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 В рассмотрении дела о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе объявлен перерыв для назначении нового судьи, - САП

4 февраля 2019 Соломенским районным судом города Киева с участием прокуроров САП проведено судебное заседание в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств в ходе поставки ГП "Львовский бронетанковый завод" двигателей для бронетехники Центральном бронетанковом управлению Вооруженных Сил Украины, причинившее ущерб на сумму более 14 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.

В сообщении отмечается: "Суд удовлетворил ходатайство прокурора о назначении запасного судьи в соответствии с требованиями ст.320 УПК Украины, в связи с чем по делу объявлен перерыв для определения указанного судьи с помощью системы автоматического распределения.

Следующее судебное заседание запланировано на 25 марта 2019 года". 

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Справка: Досудебным расследованием установлено, что ГП "Львовский бронетанковый завод" выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных Сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6. По документам "ЛБТЗ" приобрел у ООО "Булет Лайн" и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей.

Однако, собранные следствием доказательства свидетельствуют, что двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов и были не новы, а такими, что уже находились в использовании.

К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.

САП предъявлено обвинение пяти лицам: директору ГП "Львовский бронетанковый завод", его заместителю, начальнику Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил, начальник одного из отделов этого управления и основателю ООО "Булет Лайн" - коммерческой структуры, которая принимала участие в схеме.

За совершение вышеуказанных уголовных преступлений чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и с конфискацией имущества.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Источник: https://censor.net.ua/n3109901
 
 
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Это ещё минимум полгода задержки дела.
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Где же этот шут балакирев с погорелого театра,хай расскажет!?
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Денис Иванович , позвольте спросить какую дурь вы курите и где можно достать такую забористую.
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Не можешь атаковать мысль, атакуй автора - Заповедь 1 из методички кремлебота. Кремлядь - можешь дальше не продолжать ибо ты работаешь четко по заповедях в методичке.
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Объявлен перерыв на "решалово". Калькулятор нарисует нужную цифирь. Судебная реформа. По-новому , цена вопроса сильно подросла за последние годы.
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Правду лучче гаварить из танка..🤗
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С этими судьями прямо беда В рассмотрении дела о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе объявлен перерыв для назначении нового судьи, - САП - Цензор.НЕТ 6467. Если нет финансовых интересов, судью днем с огнем не найдешь. То ли дела арест с имущества беглых чиновников снимать В рассмотрении дела о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе объявлен перерыв для назначении нового судьи, - САП - Цензор.НЕТ 1733 . Тут хорошие откаты и риск минимальный
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,,Коней на переправе не меняют,,.А все судебные дела НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ВЛИЯТЬ на производство,возможно власть и хочет приторнозить производство в таком случае она будет являться уродом.
Разве все это воровство происходило в один день?Или назначеные властью существовали без их покровительства?
А как только стране нужно отработаная технология производства бронетехники так ее прекращают по причине ******* самих заказчиков,тоесть украинского правительства.
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Вот еще один конь переправный. Сирота казанская.
Розенко начислили зарплату в 10 раз больше оклада

Розенко начислили премию 88 400 гривен.

Заработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за декабрь составила 174,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Розенко было начислено за декабрь 174 312 гривен, из них должностной оклад составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 563 гривны, премия - 88 400 гривен, материальная помощь - 45 399 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 33 991 гривну.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 140 321 гривну.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ рассмотрении дела о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе объявлен перерыв для назначении нового судьи, - САП
 
 
 
 
 
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