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 В этом году зимовать на станцию "Академик Вернадский" отправятся 10 мужчин и две женщины, - МОН. СПИСОК

Конкурсная комиссия определила основной состав 24-й летней Украинской антарктической экспедиции (УАЭ). Ее руководителем избран доцент кафедры зоологии Львовского национального университета им. Ивана Франко со значительным опытом зимовки в Антарктиде Игорь Дикий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования, одна из участниц работать на станции врачом, а другая будет проводить исследования по биологии. Среди мужчин также один ученый биолог, два геофизика, три метеоролога, а также системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи, повар.

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В этом году зимовать на станцию Академик Вернадский отправятся 10 мужчин и две женщины, - МОН 01

Две трети участников - восемь человек - ранее уже хотя бы раз зимовали на станции, а четверо поедут впервые. Для ученого Богдана Гаврилюка это уже будет рекордное восьмая экспедиция. Четверо избранных специалистов уже зимовали вместе и достаточно недавно (2015-2016 и 2017-2018). Семеро будущих зимовщиков - киевляне, по одному - из Львова, Харькова, Одессы, Закарпатья и Херсона. Один из участников экспедиции - ветеран АТО, другая - медик-волонтер ОО "Защита Патриотов".

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Сейчас все специалисты должны пройти медицинское обследование и специальные многодневные тренировки перед выездом в Антарктиду, который запланирован на конец марта 2019 года.

В этом году зимовать на станцию Академик Вернадский отправятся 10 мужчин и две женщины, - МОН 02
В этом году зимовать на станцию Академик Вернадский отправятся 10 мужчин и две женщины, - МОН 03

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Напомним, что в 24-ю УАЭ впервые проведен открытый отбор участников, без гендерных ограничений. Подать документы можно было в течение октября-ноября прошлого года, и Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН получил рекордное количество заявок от тех, кто хотел в течение года работать на станции "Академик Вернадский". Все необходимые документы подали 178 человек, среди них 32 женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109897
 
 
 Топ комментарии
 
Cначала маловато женщин, потом маловато водки, потом "Хто сказав на кума собоака?!"...
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А можно вместо них всех депутан?
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Cначала маловато женщин, потом маловато водки, потом "Хто сказав на кума собоака?!"...
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"На зарубежных станциях в состав зимовщиков включены и женщины, причем иногда - начальниками зимовок. Женщины - непременные участницы зимовок немецких, английских и бельгийских экспедиций. Наверное, это правильно, поскольку присутствие женщин облагораживает мужчин. Мужчины в присутствии женщин в Антарктиде становятся аккуратнее, любезнее, тщательнее следят за собой, меньше ругаются и всегда готовы оказать женщине любую маленькую услугу. И вообще, лучше целый год любоваться на живую женщину, чем на вырезанную из глянцевого журнала фотографию обнаженной красотки на стене в комнате, как это делают практически на всех станциях. Прада, только одних женщин брать на зимовку, по-видимому, нельзя. Немцы в 1991 году собрали зимовочную экспедицию исключительно из женщин, так эти девять молодых и милых (я видел фотографию) зимовщиц за год все перессорились и перестали выполнять свои прямые рабочие обязанности. Поэтому больше немцы не экспериментировали, и всегда посылают с тех пор смешанные зимовочные группы. в 2006 - 2007 годах у них зимовало 5 мужчин и 4 женщины. Восемь человек быстро разбились на четыре пары, а одному мужчине женщины не хватило, и он страдал от этого всю зимовку. Хотя, как сказали мне сами немцы, это все равно было лучше, чем посылать одних мужчин или одних женщин. Поэтому женщин надо непременно брать в Антарктиду, но в разумных пределах."
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Академик Вернадский, такая улица в Москве есть, теперь хоть знать буду. Кстати Ивана Франко тоже
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Методом вахты шоле будут шпиливили... В этом году зимовать на станцию "Академик Вернадский" отправятся 10 мужчин и две женщины, - МОН - Цензор.НЕТ 3989 Не простые взаимоотношения вырисовываются у этой смены.
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4Г в достижениях удивило. Вот прям вот уму не постижимо, как это получилось.

А еще лампочки Эдиссона, радио Маркони, колесо, огонь... ну и много чего еще. В этом году зимовать на станцию "Академик Вернадский" отправятся 10 мужчин и две женщины, - МОН - Цензор.НЕТ 4204
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мужчины договорятся, это лучше чем 10 баб и 2 мужика.
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Їм би туди ще адвоката послати - ну що б письмову згоду на відносини завірити...
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сплетуться в жесткой камасутре чтобы не заледенеть...
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...и в итоге таки заледенеют.
Зато впечатляющая скульптура будет.
Как на обложке альбома Monument норвежцев Blodsgard...

В этом году зимовать на станцию "Академик Вернадский" отправятся 10 мужчин и две женщины, - МОН - Цензор.НЕТ 4320
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А вот тяжело было додуматься, чтобы 5+5?)
начнется на станции мордобой...... В этом году зимовать на станцию "Академик Вернадский" отправятся 10 мужчин и две женщины, - МОН - Цензор.НЕТ 8378
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Главное что б все успели составить согласие на секс
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а че мы там забыли ,других забот нет че ли , кто в теме поясните
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ этом году зимовать на станцию "Академик Вернадский" отправятся 10 мужчин и две женщины, - МОН. СПИСОК
 
 
 
 
 
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