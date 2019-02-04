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Все про:бюджет (4300) Минздрав (1831) лечение (613)

 С начала года 44 пациента направили на лечение в зарубежных клиниках за бюджетные деньги, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

31 взрослый и 13 детей, болезни которых пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за государственные средства.

Такое решение приняла Комиссия Минздрава Украины по вопросам направления для лечения за границей во время первого заседания в 2019 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

На лечение 40 пациентов будет потрачено около 115 миллионов гривен из государственного бюджета, а лечение еще четырех пациентов будет осуществлено за счет остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник (около 334 тыс. долл. США).

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По бюджетной программе КПКВК 2301360 "Лечение граждан Украины за рубежом" Министерству здравоохранения Украины в Госбюджете на 2019 года предусмотрено почти 690 млн грн.

Напомним, в 2018 году принято положительное решение и произведена оплата для лечения 278 украинцев. Это на 19% больше чем в 2017 году и всего за всю историю независимой Украины. Благодаря усилиям команды МЗ Украины в 2018 году по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом" использовано более 653 млн грн, что на 263 млн грн больше, чем было предусмотрено в Государственном бюджете на 2018 год.

С начала года 44 пациента направили на лечение в зарубежных клиниках за бюджетные деньги, - Минздрав 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3109900
 
 
 Топ комментарии
 
Подозреваю,что хфамилии этих пациентов нам не сообщат .. С начала года 44 пациента направили на лечение в зарубежных клиниках за бюджетные деньги, - Минздрав - Цензор.НЕТ 804
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А чому тоді збирають гроші дитині бійця АТО?
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А чому тоді збирають гроші дитині бійця АТО?
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Подозреваю,что хфамилии этих пациентов нам не сообщат ..
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Чего только не расскажут ради выборов...
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Будем надеяться, что лечение это достанется простым людям, а не чинушам.
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В среднем - по 2,5 миллиона на человека расходов из бюджета...и кто же эти счастливчики?
Большинству и в Украине приходится большую часть лечения оплачивать из своего кармана.
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А мені не потрібні хвамілії,головне що людей почали рятувати за бюджетні кошти.а не за гроші меценатів в лапках чи збираючи з миру по нитці.
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А скольким отказали и чем это мотивировали? Хотя чем обычно мотивируют я уже слышал.
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А научиться не могут лечить такие болезни по разрекламированным Супрун протоколам?
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Якщо навчаться, то лише у приватних клініках. За бюджетні гроші багато хто не хоче працювати.
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Думаю что для нашего всеми любимого Минздрава не сложно будет назвать имена этих счастливчиков особенно на фоне 89-ти кандидатов в президенты которые не имеющие по декларациям ни кола ни двора с легкостью вносят залоги по полтора миллиона.
А так же пускай Минздрав обнародует статистику оздоровления Граждан Украины за счет волонтеров и пожертвований простых и нищих украинцев.
Уверен что на фоне этой статистики весь Минздрав заслуживает на расстрел а идеально на сожжению на костре как в средневековые времена так как современное наказание они не заслуживают.
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Вперше почали лікувати складні хвороби за бюджетні кошти за це потрібно на палити? Може краще охметова спалити який пограбував не лише донбасс а зараз піариться на людях яким копійки роздає.
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Фамилии в студию!!! Можно с уверенностью 100% просто перечислить фамилии чиновников высокого ранга. Бедненькие 44 детапупских и министерских родственника. Остальным 42 миллионам украинцев нравится родная медицина! Во где патриотизм живет)
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Якщо б у 91році вибрали адекватного президента,такого як порох,жили б не гірше ніж польша.
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Он немного занят был в конце 90-х - начале 2000х - основанием и созданием пр С начала года 44 пациента направили на лечение в зарубежных клиниках за бюджетные деньги, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2027
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Ти ще напиши що він за життя підтримує і бойка з рабиновичем
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нy нет спасибо - заьерите его себе и облизывайте в рошении
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеС начала года 44 пациента направили на лечение в зарубежных клиниках за бюджетные деньги, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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