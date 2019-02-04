 В рассмотрении дела о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе объявлен перерыв для назначении нового судьи, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.
В сообщении отмечается: "Суд удовлетворил ходатайство прокурора о назначении запасного судьи в соответствии с требованиями ст.320 УПК Украины, в связи с чем по делу объявлен перерыв для определения указанного судьи с помощью системы автоматического распределения.
Следующее судебное заседание запланировано на 25 марта 2019 года".
Справка: Досудебным расследованием установлено, что ГП "Львовский бронетанковый завод" выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных Сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6. По документам "ЛБТЗ" приобрел у ООО "Булет Лайн" и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей.
Однако, собранные следствием доказательства свидетельствуют, что двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов и были не новы, а такими, что уже находились в использовании.
К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.
САП предъявлено обвинение пяти лицам: директору ГП "Львовский бронетанковый завод", его заместителю, начальнику Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил, начальник одного из отделов этого управления и основателю ООО "Булет Лайн" - коммерческой структуры, которая принимала участие в схеме.
За совершение вышеуказанных уголовных преступлений чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и с конфискацией имущества.
Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".
Разве все это воровство происходило в один день?Или назначеные властью существовали без их покровительства?
А как только стране нужно отработаная технология производства бронетехники так ее прекращают по причине ******* самих заказчиков,тоесть украинского правительства.
Розенко начислили зарплату в 10 раз больше оклада
Розенко начислили премию 88 400 гривен.
Заработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за декабрь составила 174,3 тыс. гривен.
Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.
Согласно ему, Розенко было начислено за декабрь 174 312 гривен, из них должностной оклад составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 563 гривны, премия - 88 400 гривен, материальная помощь - 45 399 гривен.
Сумма удержанных налогов составила 33 991 гривну.
Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 140 321 гривну.