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Все про:арест (9781) ГПУ (8994) Луценко (7292) Захарченко Виталий (743) Горбатюк (323)

 Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко

Ответственность за снятие ареста генпрокурор возложил на начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка: "не уследил".

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк "не уследил" за делом, в рамках которого суд снял арест с имущества экс-главы МВД Виталия Захарченко. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"По Захарченко. Господин Горбатюк увлекся немножко интервью и не уследил за делом, которое находится в его производстве. Тем не менее хочу всех успокоить, речь не идет о чем-то чрезвычайном", – заверил Луценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Луценко подали жалобу за выступление на форуме, на котором Порошенко заявил о выдвижении на второй срок

Генпрокурор добавил, что ГПУ анализирует решение суда и он уверен, что в ближайшее время это имущество арестуют повторно.

"Оно никуда не убежит, там в основном квартиры, паркоместа, земельные участки", – резюмировал Луценко.

В комментарии "Громадському" Горбатюк отметил, что такой же вопрос – "почему уследил?" – можно поставить и самому Луценко.

"Если суд принял решение. Мало мы сталкиваемся с решениями судей, которые на голову не налезают. Принимаем меры для восстановления (ареста имущества, – ред.). Суд не учел те доказательства, которые есть. Ему недостаточно тех свидетельств, что эта фирма, которой принадлежит имущество, она связана с Захарченко ", – сказал руководитель управления спецрасследований ГПУ.

Также на Цензор.НЕТ: Руководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества бывшего главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

Позднее в судебном реестре был опубликован список активов, с которых решением суда сняли арест.

По мнению народного депутата Сергея Лещенко, снятие ареста с активов является платой за отказ Захарченко от телеканала "112 Украина".

Источник: https://censor.net.ua/n3109896
 
   
 Топ комментарии
 
Опять этот артист с погорелого театра выступает...... Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 7188 Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 3712 Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 2515
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Опять скрипит потёртое седло ... Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 1391
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Юрий Витальевич опять косит под дурачка...
А что если не косит?... Тогда Отечество в опасности.
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Опять этот артист с погорелого театра выступает......
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зачем арестовывать..когда можно взять под домашний арест..
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Женщины это Иришки Луценко и Геращенко а вот с мужиками сложней..
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и во время этих плясок самых вкусных кусочков и не досчитаются Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 9713
будет как с батоном Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 9117
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Ну вот и стрелочника нашли - Горбатюка, а как же личныц контроль?
Скоро имущества всех тор-чиновников арестовывать будут.
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Горбатюк на справі Майдану давно уже мабуть доларовим мільййонером став! Він так довго і ретельно все розслідує, що мені чомусь здається, що Овоч йому зарплату платить, по 1000 баксів за кожен день, поки він тягне кота за хвіст!
І те, що цей улюбленець фейсбуку "не догледів" за майном Захарченка тільки посилює моє переконання, що він продався Оввочу і спеціально затягує справу! Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 1636
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Ні, ну поміркуйте самі, навіщо купувати суд, якщо можна купити слідчого і він або розслідувати буде до другого пришестя, або так справу сшиє, що вона у суді розвалиться і суддя винесе єдино вожливий вирок: справу закрити, підсудного виправдати!
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А скільки ж було лементу зраднюків на рішення слідчого судді печерного суду "Зрада!" "Злочинна влада!".... Виявляється - "Ларчик просто откривается"..😃😃😃
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Через судебную миролюбивую, сбился со счёта - какую по счёту, потужну реформу открывается ларчик?
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Доречі, Печерський суд, як і усі інші суди першої ланки, на сьогодні ще НЕ РЕФОРМОВАНИЙ. і там працюють судді ще часів бандюковича. Чому? Спитайте у ВККС.
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В натуре просто, пока алкаш соберется, то майно уже тю тю. Урапэрэмога, виноваты нотариусы, геннедоразумение старалось
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Галюціногенні грібочкі бачу на користь не пішли.. Знов "мультікі" дивишся..😕😕😕
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Народ лохи? Можно было подумать что судья без разрешения самого Луцика и Порося осмелился прийти к решению снятие ареста.
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Судя по рейтингм народ не лох, народ умственноотстлый.
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Так Зазарченко сейчас продажу оформит и нечего будет арестовывать. Для жтого и сняли запрет
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Так там, начебто, і зняли арешт з майна, що ще до Майдану продане голандській фірмі. Довести, що фірма має відносини з Захарченком не змогли.
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противно на эти конвульсии этой власти смотреть. Ща на плюсах показали, как диабетик скупает голоса, это жесть просто
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Так баба яга третьего тысячелетия сказала шо хто не голосует за пэпу, тот голосует за путинга. Вот поэтому пэпа вынужден скупать голоса, ну шоб путингу эти голоса не достались. Патриёт однако.
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І що, дійсно зкупає?

