 С начала года 44 пациента направили на лечение в зарубежных клиниках за бюджетные деньги, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Такое решение приняла Комиссия Минздрава Украины по вопросам направления для лечения за границей во время первого заседания в 2019 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
На лечение 40 пациентов будет потрачено около 115 миллионов гривен из государственного бюджета, а лечение еще четырех пациентов будет осуществлено за счет остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник (около 334 тыс. долл. США).
По бюджетной программе КПКВК 2301360 "Лечение граждан Украины за рубежом" Министерству здравоохранения Украины в Госбюджете на 2019 года предусмотрено почти 690 млн грн.
Напомним, в 2018 году принято положительное решение и произведена оплата для лечения 278 украинцев. Это на 19% больше чем в 2017 году и всего за всю историю независимой Украины. Благодаря усилиям команды МЗ Украины в 2018 году по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом" использовано более 653 млн грн, что на 263 млн грн больше, чем было предусмотрено в Государственном бюджете на 2018 год.
Большинству и в Украине приходится большую часть лечения оплачивать из своего кармана.
А так же пускай Минздрав обнародует статистику оздоровления Граждан Украины за счет волонтеров и пожертвований простых и нищих украинцев.
Уверен что на фоне этой статистики весь Минздрав заслуживает на расстрел а идеально на сожжению на костре как в средневековые времена так как современное наказание они не заслуживают.