 Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что группу наркоторговцев, в состав которой входили жители города Каменское, возглавлял работник местного отдела полиции. Злоумышленники наладили поставки наркотических средств и психотропных веществ из других регионов Украины и создали разветвленную сеть сбыта опия и марихуаны на территории региона.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности участников группировки. Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела партию наркотиков, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства.

Сейчас четырем злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, двух из них задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности".

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