А люди кажуть, що просто отримують матеріальне допомогу ВІД МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ і з МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ. Офіційно. З паспортом і кодом. Під роспис. Як і має бути за законом.
А от з яких джерел роздає гроші ТЮ - оце вже питання до правоохоронців...
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Люди, полюбуйтесь на уровень пэтеного электората. Это же днище. Стране труба.
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По темі є щось, впердешний, чи так, як завжди, пропердітись зайшли (з колективом)?
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нужно, наверно, перестать голосовать з коррупционных упырей. Только тот президент который способен посдить на кресло генпрокурора не когото ради мести, а креатуру США как предлагали вместо луценко достоин голоса. Тот прокурор посадит и Луценко и мхницкого и всех что біли до него. В "лидерх" гонки тких нет, на верх всплывает говно, но это не повод за него голосовать.
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Согласен, почти. Но к независимому прокурору нужен независимый суд - это намного сложнее.
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Суд у нас и так независимый и от народа и от закона.
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Є у нас уже "креатури США" - НА(є)БУ та НАЗ(е)К. От тільки результатів щось не видно.
Якщо погодиться хтось з прокурорів верхнього ешелону США або Канади - інша справа. Але є загроза, що його місцеві підлеглі зроблять ще гірше, ніж є зараз, аби його зкомпроментувати...
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Это не креатуры сша, а симуляция оргазма для получения кредита. Начиная с изуродованного статута, продолжая отбором на должности где половина упырей и заканичвая тем что даже у НАБУ есть неплохие поднятые дела, но решают суды.

На должность генпрокурора рассмтривали прокурора из США и Саркварелидзе, с этими товарищами никакие спец органы не нужны были бы. И главное - если мы вышли бы на улицу то их бы утвердили бы.
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Як же ж "не креатура США", коли вони контролювали увесь процес (у тому числі і якість статуту, і відбір кадрів) і гроші на створення цих структур виділили?

