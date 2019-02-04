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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Министерство молодежи и спорта (56) молодежь (174) Россия (71887) спорт (1682) Гоцул (3)

 Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду-2019 в российский Красноярск

Украина будет бойкотировать Универсиаду в российском Красноярске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA.Футбол", это подтвердил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

"Спортсмены из Украины не приедут в Красноярск", - сказал Гоцул.

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Как известно, в марте 2018 министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете украинским спортсменам участвовать во всех соревнованиях в России. Месяц спустя указ был отменен, но позиция министерства осталась неизменной - Украинские спортсмены за деньги налогоплательщиков не могут выступать в соревнованиях на территории страны-агрессора.

В 2017 году на зимней Универсиаде в Казахстане сборная Украины завоевала 9 наград (2-3-4) и заняла десятое место в медальном зачете.

Зимняя Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3109870
 
   
 Топ комментарии
 
Мало того, порадовали... Поехать - все одно, шо в фашистскую Германию, во время ВОВ.
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Мало того, порадовали... Поехать - все одно, шо в фашистскую Германию, во время ВОВ.
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лапоть,можешь выкинуть свою методичку. Товарооборот между антифашисткой осью и фашисткой германией был.
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пусть почитает сначала о товарообороте, а потом квакает, все в свободном доступе в интернете...
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Абсолютно с Вами согласен. Причин две. Первая - не фиг лить воду на мельницу ватников и давать повод стебаться, второй - не стоит тратиться на такие мероприятия, если с деньгами и так неважно. Перетопчется страна без этих догонялок.
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Нечего им там делать!Хай те отморозки сами свои жопы морозят!Там сейчас почти -50.И публика такая же с -50 в мозгу,даже водка не размораживает.Все равно -10 остаётся...
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В статье написано что соревнования будут в марте. Женщина не читатель - женщина писатель.
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А вы в курсе,какая средняя температура в Красноярске в марте?Вижу шо только по окраине своего мухосранска разъезжали.Советую одеть демасизонную одёжку и прокатится с попутным ветерком в один конец!Как раз пока с самолёта спуститесь,яйца сами собой отпадут,в виде двух снежков.Ну если они есть,кАнешнА!
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Честно говоря удивлен. Думал там холоднее.


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Був там колись у відрядженні. 4 листопада -17 і снігу сантиметрів 10, а я в осінніх тухлях. Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду-2019 в российский Красноярск - Цензор.НЕТ 5258
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Ха-ха-ха-ха,на заборе тоже написано,заглядываешь туда,а там вместо того что обещали Путлер ***** стоитЬ!
Короче утомило чебурашковое сопротивление.Я думаю,что красноярцы тебя обласкают,если у них в марте будет от-2до-4.Едь туда,там тебя примут.Только не обижайся,если прогноз не подтвердится.Там большинство в место воды водку хлещуТЬ,так шо могут и не понять,если ты,как и твой Путлер,сбрехало!В сугробик засунут и обосцуть все дружно И будешь ты первым памятником не из говна,а из мочи,в виде жёлтой сосули до потепления стоять...
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Днем в Красноярске в марте средняя температура воздуха составляет -2 °C, а вечером -4 °C.
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Сто пудов,погодку в мухосранске подглядел.От родясь там такой температуры в марте месяце не было,в мае,согласна.И то в жаркие годы.
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хха-хххааа, а вы не писатель, вы - географ (климатолог). Так вот-с, мистер, март в Красноярске - лютая зима, может и не - 50 (тоже редкость), но 25 - 30 - элементарно
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Я на сегодняшний день про -50 писала,про февраль.Официально на градуснике около-46,но в реале,это жуть жуткая.По ощущениям все -60,за счет влажности воздуха.А то шо пишет нам тут про -2-4, где-то на материковой линии прозябает и ни когда не было даже рядом с Уралом,не говоря уж про Красноярск.Сидит овцО,на бкАвки свои давит в легкой попытке троллинга и думает,шо оно самое умное и видимо самое красивое!Тютюлька в тютюльку,как его фюрер вовлО *****!
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Нечего украинцам делать на недоимперии!
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фашистско-путинская рашка - террористическое недогосударство. Там против любого человека могут состряпать дело и посадить просто так в тюрьму
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Чудово, що цей турнір перед виборами. Інакше б поїхали.
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Всемирная Универсиада на паРашке... Сюр какой-то. Хотя после ЧМ-2018 уже нечему удивляться. Прикольная такая изоляция мирового изгоя.
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В Минспорта опровергли заявление о неучастии Украины во Всемирной Универсиаде в Красноярске

"Первый заместитель министра Игорь Гоцул не давал (никакого - прим. ред.) комментариев по участию сборной Украины в Универсиаде-2019, в том числе - российскому агентству ТАСС", - об этом говорится на Фейсбук-странице ведомства.

В министерстве сообщили, что решение об участии сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске находится в пределах компетенции министерства образования и науки, а точнее - в пределах компетенции комитета по физическому воспитанию и спорту министерства и образования Украины.

Также в ведомстве заявили, что министерство молодежи и спорта Украины не предоставляет комментарии и не отвечает на информационные запросы российских СМИ с 2014 года.
"Все риски пребывания спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами спортсмены", - сказано в официальном сообщении минспорта.

Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду-2019 в российский Красноярск - Цензор.НЕТ 78
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туда нужно зазвать кого-нить из Африки (Мозамбик, Габон, Сомали) - т.е. морозоустойчивых ниггеров. В крайнем случае - дружественных кубашей, сальвадорцев, гаитян... ну, гондурасцев ещё.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские спортсмены не поедут на Универсиаду-2019 в российский Красноярск
 
 
 
 
 
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