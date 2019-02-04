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 За рубежом
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Все про:Израиль (918) Иран (486) Сирия (2763) США (14618) Трамп (2165)

 Часть войск США останутся в Сирии, чтобы защитить Израиль, - Трамп

Кроме того, США сохранят военное присутствие в Ираке, чтобы "приглядывать за Ираном".

Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы будем там, мы будем оставаться. Мы должны защитить Израиль", – сказал Трамп. "Мы защищаем мир. Мы тратим больше денег, чем кто-либо когда-либо тратил в истории".

Президент США также сообщил, что он планирует сохранить войска в Ираке. "Я хочу иметь возможность наблюдать за Ираном", – сказал он. "Иран – настоящая проблема".

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После этого президент Ирака Бархам Салех заявил, что Багдад не давал Трампу разрешения следить за Ираном со своей территории.

Трамп также утверждает, что американцы освободили от ISIS 99% территорий. Он сказал: "Когда я пришел к власти, Сирия была заражена ISIS. Вся Сирия. И сейчас у вас – очень мало ISIS, халифат фактически разгромлен".

В декабре 2018 года израильские официальные лица выразили тревогу по поводу неожиданного решения Трампа вывести 2000 американских военнослужащих из Сирии, в то время как Иран подбирается все ближе к северной границе.

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Ожидается, что 2000 американских военных покинут Сирию в течение 2–3 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3109872
 
   
 Топ комментарии
 
хозяин своего слова, однако.
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Семья Кушниров одни из главных лоббистов Израиля в США. Чарльз Кушнер друг Трампа с молодости. Дочь Трампа замужем за Джаредом Кушнером. Просто за семейным ужином решили что войска останутся защищать Израиль.
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Наверное Госдеп совместно в Конгрессом клистир ему поставили. Ведёрный.
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Запрещенный к показу на россии, лугандонии и донвабве фильм про войну на Донбассе. Будет доступен по этой ссылке ровно месяц. На Белсате. Смотрите:
https://belsat.eu/films/danbas/
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Обосрался, наверное правильно объяснили рыжему!
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Видно рыжему клоуну хвост прижали , наставили на путь истинный .
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Наверное Госдеп совместно в Конгрессом клистир ему поставили. Ведёрный.
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вообше то после некоторых нюансов в речи, трампу язык надобно укоротить - дозвиздится до того, что Иран и Ирак ообяденятся против Америки.
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Ви такі цікаві слова вигадуєте. ообяденятся - це круттто!
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наломает ещё много дров трамп своим языком.
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Чем отличается Трамп от украинских президентов -Трамп выполняет свою предвыборную программу .
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сказзал вывиду войска, а потом передумал.
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Семья Кушниров одни из главных лоббистов Израиля в США. Чарльз Кушнер друг Трампа с молодости. Дочь Трампа замужем за Джаредом Кушнером. Просто за семейным ужином решили что войска останутся защищать Израиль.
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Будапештский Меморандум предусматривал защиту суверенитета Украины, а не Израиля, вообще-то.
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Хорошая новость для нас и Израиля и плохая для параши. Ждём от них новых писем:
Часть войск США останутся в Сирии, чтобы защитить Израиль, - Трамп - Цензор.НЕТ 6088
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Трамп -базикало!.За прошлый год соврал более 6000 раз! 14 раз на день ,в среднем.Американская пресса из него отбивную с посмешищем делают.РП его постоянно ,,поправляет".И хотя он -выскочка.чёрт из табакерки ,РП его постоянно поправляет ,и вряд ли выдвинет на второй срок.Подустали они от него.Там слишком много умных людей ,а безумцев -ненавидят..
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Конечно базикало...
Но где-то за паребриком гибридно абасрался *****...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧасть войск США останутся в Сирии, чтобы защитить Израиль, - Трамп
 
 
 
 
 
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