І що там НАБУ "нарозкривало" супер-пупер цікавого? Кононенка? Фірташа? Ой, ні, це ГПУ...
А щодо судів, так там дійсно гнидники (Той самий Печерський, спочатку арештовує майно Захарченка, а потім знімає арешт). Бо суди першої ланки ще не реформовані і там працюють ті самі особи, що так само, як і 5-10 років тому "підзвітні" медведчуку-ківалову(чому не реформовані - питання до ВККС)
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А случайно ли он нЄуслЄділ, млять? Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 2406
Пока вы начухаетесь второй раз арестовывать, там уже нечего будет арестовывать! Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 5606
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Та йому Овоч і його банда зарплату платять, ви думаєте чому досі справа Майдану не розслідувана?
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Я это сразу написал - круговорот лапши в природе.
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Ещё одна схема. ' Не уследили ' называется.
За это снятие ареста и закрытие глазок отвалил Захарченко большие деньги.
А вообще все уже рассказал Лещенко.
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Ггг) Зрада вчора в падучій билась по "інсайд-висєру" бородатой женщіни, - мовляв арешт ділянок зняли в обмін на 112 канал. Хоча зраді пох підмилась і далі срать)))
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99% зрадопісанія просто білий шум - фактів нуль)
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Головне - створити хвилю. Для тих, хто не буде розбиратись у причинах, наслідках і нюансах.
"Ложки потім знайшлися, але осад - лишився"
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Угу, - висєр - істерика - опровєрженіє - осадок - висєр - істєріка -... і т.д. Генпрокуратура знову заарештує майно колишнього глави МВС Захарченка, - Луценко - Цензор.НЕТ 5859
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А людей плакугатуга тоже имеет право арестовывать как имущество? Что об этом говорят первокурсники юридических вузов?
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Тягніть в Україну того ж захарченка - подивимось.
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Может начать с министров Януковича, которые не втиклы? Или там были хорошие и патриотичные?
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Можна. Несіть докази. Тільки кращі, ніж у ГПУ (про доказі різних НА(є)БУ, та наєхмних серлєщів я взагалі мовчу)
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Цирк, там все мусорки Киева, Романков, Подгорцы... недалеко живет Ющенко, вода отравлена, там здравомыслящий человек не оселится.
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Смотри...плокулол!!, Батя вернется опять посадит!!!
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У Порошенко, как и у всех есть две руки, но не левая с правой, как у обычного человека, а одной рукой, в лице Луценко, играет на публику, а другая работает на свой карман.
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Так вот и разводят лохов в нашей стране.
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Конечно не убежит , переоформят квартиры на неприкасаемых и все дела , Югик бухайте дальше...
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До якого ступеню абсурду вони доведуть ситуацію в країні?...
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на крысьме: Армянск-2! Оккупанты в Керчи уничтожили часть дамбы хранилища химических отходов - все идет в море, на городские пляжи. Начали гибнуть животные. Медики окрестных районов констатируют всплеск различных заболеваний. Журналисты пишут: "А теперь задумайтесь те, кто дал разрешение на разработку могильника, вы повезете своих детей и родителей на горпляж в этом году? А кто из керчан, кто купались в прошлом году на горпляже, не замечал не проходящего кашля, вроде бы как от небольшой простуды? Не пора ли задуматься? Не было бы поздно" https://kerch.fm/2019/02/03/v-kerchi-unichtozhili-chast-damby-hranilischa-othodov-vse-idet-v-more.htmlИХТАМНЕТ: волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm при изучении профилей социальных сетей российских военнослужащих нашли очередные доказательства, которые свидетельствуют, что 76-й ремонтно-восстановительный батальон (в/ч 23286 (Славянск-на-Кубани), входящий в состав 99-й бригады материально-технического обеспечения (Майкоп), участвовал и в аннексии Крыма, и перебрасывал танки на оккупированную россией часть Донбасса https://informnapalm.org/ua/tanky-dlia-viiny-na-donbas-postachaly-so/Потомки палачей разбили мемориальную плиту, установленную рядом с Алупкой в память о жертвах коммуняцкого террора в Крыму. На табличке была указана такая информация: "На этом месте в начале декабря 1920 года было расстреляно во время Красного террора более 1000 человек раненых и больных воинов из госпиталей Алупки. Покой, Господи, души рабов Твоих, погибших в братоубийственной смуте" https://twitter.com/h_ubk_ukraine/status/1092061319702949888. На двух танкерах Maestro и Candy в Черном море у берегов Крыма пятнадцатый день продолжается пожар https://ru.krymr.com/a/news-vtoruu-nedelu-goryat-tanrery-v-chernom-more/29749850.html Вчера оккупанты притащили детей посмотреть на авиационный полк в пгт Гвардейское https://twitter.com/KrimRt/status/1092097678085947394 (фото). А дети в Евпатории "прошли курс выявления снайпера". А что делали ваши дети в воскресный день? https://twitter.com/KrimRt/status/1092099277214617600 Ватники в Севастополе немного помитинговали: "Гражданские активисты вышли на пикет в 11:00 утра с обращением к проходящим людям прекратить терпеть то, как либеральная власть планомерно реализует антисоциальную политику. Протестующие недовольны рядом инициатив правительства: повышением пенсионного возраста, повышением цен на бензин, повышением НДС, низким уровнем зарплат, ухудшением ситуации в образовании и медицине", - сообщили севастопольские пропагандоны. Ватники держали в руках плакаты, с которых взывали к луноликому, а также предупреждали его, что все идет к Майдану https://twitter.com/KrimRt/status/1092396384945356801Ватник возложил цветы в Керчи к памятнику Ленина, развернул красную тряпку, сфотографировался и выложил снимок в Интернет. На ватника написал донос в "администрацию" его приятель. Текст доноса: "Я наткнулся на эти материалы, когда делал очередной мониторинг социальных сетей". "Администрация" города переслала донос полицаям. Ватника вызвали на допрос за нарушение правил проведения митингов. Вы не поверите, но ватник в шоке. Странно… Вернулся совок, а коммуняке не нравится https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/v-kerchi-zapretili-sobiratsya-po-dvoe-i-nosit-cvety-k-leninu/

