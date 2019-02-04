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Все про:кандидат (899) смертная казнь (77)

 ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Костанчуку - в программе хочет ввести смертную казнь и презумпцию виновности для чиновников

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом на выборах президента Украины Тарасу Костанчуку, выдвинутому "Партией защитников Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании комиссии в понедельник.

ЦИК указала, что в своей предвыборной программе Т.Костанчук предлагает ввести смертную казнь и снять презумпцию невиновности для государственных служащих. В ЦИК отметили, что в программе Т.Костанчука фактически усматривается призыв к насилию и дискриминации в отношении госслужащих как отдельной категории лиц.

Кроме того, в Комиссии напомнили, что применение смертной казни противоречит Конституции Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109874
 
 
 Топ комментарии
 
Забздели казнокрады. Чего и стоило ожидать.
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Не хотят в ЦИК под вышку попасть,ой не хотят.. ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Костанчуку - в программе хочет ввести смертную казнь и презумпцию виновности для чиновников - Цензор.НЕТ 1066
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Вот зараза!!! Украл МОЮ программу!!!!А я уже расстрельные команды набираю....Очередь 500 человек на место!!! ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у президенти Костанчуку - в програмі хоче ввести смертну кару і презумпцію винності для чиновників - Цензор.НЕТ 491
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Де підрахуї в "радниках" (смотрящих) іншого годі й чекати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Костанчуку - в программе хочет ввести смертную казнь и презумпцию виновности для чиновников
 
 
 
 
 
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