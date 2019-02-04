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 ЦИК зарегистрировала Бондаря кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия 4 февраля зарегистрировала лидера партии "Видродження" Виктора Бондаря кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Бондаря, на президентские выборы он идет с программой, основными направлениями которой являются развитие украинской промышленности и экономики в целом, повышение авторитета Украины на международной арене.

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"Моя цель - возрождение Украины, прежде всего украинской экономики. Моя цель - это борьба с бедностью за лучшую жизнь и будущее наших граждан. Я хочу, чтобы все украинцы жили не просто, как в Европе, а лучше, чем в Европе. Для реализации этих планов у меня есть экономическая программа и конкретный план действий", - подчеркнул народный депутат

Напомним, 4 февраля Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты на выборы 31 марта. За все время в комиссию поступили документы от 89 лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3109868
 
 
 Топ комментарии
 
Чем больше кандидатов, тем больше раздражение у избирателей этими портянками ( бюллетенями ) Тоже своего рода избирательные технологии. Кому это выгодно , "глушить" количеством кандидатов в президенты реальных оппонентов нынешней власти ?
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"Отсєкают" реальних кандидатів.А Педра йде в колоні ригів.
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Как-то этот кандидат очень тихо сидел, ни с кем не делился своими идеями и достижениями, не то что Насиров, к примеру.)))
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хочет шоб все украинцы выехали в европу и там жили лучше чем европейцы.
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От водителя до кандидата. Цирк никуда не уезжал
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Чем больше кандидатов, тем больше раздражение у избирателей этими портянками ( бюллетенями ) Тоже своего рода избирательные технологии. Кому это выгодно , "глушить" количеством кандидатов в президенты реальных оппонентов нынешней власти ?
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Бывший рыг. Еще одно достижение пороха и команды - рыги стройными рядами в президенты.
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"Отсєкают" реальних кандидатів.А ***** йде в колоні ригів.
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Прикольний "вибір" для людей - за якого кольору ригоАнала ви проголосуєте ..?
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С каждым таким вот "новым кандидатом" бюджет выборов увеличивается …. И самое смешное что все 97% чисто "технические" и они об этом знают. Но так как "сетка" уже расставлена приходится им "терпеть".
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позорище на весь мир, тьфу! 89 "президентов" ! Мы уже в книге рекордов?
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Тепер, если организовать теледебаты между кандидатами в президенты, то это будет здорово смахивать на заседание ООН.
Ну или на телемарафон...

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"Моя цель - возрождение Украины, прежде всего украинской экономики".

Витёк, ты не на те выборы собрался. Прочитай полномочия Президента в Конституции, если ещё читать не разучился. ЦВК зареєструвала Бондаря кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 8415
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Промышленность он развивать будет. Ахметова ужа развили так что лишились части территории.

Нет никакой 'развивать промышленность' есть только один путь, как и с зарплатами, как и с армией, как и с ЕС - убить коррупцию и снизить налоги.
Запомните прописную, бляха, истину! коррупция единственная проблема в стране. Точка!!

Жопологовые 27 лет выбирают коррупционных упырей которых им крутят по ящику. Потратьте пол часа на гугл идя по списку от рейтинговых и вниз, и голосуйте за первого в списке кто Реально принципиальный и способен побороть систему, пусть даже не в 1й пятерке будет - если есть бешенные деньги на рекламу то это значит что их будут красть, хватит быть быдлом которое покупают через рекламу в телевизоре на цензоре, это удел лохтората.
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Джейм Бондарь вирішив витрати 2,5 лями щоб самоствердитись перед 2,5 каліками які за нього, можливо, проголосують)))))))))) Феєричний .... циркач
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала Бондаря кандидатом в президенты
 
 
 
 
 
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