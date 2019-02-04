 Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк "не уследил" за делом, в рамках которого суд снял арест с имущества экс-главы МВД Виталия Захарченко. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"По Захарченко. Господин Горбатюк увлекся немножко интервью и не уследил за делом, которое находится в его производстве. Тем не менее хочу всех успокоить, речь не идет о чем-то чрезвычайном", – заверил Луценко.

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Генпрокурор добавил, что ГПУ анализирует решение суда и он уверен, что в ближайшее время это имущество арестуют повторно.

"Оно никуда не убежит, там в основном квартиры, паркоместа, земельные участки", – резюмировал Луценко.

В комментарии "Громадському" Горбатюк отметил, что такой же вопрос – "почему уследил?" – можно поставить и самому Луценко.

"Если суд принял решение. Мало мы сталкиваемся с решениями судей, которые на голову не налезают. Принимаем меры для восстановления (ареста имущества, – ред.). Суд не учел те доказательства, которые есть. Ему недостаточно тех свидетельств, что эта фирма, которой принадлежит имущество, она связана с Захарченко ", – сказал руководитель управления спецрасследований ГПУ.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества бывшего главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

Позднее в судебном реестре был опубликован список активов, с которых решением суда сняли арест.

По мнению народного депутата Сергея Лещенко, снятие ареста с активов является платой за отказ Захарченко от телеканала "112 Украина".