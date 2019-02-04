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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8994) жалоба (92) Луценко (7292) Порошенко (16271)

 На Луценко подали жалобу за выступление на форуме, на котором Порошенко заявил о выдвижении на второй срок

Бывший прокурор Шацкий просит Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры привлечь генпрокурора Юрия Луценко к ответственности за агитацию в поддержку президента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Українські новини".

"... Луценко Ю.В., действуя умышленно, понимая, что занимаемая им должность запрещает участие в политической агитации, сознательно пренебрегая требованиями действующего законодательства, на основании пренебрежительного и высокомерного отношения к законам Украины, осуществляя фактически политическую деятельность в интересах Порошенко, используя свое служебное положение, выступил во время указанного форума с агитационной речью в поддержку Порошенко как кандидата в Президенты", – отмечается в дисциплинарной жалобе.

Автор жалобы – бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий. По данным Telegram-канала The Newsroom, у него с Луценко давний конфликт, приведший в том числе к выходу Шацкого на пенсию.

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Комментируя сообщение о подаче на него жалобы, Луценко заявил, что готов понести наказание, если Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) признает его поведение неправомерным.

"Горжусь тем, что создал систему, когда можно жаловаться в независимый орган прокурорского самоуправления, даже на генпрокурора. По-моему, это уже 30-я или 35-я жалоба", – сказал Луценко журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он заверил, что осведомлен о запрете ему как генпрокурору принимать участие в политических мероприятиях, в том числе, партийных съездах. "Тем не менее, в общественных мероприятиях никто мне не запрещает участвовать. Но если КДКП примет решение, что это мероприятие было партийным или я допустил агитацию или другое предвзятое отношение к руководителям политической системы, очевидно, получу соответствующую меру наказания, к которой я спокойно отношусь", – подчеркнул Луценко.

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Кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров устанавливает, что профессиональная деятельность прокуроров основывается в том числе на принципах политической нейтральности.

Прокурор не может принадлежать к политической партии, участвовать в политических акциях, митингах, забастовках и привлекать к ним подчиненных сотрудников, а также публично демонстрировать свои политические убеждения.

Согласно части 1 ст.49 закона "О прокуратуре", на прокурора могут быть наложены в частности такие дисциплинарные взыскания, как выговор, увольнение и тому подобное.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 января Луценко принял участие в форуме на котором Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3109884
 
 
 Топ комментарии
 
вчасно зрадити - отже передбачити ... На Луценко подали жалобу за выступление на форуме, на котором Порошенко заявил о выдвижении на второй срок - Цензор.НЕТ 458
Луцик поховав партію Мороза , поховав Юща , а отже - поховає і Офшоренка ! ..))
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вчасно зрадити - отже передбачити ... На Луценко подали жалобу за выступление на форуме, на котором Порошенко заявил о выдвижении на второй срок - Цензор.НЕТ 458
Луцик поховав партію Мороза , поховав Юща , а отже - поховає і Офшоренка ! ..))
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Есть токой фильм "Некуда бежать ", так вот - Луцик уже себя так хорошо зарекомендовал, что вряд ли у него есть политическое будущее, несмотря на его длинный язык.
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до речі, заради справедливості - доклав рук і до політичного поховання Януковича. Така карма - до кого не доторкнеться - там політичний кінець
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Коли вороги України гудять Порошенка, значит він робить правильно
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Тільки великий "руССкий єврей" лєнін (бланк) був послідовним революціонером, Всі решта пристосуванці.
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Чем больше будет бывших, тем больше будет недовольных нынешней властью. Закономерно
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Как он там ляпнул? =агитировать нельзя ,но я немножко поагитирую .То есть перефразируя слова генпрокурора =Закон нарушать нельзя ,но если сильно хочется ,то можно .
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а он агитировал? здесь были его слова и без агитации
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Он заверил, что осведомлен о запрете ему как генпрокурору принимать участие в политических мероприятиях, в том числе, партийных съездах. "Тем не менее, в общественных мероприятиях никто мне не запрещает участвовать Источник: https://censor.net.ua/n3109884

