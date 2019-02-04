 В НСЖУ заявили об обстреле помещения киевской региональной организации. Полиция опровергает

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
НСЖУ сообщает, что в ночь на 1 февраля из огнестрельного оружия стреляли в окно.
"В полиции заявили, что удивляться нечему: помещение в самом центре Киева, на улице Крещатик, где стрельба - не редкость. В городе в последнее время выяснения отношений с использованием огнестрельного оружия (а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии) встречается довольно часто", - рассказала ответственный секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.
По ее словам, предварительно, убытков оценивают в 15-20 тысяч гривен.
В пресс-службе столичного управления Нацполиции заявили, что информация о том, что повреждения окна в здании Национального союза журналистов Украины в Киеве произошло вследствие выстрела из огнестрельного оружия не подтвердилась.
"Проводится проверка для установления обстоятельств повреждения окна. Решается вопрос о правовой квалификации события ", - отметили в полиции.
Правоохранители отметили, что после сегодняшнего обращения женщины в Шевченковский райотдел за повреждения внешнего стеклопакета в здании в центре Киева на место отправилась следственно-оперативная группа. Факт повреждения задокументировали, с места происшествия ничего не изымали.
А где полция, Аваков?