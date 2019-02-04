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 Политика Украины
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 Украина признает Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы, - МИД

МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетя на официальном сайте МИД.

В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции.

Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов.

Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов решения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент признал лидера оппозиции Венесуэлы Гуаидо временным президентом страны

Источник: https://censor.net.ua/n3109881
 
   
 Топ комментарии
 
ти ще скажи за безвіз та Томос його вата посадить у сізо)
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Конечно признаем - бо Гуаидо хороший и пушистый, а Украина на стороне добра и света.
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угу - ми і Х.Клінтон підтримували - з тієї ж причини ...бо "Украина на стороне добра и света" Україна визнає Гуайдо главою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели, - МЗС - Цензор.НЕТ 3905
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та нічого - просто людям виступати проти Мадура можна , а проти Пороха - не можна ... план "Шатун" панімашь..))
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Враг друга нашего врага - наш друг! И это правильно).
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Ну что будет Одесса по Венесуельски ?Гории вэнесуельская вата )))
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Хоть признает-хоть не признает,по барабану всем.Много стран признали Гуайдо президентом,и только соевые хитрожеппо выкрутились,чтобы Рашку не обидеть---------
Чехия, Польша, Эстония и Финляндия присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Хуану Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.
Соответствующие заявления сделали главы МИД этих стран.
"Я приветствую то, что правительство Чешской Республики признало Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы, который должен привести свою страну к демократическим выборам", - написал в Twitter глава МИД Чехии Томас Петршичек.
"Как и другие страны ЕС, с целью поддержки конституционного процесса Венесуэлы, Финляндия поддерживает Гуайдо в качестве временного президента", - заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, которого цитирует Yle.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович во время визита в Брюссель также заявил, что его страна "признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", сообщает TVN24.
Эстонский министр Свен Миксер выразил надежду, что Гуайдо организует новые, справедливые президентские выборы, которые выведут страну из кризиса мирным путем, сообщает ERR.
"Народ Венесуэлы имеет неотъемлемое право свободно и демократическим путем выбрать руководителей своего государства и принимать решения относительно своего будущего", - сказал он.
Таким образом, уже 15 стран Евросоюза признали Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Ранее с такими заявлениями выступили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия.
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Велика пожежа сьогодні в центрі масквабада на Нікітському бульварі 12, загорілося в елітному будинку у квартирі скрипаля Юрія Башмета, 300 кв.м. Загинуло мінімум 8 людей.
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