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Все про:Днепропетровщина (1304) наркотики (1449) СБУ (13197)

 Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с подразделением внутренней безопасности полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили организованную группировку, которая специализировалась на сбыте наркотиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что группу наркоторговцев, в состав которой входили жители города Каменское, возглавлял работник местного отдела полиции. Злоумышленники наладили поставки наркотических средств и психотропных веществ из других регионов Украины и создали разветвленную сеть сбыта опия и марихуаны на территории региона.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности участников группировки. Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела партию наркотиков, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства.

Сейчас четырем злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, двух из них задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности". 

Также читайте: Наркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ. ФОТОрепортаж

Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ 01
Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109895
 
   
 Топ комментарии
 
Секрет открою небольшой,вся наркоторговля крышуется именно полицией ! Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5731
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Работник реформированной и обновленной полиции...
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Напомни мне случаи, чтоб до майдана в Украине ментов за крышевание наркоты брали?
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Сиди в Беларуси, и не гавкай. За Бацкой следи, напоминатель.
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Секрет открою небольшой,вся наркоторговля крышуется именно полицией ! Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5731
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а не та ли это самая успешная реформа? Остальные такие же?
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Вот она, цена жадности, а ведь мог отстегивать повыше и спокойно себе работать xD
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А может Авакова повесить на площади? Слишком он самоуверился на своём кресле.
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Сплошная европеизация страны....стрельбы в центре Киева,наркотики рекой...так сказать,жити по новому! Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4045
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А сабаков на сходняку НФ щось там казав про Європу? Реформу МВС провале завдякі баризі сабакову, товстопузому антохе, керівництву МВС взагалі..Зараз воно вже тре з жулькою..Авакова потрібно було гнати ще 2 рокі тому..це гнида.
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На широкую ногу торговлю наладил "руководитель". Даже разные готовые (расфасованные) дозняки на продажу выставлял.
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Будкостроитель несет ответственность только за свои барыши. Ни за что в Украине он не отвечает и отвечать никогда не будет. Его функция перерезать ленточки на бюджетных объектах и скирдовать бабло, капающее со всех потоков.
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Ликвидировали это значит убили. Вот молодцы СБУ!
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у нас на поселке ( Днепр ) в доме на первом этаже продают ханку и прочую гадость , знают все даже маленькие дети , но полиция их не видит и не знает ( канечно знают - приказа нет )
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Да в любом населенном пункте Украины есть несколько "банок", ревностно охраняемых реформированными полицаями.
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У моєму розумінні, ліквідували - це знищили фізично.
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Ликвидировали - это значит кирдык, а это так -откупятся.
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Конкурентная борьба, более успешный придавил мелкооптового не из его сети.
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а есть ли еще какое - нибудь дерьмо, в котором бы не был замешан "реХформированый" сотрудник новой Украинской полиции?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБанду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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