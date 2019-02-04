 В этом году зимовать на станцию "Академик Вернадский" отправятся 10 мужчин и две женщины, - МОН. СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования, одна из участниц работать на станции врачом, а другая будет проводить исследования по биологии. Среди мужчин также один ученый биолог, два геофизика, три метеоролога, а также системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи, повар.

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Две трети участников - восемь человек - ранее уже хотя бы раз зимовали на станции, а четверо поедут впервые. Для ученого Богдана Гаврилюка это уже будет рекордное восьмая экспедиция. Четверо избранных специалистов уже зимовали вместе и достаточно недавно (2015-2016 и 2017-2018). Семеро будущих зимовщиков - киевляне, по одному - из Львова, Харькова, Одессы, Закарпатья и Херсона. Один из участников экспедиции - ветеран АТО, другая - медик-волонтер ОО "Защита Патриотов".

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Сейчас все специалисты должны пройти медицинское обследование и специальные многодневные тренировки перед выездом в Антарктиду, который запланирован на конец марта 2019 года.





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Напомним, что в 24-ю УАЭ впервые проведен открытый отбор участников, без гендерных ограничений. Подать документы можно было в течение октября-ноября прошлого года, и Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН получил рекордное количество заявок от тех, кто хотел в течение года работать на станции "Академик Вернадский". Все необходимые документы подали 178 человек, среди них 32 женщины.