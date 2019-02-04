 Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду-2019 в российский Красноярск

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA.Футбол", это подтвердил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

"Спортсмены из Украины не приедут в Красноярск", - сказал Гоцул.

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Как известно, в марте 2018 министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете украинским спортсменам участвовать во всех соревнованиях в России. Месяц спустя указ был отменен, но позиция министерства осталась неизменной - Украинские спортсмены за деньги налогоплательщиков не могут выступать в соревнованиях на территории страны-агрессора.

В 2017 году на зимней Универсиаде в Казахстане сборная Украины завоевала 9 наград (2-3-4) и заняла десятое место в медальном зачете.

Зимняя Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта.