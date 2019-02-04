 На Луценко подали жалобу за выступление на форуме, на котором Порошенко заявил о выдвижении на второй срок

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Українські новини".
"... Луценко Ю.В., действуя умышленно, понимая, что занимаемая им должность запрещает участие в политической агитации, сознательно пренебрегая требованиями действующего законодательства, на основании пренебрежительного и высокомерного отношения к законам Украины, осуществляя фактически политическую деятельность в интересах Порошенко, используя свое служебное положение, выступил во время указанного форума с агитационной речью в поддержку Порошенко как кандидата в Президенты", – отмечается в дисциплинарной жалобе.
Автор жалобы – бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий. По данным Telegram-канала The Newsroom, у него с Луценко давний конфликт, приведший в том числе к выходу Шацкого на пенсию.
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Комментируя сообщение о подаче на него жалобы, Луценко заявил, что готов понести наказание, если Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) признает его поведение неправомерным.
"Горжусь тем, что создал систему, когда можно жаловаться в независимый орган прокурорского самоуправления, даже на генпрокурора. По-моему, это уже 30-я или 35-я жалоба", – сказал Луценко журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он заверил, что осведомлен о запрете ему как генпрокурору принимать участие в политических мероприятиях, в том числе, партийных съездах. "Тем не менее, в общественных мероприятиях никто мне не запрещает участвовать. Но если КДКП примет решение, что это мероприятие было партийным или я допустил агитацию или другое предвзятое отношение к руководителям политической системы, очевидно, получу соответствующую меру наказания, к которой я спокойно отношусь", – подчеркнул Луценко.
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Кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров устанавливает, что профессиональная деятельность прокуроров основывается в том числе на принципах политической нейтральности.
Прокурор не может принадлежать к политической партии, участвовать в политических акциях, митингах, забастовках и привлекать к ним подчиненных сотрудников, а также публично демонстрировать свои политические убеждения.
Согласно части 1 ст.49 закона "О прокуратуре", на прокурора могут быть наложены в частности такие дисциплинарные взыскания, как выговор, увольнение и тому подобное.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 января Луценко принял участие в форуме на котором Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.
Луцик поховав партію Мороза , поховав Юща , а отже - поховає і Офшоренка ! ..))
ему бы понять где он присутствовал для начала
Ну, и чем тут гордиться, чучело? Должно быть иначе: одна жалоба - и на х2р с пляжа. Вот это была бы правильная система.
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Прокурор Шацкий вероятно принадлежал партии воров, партии взяточников, партии коррупционеров, за то и отправлен в прошлое. Такие как он работали а себя и олигархов, которые ими управляли и от которых они зависели как когда-то от кпсс).
Шарій пообіцяв своїй ваті, що на зборах по кандидатурі Порошенка, там буде флешмоб, коли будуть бігати ватники з плакатамі типу: «Пєтя, ухаді !»
І так було прикольно, потім у youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=htv2v6MPtxk
читати записи чату, де виводок пєтушарїв постійно сокотів : «Толік, дай каманду ! Толік - вьіпускай ! Толік, ко -ко -ко !»
Единственное в чем есть разница между нами и Польшей или канадой.
Реально не могу придумать ни одной проблемы где коррупция не была бы первопричиной.
Не голосуйте за бомжей по декларации, вливающих лямы на рекламу, коррупционеров и ку ов, марионеток которых педалят олигархи.
Ну неужели так сложно быть Человеком и не обрекать страну на 5 лет очередного вырождения?