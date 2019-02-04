EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  446  14
Все про:НСЖУ (29) стрельба (2422)

 В НСЖУ заявили об обстреле помещения киевской региональной организации. Полиция опровергает

Национальный союз журналистов Украины заявляет об обстреле офиса своей Киевской региональной организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

НСЖУ сообщает, что в ночь на 1 февраля из огнестрельного оружия стреляли в окно.

"В полиции заявили, что удивляться нечему: помещение в самом центре Киева, на улице Крещатик, где стрельба - не редкость. В городе в последнее время выяснения отношений с использованием огнестрельного оружия (а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии) встречается довольно часто", - рассказала ответственный секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.

По ее словам, предварительно, убытков оценивают в 15-20 тысяч гривен.

В пресс-службе столичного управления Нацполиции заявили, что информация о том, что повреждения окна в здании Национального союза журналистов Украины в Киеве произошло вследствие выстрела из огнестрельного оружия не подтвердилась.

"Проводится проверка для установления обстоятельств повреждения окна. Решается вопрос о правовой квалификации события ", - отметили в полиции.

Правоохранители отметили, что после сегодняшнего обращения женщины в Шевченковский райотдел за повреждения внешнего стеклопакета в здании в центре Киева на место отправилась следственно-оперативная группа. Факт повреждения задокументировали, с места происшествия ничего не изымали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сентябрь 2018 года зафиксировано семь нападений на журналистов, - НСЖУ

Источник: https://censor.net.ua/n3109894
 
 
 Топ комментарии
 
не удивляйтесь - пули летают туда сюда в центре столицы
 показать весь комментарий
 
Тут видео с камер наблюдения показало, что во время приезда Порошенко в ЦВК акции уже не было. Решетилова с компанией снова обосрались. В НСЖУ заявили об обстреле помещения киевской региональной организации. Полиция опровергает - Цензор.НЕТ 1748
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не удивляйтесь - пули летают туда сюда в центре столицы
 показать весь комментарий
 
 
Полиция она не с народом,правоохранительные органы в Украине давно превратились в органы вороохранительные !
 показать весь комментарий
 
Т.е. то, что пуляют из боевого оружия считается нормально. Я понял. Та и ущерб фигня 15-20 тыс. грн.
 показать весь комментарий
 
Ну если уж в центре пули летающие - обычное явление, то что уж о Троещине говорить.))
А где полция, Аваков?
 показать весь комментарий
 
Тут видео с камер наблюдения показало, что во время приезда Порошенко в ЦВК акции уже не было. Решетилова с компанией снова обосрались. В НСЖУ заявили об обстреле помещения киевской региональной организации. Полиция опровергает - Цензор.НЕТ 1748
 показать весь комментарий
 
 
Это, типа, чего шум подымать, дело обыденное, повседневное.
 показать весь комментарий
 
Это уже никуда не годится такие заявления. Что значит стреляют каждый день на улицах. А вы для чего? Патрулируйте с утра до вечера отрабатывайте зарплату. Нужно разрешить применять оружие против тех кто на мирных улицах ведёт обстрелы. Выявлять кто стрелял и откуда взялись. Если вы открыли границу с парашей ввиде разных КПП где по поддельным документам можно перейти и гулять по городам Украины, так кто вам доктор?
 показать весь комментарий
 
В пресс-службе столичного управления Нацполиции заявили, что информация о том, что повреждения окна в здании Национального союза журналистов Украины в Киеве произошло вследствие выстрела из огнестрельного оружия не подтвердилась.Источник: https://censor.net.ua/n3109894
 показать весь комментарий
 
Покушение? Ночью... Странное время выбрали, специально чтоб никого не застать на месте, да еще и через окно. Этаж не уточнили?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ НСЖУ заявили об обстреле помещения киевской региональной организации. Полиция опровергает
 
 
 
 
 
 вверх