До оккупации все желающие могли спокойно попасть в храм на территории Херсонеса в Севастополе. Теперь оккупанты выдадут 3000 "православных паспортов", чтобы их владельцы проходили через 3 КПП по ускоренной процедуре, а на самих КПП выставят специальных администраторов от протоиерея. Даже самые упоротые ватники города в шоке от нововведения: "Такой хреновины, как в нашем царстве-государстве, по-моему, нигде не сыскать", "Ой, дурдом, прости Господи! А если экскурсант решит в собор заглянуть, ему выйти из музея и зайти через храмовый вход?", "Клеймо во весь лоб - «прихожанин», и всех делов!", "Без бумажки ты ****шка", "Умом россию не понять! Там паразитов не измерить. Коль так и дальше все пойдет. В такую Русь можно не верить!!!", "Обалдели совсем! Если тебя душа позвала зайти в храм, а бумажки нет, то никакой ты не верующий и идти тебе лесом! Плохо, когда вместо головы жопа!", "Для общения с Богом выдадут паспорт (без паспорта ты Богу не нужен), и это говорит служитель Господа. Чистая ересь в этой Богом забытой стране", "Как вообще Благочинный до такого мог додуматься - в Храм по *паспортам*. За это сверху не погладят", "Пути Господни неисповедимы, пути бесовские предсказуемы", "Пипец. Докатились. Я поражаюсь, с какой целеустремленностью инициативные идиоты превращают в дерьмо все, к чему прикладываются" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1092398781092581376

Любопытно и то, что за православных Севастополя очень сильно переживал мусульманин Руслан Бальбек, который предал и Украину, и свой народ. Связана инициатива по "православным паспортам" со скандалом, когда на Рождество в храм не пустили сотни людей. Теперь, может быть, пустят - по "спецпаспорту". Роксолана предлагает не останавливаться на полумерах и цеплять чип в ухо всем прихожанам, а также напоминает, что "сакральный Херсонес (храм) имеет киевскую регистрацию. Православные наши не перерегистрировались по законам рф" https://twitter.com/KrimRt/status/1092401753486704641 (фото и скрин сообщения Бальбека, где он описал процедуру попадания в храм)Керчь утонула в русском мире: "Весь город в руинах, мусоре и грязи утонул", - написал местный. Понаех из Кемерово робко добавил: "Зато многие хвалят, что при Украине лучше было. Жесть, город реально запущен. Надеюсь, что больницы будут лучше". Понаеху ответили: "Не хочу лезть в политику, но при Украине во главе с Осадчим он был действительно чище" https://twitter.com/KrimRt/status/1092378969767374849. "Общественники рассказали об ужасном состоянии крымских дорог". При этом основная масса нареканий касается дорог, которые недавно отремонтировали оккупанты. Украинские дороги держатся http://podpricelom.com.ua/read/transport/obshhestvennyky-rasskazaly-ob-uzhasnom-sostoyanyy-krymskyh-dorog.html История с понаехавшими рабочими, строившими Балаклавскую ТЭС, не завершена. Оккупанты так и не выплатили нарушителям границы Украины заработанные деньги. Кто-то из преступников продолжает жить на займах, кто-то подался за кредитом. Одному из них ждать надоело: рабочий подал в "суд" на нанявшего его подрядчика https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/stroiteli-sevastopolskoj-tes-poshli-v-sud/P.S. "2032 год. Школа. Диктант. " - Дети, пишите: нас тупило светлое будущее…". - Марьвановна, может, наступило? - Нет".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Більше роби, менше гавкай. Такої ганьби світ ще не бачив.
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Захарченко за сутки уже три раза перепродал все что мог и поделился с кем надо так что слова Йугика пустые как пердежь в воду.
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Не арештує, а подасть позов до суду. Арештовує суд, а не прокуратура.
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Зрада ! Злочинні бариги відбирають в нас зраду !
Генпрокуратура знову заарештує майно колишнього глави МВС Захарченка, - Луценко - Цензор.НЕТ 8412
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко
 
 
 
 
 
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