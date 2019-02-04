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 С начала суток наемники РФ четыре раза обстреляли позиции наших войск, потерь нет, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск четыре раза, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных: из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный; дважды - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Новолуганское.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов вблизи поселка Опытное.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

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С начала суток наемники РФ четыре раза обстреляли позиции наших войск, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 3 февраля российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов нет, уничтожены трое террористов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109875
 
 
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