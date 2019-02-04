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Все про:МВД (7721) розыск (617) Горбенко_Владимир (23)

 Пропавший капитан керченского судна "Норд" Горбенко объявлен в розыск, - МВД

Согласно данным на сайте МВД, Горбенко пропал 26 января в Мелитополе Запорожской области.

Капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко объявили в розыск. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск" от 4 февраля 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, Горбенко пропал без вести в Мелитополе Запорожской области 26 января 2019 года.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля Горбенко не явился на заседание в Оболонский райсуд столицы. Но судья принял решение не объявлять его в розыск.

Ранее адвокат Горбенко Максим Могильницкий обратился с заявлением об исчезновении своего подзащитного. Могильницкий заявил, что связь с его подзащитным пропала. По словам адвоката, исчезновение Горбенко может быть связано с украинскими спецслужбами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нацполиция открыла уголовное производство по факту исчезновения капитана арестованного керченского судна "Норд" Горбенко

В Службе безопасности Украины опровергают причастность к исчезновению капитана керченского судна "Норд".

Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.

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30 октября российские СМИ сообщили об обмене моряками между Украиной и Россией.Немного позже украинский омбудсмен Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых удерживали российские силовики в Крыму.

Сообщалось, что капитан "Норда" в Крым не возвращался из-за открытого украинскими правоохранителями уголовного дела против него.

Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3109899
 
 
 Топ комментарии
 
в крысме ищите - и заодно ментов что его отпустили Пропавший капитан керченского судна "Норд" Горбенко объявлен в розыск, - МВД - Цензор.НЕТ 3418
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Уже в Крыму или за поребриком. Удивительно, что сразу не слинял. Там наших за подобное сразу в СИЗО отправляют.
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Жителю Крыма запретили посещать Крым.
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в крысме ищите - и заодно ментов что его отпустили Пропавший капитан керченского судна "Норд" Горбенко объявлен в розыск, - МВД - Цензор.НЕТ 3418
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Слинял вместе с браслетом? Или и на браслет пожлобились?
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Та не, менты по сравнению с "самым гуманным судом"- дети малые.
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Жителю Крыма запретили посещать Крым.
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Уже в Крыму или за поребриком. Удивительно, что сразу не слинял. Там наших за подобное сразу в СИЗО отправляют.
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Толерантность однако. Только не к тем пи-дварасам.
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Слабая, беззубая страна! На что может претендовать это неспроможне государство?! Позорище!
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Страна достойна своих правителей. По Вашему- неспроможне государство= неспроможному населению тоесть и вам в том числе? Не превращайтесь в унтер- офицерскую вдову.
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Пропал? Сбежал! Спасибо самому гуманному украинскому суду.
Пропавший капитан керченского судна "Норд" Горбенко объявлен в розыск, - МВД - Цензор.НЕТ 4053
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПропавший капитан керченского судна "Норд" Горбенко объявлен в розыск, - МВД
 
 
 
 
 
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