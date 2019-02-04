 Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду-2019 в российский Красноярск

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA.Футбол", это подтвердил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.
"Спортсмены из Украины не приедут в Красноярск", - сказал Гоцул.
Как известно, в марте 2018 министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете украинским спортсменам участвовать во всех соревнованиях в России. Месяц спустя указ был отменен, но позиция министерства осталась неизменной - Украинские спортсмены за деньги налогоплательщиков не могут выступать в соревнованиях на территории страны-агрессора.
В 2017 году на зимней Универсиаде в Казахстане сборная Украины завоевала 9 наград (2-3-4) и заняла десятое место в медальном зачете.
Зимняя Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта.
Короче утомило чебурашковое сопротивление.Я думаю,что красноярцы тебя обласкают,если у них в марте будет от-2до-4.Едь туда,там тебя примут.Только не обижайся,если прогноз не подтвердится.Там большинство в место воды водку хлещуТЬ,так шо могут и не понять,если ты,как и твой Путлер,сбрехало!В сугробик засунут и обосцуть все дружно И будешь ты первым памятником не из говна,а из мочи,в виде жёлтой сосули до потепления стоять...
"Первый заместитель министра Игорь Гоцул не давал (никакого - прим. ред.) комментариев по участию сборной Украины в Универсиаде-2019, в том числе - российскому агентству ТАСС", - об этом говорится на Фейсбук-странице ведомства.
В министерстве сообщили, что решение об участии сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске находится в пределах компетенции министерства образования и науки, а точнее - в пределах компетенции комитета по физическому воспитанию и спорту министерства и образования Украины.
Также в ведомстве заявили, что министерство молодежи и спорта Украины не предоставляет комментарии и не отвечает на информационные запросы российских СМИ с 2014 года.
"Все риски пребывания спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами спортсмены", - сказано в официальном сообщении минспорта.