ему бы понять где он присутствовал для начала На Луценко подали жалобу за выступление на форуме, на котором Порошенко заявил о выдвижении на второй срок - Цензор.НЕТ 5925
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Почему же я здесь? В первую очередь потому, чтобы заверить, что Украина, в отличие от северного Мордора, имеет право свободных демократических выборов, где закон один для всех. И каждый член любой команды, который попытается получить победу незаконным способом, будет отвечать не после неминуемой революции, а сразу после совершенного преступления. Но главная причина, почему я здесь, это то, что я люблю свою Украину", - заявил Генпрокурор.Источник: https://censor.net.ua/v3108845
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порошенко уже кандидат в президенты с той минуты когда он сказал иду на второй срок.он остался исполняющим обязанности президента.
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не треба придумувати! - Порошенко до обрання нового президента - Юлії Тимошенко залишається Президентом України, без ніяких виконуючих обов'язки.
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а выборы уже состоялись? и Тимошенко новый презик? а если Гриценко или зеленка или....вы так уверенны
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Если Порошенко не удасться разрушить кланово-олигархический строй, к которому, к сожалению он сам принадлежит, ничего у него не получится.с реформами. Может сразу уходить в отставку. Разрушить кланово-олигархическую власть в Украине способны только представители малого и среднего бизнеса, если их число возрастет в сотни раз. А для этого Порошенко нужно делать все, чтобы всемерно защитить и стимулировать развитие частной собственности и создать реальную конкуренцию монополистам -"друзьям-коллегам". Это прежде всего касается - ресурсных и энергетических отраслей, а также создания рынка земли. Власть недопонимает роль малого и среднего бизнеса в развитии общества, но именно эти силы были инициаторами Майдана 1 и Майдана 2. Именно благодаря им, были созданы добровольческие батальоны, они создают общественные институты. Они - настоящий гарант демократического пути развития Украины.
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Жалобу? Какая жалоба,там вторая ходка во весь рост корячится...
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Жалобу на Луценко будет рассматривать сам Луценко! Примет самое справедливое решение - привлечь заявителя к наказанию за клевету!............
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Витренко и Марченко его конечно же научили выкручиваться,но надеемся от второго срока этот лис не отвертится.
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"Горжусь тем, что создал систему, когда можно жаловаться в независимый орган прокурорского самоуправления, даже на генпрокурора. По-моему, это уже 30-я или 35-я жалоба", - сказал Луценко

Ну, и чем тут гордиться, чучело? Должно быть иначе: одна жалоба - и на х2р с пляжа. Вот это была бы правильная система.
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кроме надзора у прокуратуры иных полномочий нет
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цікаве питання - особливо , якщо навіть зараз його Кум вільно , в центрі Києва , спокійно закликає до сепаратизму ...
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"...Прокурор не может принадлежать к политической партии, участвовать в политических акциях, митингах, забастовках и привлекать к ним подчиненных сотрудников, а также публично демонстрировать свои политические убеждения.Источник: https://censor.net.ua/n3109884..."

Прокурор Шацкий вероятно принадлежал партии воров, партии взяточников, партии коррупционеров, за то и отправлен в прошлое. Такие как он работали а себя и олигархов, которые ими управляли и от которых они зависели как когда-то от кпсс).
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Да НА роССии все в одной упряжке у царька.
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что-то... у Луценки облом за обломом... лажа за лажей...
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Когда постоянно крышуешь и прикрываешь РЫГО-УБЛЮДКОВ, всегда лажи и выходят боком.
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А кричал громче всех что агитировать не будет ))Против законов Украины глав прокурор пошел пдр
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"На Луценко подали жалобу за выступление на форуме, на котором Порошенко заявил о выдвижении на второй срок" - давно пора шоумена и алкаша Югика привлечь за его язык-помело, как и его подруга по жизни, тупая кикимора, как ни грустно осознавать, это ценные кадры шоколадного Пахана, и доверия к их словам: ноль целых и х.й десятых.
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Про те як обісрались пєтушарії.
Шарій пообіцяв своїй ваті, що на зборах по кандидатурі Порошенка, там буде флешмоб, коли будуть бігати ватники з плакатамі типу: «Пєтя, ухаді !»
І так було прикольно, потім у youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=htv2v6MPtxk
читати записи чату, де виводок пєтушарїв постійно сокотів : «Толік, дай каманду ! Толік - вьіпускай ! Толік, ко -ко -ко !»

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Все проблемы в стране от зарплат и пенсий до обороны из за коррупции!!!
Единственное в чем есть разница между нами и Польшей или канадой.
Реально не могу придумать ни одной проблемы где коррупция не была бы первопричиной.
Не голосуйте за бомжей по декларации, вливающих лямы на рекламу, коррупционеров и ку ов, марионеток которых педалят олигархи.
Ну неужели так сложно быть Человеком и не обрекать страну на 5 лет очередного вырождения?
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