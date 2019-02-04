 ЦИК зарегистрировала Бондаря кандидатом в президенты

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Бондаря, на президентские выборы он идет с программой, основными направлениями которой являются развитие украинской промышленности и экономики в целом, повышение авторитета Украины на международной арене.
"Моя цель - возрождение Украины, прежде всего украинской экономики. Моя цель - это борьба с бедностью за лучшую жизнь и будущее наших граждан. Я хочу, чтобы все украинцы жили не просто, как в Европе, а лучше, чем в Европе. Для реализации этих планов у меня есть экономическая программа и конкретный план действий", - подчеркнул народный депутат
Напомним, 4 февраля Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты на выборы 31 марта. За все время в комиссию поступили документы от 89 лиц.
Ну или на телемарафон...
Витёк, ты не на те выборы собрался. Прочитай полномочия Президента в Конституции, если ещё читать не разучился.
Нет никакой 'развивать промышленность' есть только один путь, как и с зарплатами, как и с армией, как и с ЕС - убить коррупцию и снизить налоги.
Запомните прописную, бляха, истину! коррупция единственная проблема в стране. Точка!!
Жопологовые 27 лет выбирают коррупционных упырей которых им крутят по ящику. Потратьте пол часа на гугл идя по списку от рейтинговых и вниз, и голосуйте за первого в списке кто Реально принципиальный и способен побороть систему, пусть даже не в 1й пятерке будет - если есть бешенные деньги на рекламу то это значит что их будут красть, хватит быть быдлом которое покупают через рекламу в телевизоре на цензоре, это удел лохтората.