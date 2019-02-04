 За 2018 год у "Укртелекома" украли почти 3000 км медного кабеля: средняя скорость похищения - 5,3 метра в минуту

Об этом сообщают на сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение прошлого года воры украли почти 3 тыс. км кабеля "Укртелекома", то есть в среднем ежедневно воровали по 7,6 км или 5,3 м медного кабеля ежеминутно", – сказано в сообщении.

В целом по стране в 2018 году по факту кражи телекоммуникационного оборудования компании было возбуждено более 20 000 производств. За совершенные преступления были задержаны 1700 человек.

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Как отмечают в "Укртелекоме", подавляющему большинству злоумышленников было предъявлено подозрение в совершении обычной кражи (ст. 185 УПК Украины), что несколько смягчает строгость наказания.

"Возможно, это и стало причиной того, что многие из задержанных достаточно быстро отбывали наказание (или несли только админответственность) и прибегали к совершению повторных преступлений. Достоверно известно, что более 30% всего восстановленного "Укртелекомом" кабеля снова похищается", – подчеркивает оператор.

Статистика оператора свидетельствует, что в 2018 году воры были наиболее активными в Киеве: количество краж медного кабеля за год выросло на 70%, при этом за девять месяцев рост составил почти 90%.

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Как сообщалось, в августе 2018 года "Укртелеком" начал пилотный проект по внедрению конвергентных услуг, объединяющих сети фиксированной и мобильной связи, для восстановления услуг телефонии после хищения кабеля.

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине.