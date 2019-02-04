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Все про:воровство (547) Укртелеком (176)

 За 2018 год у "Укртелекома" украли почти 3000 км медного кабеля: средняя скорость похищения - 5,3 метра в минуту

За кражу кабеля за год задержали 1700 человек, более 1/3 восстановленного кабеля опять крадут.

Об этом сообщают на сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение прошлого года воры украли почти 3 тыс. км кабеля "Укртелекома", то есть в среднем ежедневно воровали по 7,6 км или 5,3 м медного кабеля ежеминутно", – сказано в сообщении.

В целом по стране в 2018 году по факту кражи телекоммуникационного оборудования компании было возбуждено более 20 000 производств. За совершенные преступления были задержаны 1700 человек.

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Как отмечают в "Укртелекоме", подавляющему большинству злоумышленников было предъявлено подозрение в совершении обычной кражи (ст. 185 УПК Украины), что несколько смягчает строгость наказания.

"Возможно, это и стало причиной того, что многие из задержанных достаточно быстро отбывали наказание (или несли только админответственность) и прибегали к совершению повторных преступлений. Достоверно известно, что более 30% всего восстановленного "Укртелекомом" кабеля снова похищается", – подчеркивает оператор.

Статистика оператора свидетельствует, что в 2018 году воры были наиболее активными в Киеве: количество краж медного кабеля за год выросло на 70%, при этом за девять месяцев рост составил почти 90%.

Также на Цензор.НЕТ: Пассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщалось, в августе 2018 года "Укртелеком" начал пилотный проект по внедрению конвергентных услуг, объединяющих сети фиксированной и мобильной связи, для восстановления услуг телефонии после хищения кабеля.

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3109889
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Пан Ахметов в сговоре с Зеком украли у государства "Укртелеком"!
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"Украли кабель" - универсальня "отмазка" в "Укртелекоме". В доме, где живу, 14 квартир, в кв. №11 телефон работает исправно, а в кв.№12 (и других) - говорят, что "кабель украли". Вопрос: к дому подходит один кабель или к каждой квартире свой отдельный?.
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Что не ясно? к каждой квартире отдельный кабель и к дому один кабель.
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коротко, для чего это, - надо поднять тарифы
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Часть украли в живую, а часть на бумаге...
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Зачем кабель если есть 4G, а скоро будет 5G ?
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таким образом Украина лидирует в ЕС по добыче меди
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але ж Ахмєтку це вже не цікавить ... За 2018 год у "Укртелекома" украли почти 3000 км медного кабеля: средняя скорость похищения - 5,3 метра в минуту - Цензор.НЕТ 9346
Вчіться в соєвих "націоналізації" - брати , в олігархату , збиткові підприємства і банки і вішати їх на шию українців !
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Вот это скорость! Приведите пожалуйста, для сравнения - с какой скоростью крадут наши чиновники?😉😅
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21 век, один радиоканал способен огромное количество пропускать абонентов, у нас электрики оптику режут, воровать там нечего, а вот монополия на столбы на лицо и шантажируют провайдера, полиции нет дела.
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АГМЄДТЕЛЕКОМ украл в разі больше и сайт компании об єтом не плачет! За 2018 год у "Укртелекома" украли почти 3000 км медного кабеля: средняя скорость похищения - 5,3 метра в минуту - Цензор.НЕТ 5554
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа 2018 год у "Укртелекома" украли почти 3000 км медного кабеля: средняя скорость похищения - 5,3 метра в минуту
 
 
 
 
 
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