 Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк "не уследил" за делом, в рамках которого суд снял арест с имущества экс-главы МВД Виталия Захарченко. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"По Захарченко. Господин Горбатюк увлекся немножко интервью и не уследил за делом, которое находится в его производстве. Тем не менее хочу всех успокоить, речь не идет о чем-то чрезвычайном", – заверил Луценко.
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Генпрокурор добавил, что ГПУ анализирует решение суда и он уверен, что в ближайшее время это имущество арестуют повторно.
"Оно никуда не убежит, там в основном квартиры, паркоместа, земельные участки", – резюмировал Луценко.
В комментарии "Громадському" Горбатюк отметил, что такой же вопрос – "почему уследил?" – можно поставить и самому Луценко.
"Если суд принял решение. Мало мы сталкиваемся с решениями судей, которые на голову не налезают. Принимаем меры для восстановления (ареста имущества, – ред.). Суд не учел те доказательства, которые есть. Ему недостаточно тех свидетельств, что эта фирма, которой принадлежит имущество, она связана с Захарченко ", – сказал руководитель управления спецрасследований ГПУ.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества бывшего главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.
Позднее в судебном реестре был опубликован список активов, с которых решением суда сняли арест.
По мнению народного депутата Сергея Лещенко, снятие ареста с активов является платой за отказ Захарченко от телеканала "112 Украина".
А что если не косит?... Тогда Отечество в опасности.
будет как с батоном
Скоро имущества всех тор-чиновников арестовывать будут.
І те, що цей улюбленець фейсбуку "не догледів" за майном Захарченка тільки посилює моє переконання, що він продався Оввочу і спеціально затягує справу!
А люди кажуть, що просто отримують матеріальне допомогу ВІД МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ і з МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ. Офіційно. З паспортом і кодом. Під роспис. Як і має бути за законом.
А от з яких джерел роздає гроші ТЮ - оце вже питання до правоохоронців...
Якщо погодиться хтось з прокурорів верхнього ешелону США або Канади - інша справа. Але є загроза, що його місцеві підлеглі зроблять ще гірше, ніж є зараз, аби його зкомпроментувати...
На должность генпрокурора рассмтривали прокурора из США и Саркварелидзе, с этими товарищами никакие спец органы не нужны были бы. И главное - если мы вышли бы на улицу то их бы утвердили бы.
І що там НАБУ "нарозкривало" супер-пупер цікавого? Кононенка? Фірташа? Ой, ні, це ГПУ...
А щодо судів, так там дійсно гнидники (Той самий Печерський, спочатку арештовує майно Захарченка, а потім знімає арешт). Бо суди першої ланки ще не реформовані і там працюють ті самі особи, що так само, як і 5-10 років тому "підзвітні" медведчуку-ківалову(чому не реформовані - питання до ВККС)
Пока вы начухаетесь второй раз арестовывать, там уже нечего будет арестовывать!
За это снятие ареста и закрытие глазок отвалил Захарченко большие деньги.
А вообще все уже рассказал Лещенко.
"Ложки потім знайшлися, але осад - лишився"
До оккупации все желающие могли спокойно попасть в храм на территории Херсонеса в Севастополе. Теперь оккупанты выдадут 3000 "православных паспортов", чтобы их владельцы проходили через 3 КПП по ускоренной процедуре, а на самих КПП выставят специальных администраторов от протоиерея. Даже самые упоротые ватники города в шоке от нововведения: "Такой хреновины, как в нашем царстве-государстве, по-моему, нигде не сыскать", "Ой, дурдом, прости Господи! А если экскурсант решит в собор заглянуть, ему выйти из музея и зайти через храмовый вход?", "Клеймо во весь лоб - «прихожанин», и всех делов!", "Без бумажки ты ****шка", "Умом россию не понять! Там паразитов не измерить. Коль так и дальше все пойдет. В такую Русь можно не верить!!!", "Обалдели совсем! Если тебя душа позвала зайти в храм, а бумажки нет, то никакой ты не верующий и идти тебе лесом! Плохо, когда вместо головы жопа!", "Для общения с Богом выдадут паспорт (без паспорта ты Богу не нужен), и это говорит служитель Господа. Чистая ересь в этой Богом забытой стране", "Как вообще Благочинный до такого мог додуматься - в Храм по *паспортам*. За это сверху не погладят", "Пути Господни неисповедимы, пути бесовские предсказуемы", "Пипец. Докатились. Я поражаюсь, с какой целеустремленностью инициативные идиоты превращают в дерьмо все, к чему прикладываются" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1092398781092581376
Любопытно и то, что за православных Севастополя очень сильно переживал мусульманин Руслан Бальбек, который предал и Украину, и свой народ. Связана инициатива по "православным паспортам" со скандалом, когда на Рождество в храм не пустили сотни людей. Теперь, может быть, пустят - по "спецпаспорту". Роксолана предлагает не останавливаться на полумерах и цеплять чип в ухо всем прихожанам, а также напоминает, что "сакральный Херсонес (храм) имеет киевскую регистрацию. Православные наши не перерегистрировались по законам рф" https://twitter.com/KrimRt/status/1092401753486704641 (фото и скрин сообщения Бальбека, где он описал процедуру попадания в храм)Керчь утонула в русском мире: "Весь город в руинах, мусоре и грязи утонул", - написал местный. Понаех из Кемерово робко добавил: "Зато многие хвалят, что при Украине лучше было. Жесть, город реально запущен. Надеюсь, что больницы будут лучше". Понаеху ответили: "Не хочу лезть в политику, но при Украине во главе с Осадчим он был действительно чище" https://twitter.com/KrimRt/status/1092378969767374849. "Общественники рассказали об ужасном состоянии крымских дорог". При этом основная масса нареканий касается дорог, которые недавно отремонтировали оккупанты. Украинские дороги держатся http://podpricelom.com.ua/read/transport/obshhestvennyky-rasskazaly-ob-uzhasnom-sostoyanyy-krymskyh-dorog.html История с понаехавшими рабочими, строившими Балаклавскую ТЭС, не завершена. Оккупанты так и не выплатили нарушителям границы Украины заработанные деньги. Кто-то из преступников продолжает жить на займах, кто-то подался за кредитом. Одному из них ждать надоело: рабочий подал в "суд" на нанявшего его подрядчика https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/stroiteli-sevastopolskoj-tes-poshli-v-sud/P.S. "2032 год. Школа. Диктант. " - Дети, пишите: нас тупило светлое будущее…". - Марьвановна, может, наступило? - Нет".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1