007-2009 гг. - Юрий Ехануров, в 2010 -2012 гг министром обороны был Михаил Ежель, в 2012 - Дмитрий Саламатин, а в 2012-2014 гг. Павел Лебедев.